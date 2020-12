Valko-Venäjän oppositiojohtaja vaatii tukea mielenosoittajille – ”Ihmiset kokevat EU:n hylänneen heidät”

Tsihanouskaja uskoo protestiliikkeen kestävän voittoon saakka, vaikka suurmielenosoitukset jäävät taakse.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja penää EU:lta vahvempaa tukea maan presidentin Aljaksandr Lukashenkan vastaiselle protestiliikkeelle.

Maanpaossa oleva Tsihanouskaja puhui tiistaina lehdistötilaisuudessa Brysselissä liittyen Saharov-ihmisoikeuspalkintoon, jonka Euroopan parlamentti on myöntänyt tänä vuonna Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle. Opposition edustajat ottavat palkinnon vastaan keskiviikkona.

Tsihanouskaja antoi EU:lle kiitosta mielenosoittajien tukemisesta elokuun vilpillisinä pidettyjen vaalien jälkeen.

– EU ei tunnustanut Lukashenkaa presidentiksi, ja se inspiroi meitä paljon, koska tajusimme, ettemme ole yksin, oppositiojohtaja sanoi.

Hänen mielestään EU voisi kuitenkin tehdä paljon enemmän.

– Valko-Venäjän kansalla ei ole paljoa työkaluja taistella tätä hallintoa vastaan, koska taistelemme rauhanomaisesti. EU:n pitäisi painostaa hallintoa paljon enemmän, ja pakotteet ovat yksi keino siihen, Tsihanouskaja totesi.

Oppositiojohtajan mukaan valkovenäläiset ovat pettyneitä, koska EU asetti Valko-Venäjän vuoden 2010 vaalien jälkeen järeämpiä pakotteita kuin nyt, vaikka pidätettyjen määrä on nyt aivan eri luokkaa.

– Se antaa vaikutelman, että EU ei ole tosissaan. Valkovenäläisille EU on suuri mahti. Ihmiset kokevat nyt EU:n hylänneen heidät. Vaadimme kiinnittämään enemmän huomiota Valko-Venäjään tänä vaikeana aikana. Tarvitsemme lisää tukea nyt, kohta voi olla liian myöhäistä.

EU on asettanut syksyn aikana useaan otteeseen pakotteita Valko-Venäjän hallinnon edustajia kohtaan. Niitä on kuitenkin pidetty varsin heikkoina ja lähinnä symbolisina.

Tsihanouskaja vetosi myös Venäjään, jotta se lopettaisi Lukashenkan diktatuurin tukemisen.

”Kansan tahto ei muutu”

Suuret mielenosoitukset ovat jatkuneet Valko-Venäjällä elokuusta asti, ja Lukashenkan hallinto on vastannut niihin väkivaltaisin ottein. Vaikka lähes kaikki väestöryhmät vastustavat Lukashenkaa, turvallisuuskoneisto on pysynyt presidentin takana, minkä vuoksi maassa on jumiuduttu pattitilanteeseen.

Tsihanouskajan mukaan mielenosoitukset ovat vain yksi osa protestiliikettä. Niiden voi odottaa hiipuvan, koska sää kylmenee ja ihmiset ovat uupuneita.

– Kansan tahto nähdä muutoksia ja elää demokraattisessa maassa ei kuitenkaan koskaan muutu. Protestiliike jatkuu voittoomme saakka.

Oppositiojohtaja pakeni Valko-Venäjältä pian vaalien jälkeen, ja kertoi palaavansa kotimaahansa sitten, kun katsoo sen olevan turvallista. Hän kertoi olevansa päivittäin yhteydessä Valko-Venäjälle ja tietävänsä, kuinka vaikeaa elämä siellä on juuri nyt. Oppositiossa pelätään Lukashenkan yhä kiihdyttävän väkivaltaisuuksia mielenosoittajia kohtaan.

– Tiedän kuinka vaikeaa se on, kun vastustajamme ainoa työkalu on väkivalta. Meidän työkalumme on usko tulevaisuuteen.

Tsihanouskajan mukaan Saharov-palkinto on valkovenäläisille tärkeä tunnustus. Hänen mukaansa se osoittaa mielenosoittajille, että he ovat sankareita.

Saharov-palkinto on myönnetty vuodesta 2008 lähtien henkilöille tai ryhmille, jotka ovat edistäneet ihmisoikeuksia ja mielipiteenvapautta. Viime vuonna palkinnon sai Kiinan vangitsema uiguuriaktivisti Ilham Tohti.