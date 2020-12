Saksassa ihmetellään, miksi saksalaisyrityksen koronarokote on jo käytössä muissa maissa: ”Pitää saada selitys”

Euroopan lääkeviraston uskotaan antavan päätös 29. joulukuuta koskien amerikkalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin rokotetta.

Pfizerin ja saksalaisen Biontechin rokotetta on annettu jo esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa.­

Paineet koronarokotteen hyväksymiseksi kohdistuvat nyt Euroopan lääkevirastoon. Erityisesti Saksassa on herättänyt ihmetystä se, että saksalaisyrityksen rokotetta voidaan antaa muualla maailmassa, muttei Saksassa.

– Pitää saada selitys sille, miksi Britanniassa voidaan jo käyttää saksalaista rokotetta, mutta meillä ei, sosiaalidemokraattien liittopäivien edustaja ja terveystalouden ja epidemiologian professori Karl Lauterbach kommentoi t-online-julkaisulle.

Myös oppositiossa rokoteasia on herättänyt kritiikkiä.

– On vaikeaa ymmärtää, että ensimmäinen rokote kehitettiin Saksassa, mutta sitä käytetään ensiksi muissa maissa, vasemmistopoliitikko Dietmar Bartsch totesi.

Myös vapaan demokraattisen puolueen puheenjohtaja Christian Lindner kannatti hyväksymisprosessin kiihdyttämistä. Hän ei kuitenkaan pitänyt vaihtoehtona, että Saksa yrittäisi hyväksyä kansallisella tasolla rokotteen vaan toivoi Saksan hoputtavan eurooppalaisia viranomaisia hyväksymään rokote.

– Se voidaan tehdä vielä tällä viikolla, Lindner sanoi Fuldainfon mukaan.

Saksan terveysministeri Jens Spahn kehotti sunnuntaina Euroopan lääkevirastoa hyväksymään rokotteen mahdollisimman nopeasti.

Lääkevirasto EMA on sanonut, että Pfizerin ja saksalaisen Biontechin rokotteesta saadaan arvio 29. joulukuuta ja amerikkalaisen Modernan rokotteesta arvio valmistuu 12. tammikuuta, Euronews kertoo. Euroopan komissio tekee viimeisen päätöksen rokotteen käytöstä sen jälkeen, kun EMA on antanut suosituksensa.

Politicon mukaan EMA:ssa tehdään töitä kellon ympäri ja joulunpyhien yli, jotta rokotteista saataisiin tehtyä päätökset.

– Vaikka nopeus on olennaista, turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, viraston johtaja Emer Cooke on sanonut.

Toistaiseksi Pfizerin ja Biontechin rokote on saanut hyväksynnän Britanniassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Saudi-Arabiassa ja Bahrainissa.

Myös muissa Euroopan maissa on Saksan lisäksi yritetty hoputtaa lääkevirastoa hyväksymään koronarokote. Unkarin pääministeri Viktor Orban on aiemmin kritisoinut EU:n hitautta ja viime viikolla Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki painosti Euroopan komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyeniä nopeuttamaan rokotteen hyväksymistä. Von der Leyen kuitenkin sanoi, ettei EU voinut toimia enää nopeammin.