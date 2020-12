Nuorukaisen kerrotaan kuuluvan pahamaineiseen Remmon klaniin, joka on berliiniläinen rikollisjengi.

Saksassa poliisi on pidättänyt 21-vuotiaan miehen epäiltynä yhteydestä Dresdenin kuuluisan Vihreän holvin varkauteen. Poliisi oli aiemmin etsintäkuuluttanut 21-vuotiaat kaksoset Abdul Majed Remmon ja Mohamed Remmon epäiltynä järjestäytyneestä varkaudesta ja tuhopoltosta aarrekammion murtoon liittyen, The Guardian kertoo.

Mies pidätettiin Berliinissä. Epäselvää on vielä, kumpi veljeksistä on kyseessä. Poliisi on luvannut lähiaikoina tiedottaa lisää tapauksesta.

Poliisi julkaisi kuvan Mohamed Remmosta (vas.) ja Abdul Majed Remmosta, kun kaksikko etsintäkuulutettiin Dresdenin aarrekammion ryöstöön liittyen.­

Vihreästä holvista vietiin mittaamattoman arvokkaita aarteita marraskuussa 2019. Esineet olivat pääosin peräisin 1700-luvulta. Ryöstösaalista ei lukuisista etsinnöistä huolimatta ole löytynyt.

Roistot pakenivat paikalta autolla, jonka sytyttivät myöhemmin tuleen.

Poliisi pidätti viime kuussa kolme miestä Vihreän holvin murrosta epäiltynä. Deutsche Wellen mukaan pidätetyt olivat 23-, 23- ja 26-vuotiaita ja kuuluvat myös Remmon perheeseen.

Telegraphin mukaan Remmon klaani yksi Berliinin pelätyimmistä rikollisjengeistä. Klaani muodostuu yhdestä perheestä ja sen perheenjäsenistä.

Varkaat tallentuivat valvontakameran nauhalle.­

Remmon klaani on vain yksi niin sanotuista ”arabiklaaneista,” jotka hallitsevat pitkälti Berliinin huumekauppaa ja laitonta prostituutiota. Remmon perheen juuret ovat Libanonissa ja Turkissa. Remmon suku, samoin kuin monet muut klaanit, ovat asuneet kuitenkin jo 1970-luvulta lähtien Saksassa, jonne he pakenivat Libanonin sisällissotaa.

Poliisit suorittivat kotietsintää liittyen Vihreän holvin murtoon.­

Klaaneja tutkineen taloustieteilijän Ahmad A. Omeiraten mukaan klaanit muodostuivat, kun perheet eivät saaneet työlupia eivätkä integroituneet saksalaiseen yhteiskuntaan.

– Libanonilaisia ei haluttu ja ajateltiin, että he palaisivat kotiin, kun sota oli ohi, Omeirate kertoi kesäkuussa Berliner Zeitungille.

– Kuten näemme, niin ei tapahtunut. Me poimimme 1980-luvun politiikan hedelmiä.

Varkaat veivät tämän korun, jonka Saksin vaaliruhtinas Fredrik August III teetti Amalie-vaimolleen. Koru todennäköisesti valmistettiin parin tyttären prinsessa Maria Augustan syntymän kunniaksi. Korussa on yli 600 yksittäistä timanttia ja korun yhteispaino on 614 karaatia.­

Deutsche Wellen mukaan Remmon klaaniin kuuluu nykyisin jopa 500 ihmistä.

Remmon klaanin jäseniä on tuomittu useista Saksaa vavisuttaneista rikoksista. Klaanin jäsenet saivat usean vuoden vankeusrangaistukset helmikuussa valtavan, satakiloisen kultakolikon varastamisesta. Jopa 3,75 miljoonan euron arvoiseksi arvioitu kolikko katosi berliiniläisestä museosta keväällä 2017.

Eräs perheenjäsen on puolestaan tuomittu vuonna 2014 tehdystä ryöstöstä, jossa hän ja rikoskumppanit veivät 10 miljoonaa euroa pankista ennen kuin räjäyttivät sen.