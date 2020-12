Saksassa käynnistyi kova jälkipyykki koronasulusta jouluna – 3 syytä, miksi maan katsotaan epäonnistuneen virustorjunnassa

Baijerin pääministeri varoitti jo, että Saksasta voi tulla ”Euroopan murheenkryyni”.

– Jos emme ole tarkkana, Saksasta tulee pian koko Euroopan murheenkryyni.

Näillä sanoilla pohjusti Saksan suurimman osavaltion Baijerin pääministeri Markus Söder sunnuntaina äärimmäisen tiukkoja rajoitustoimia, joihin korona-Saksa joutui juuri joulun alla.

Keskiviikosta lähtien muun muassa koulut siirtyvät etäopetukseen ja vain välttämättömimmät kaupat saavat olla auki. Sulkua jatketaan näillä näkymin ainakin tammikuun 10. päivään saakka.

Joissakin saksalaislehdissä ehdittiin maanantaina jo julistaa, että maan aiempi johtoasema koronan torjunnassa on mennyttä. Tällä viitattiin viime kevään tilanteeseen, jolloin tartuntamäärät ja kuolleisuus onnistuttiin pitämään Saksassa paremmalla tasolla kuin naapurimaissa.

Samalla Saksassa on käynnistynyt jälkipyykki, olisiko jotain pitänyt tehdä toisin syksyllä, jotta lähes täydellinen joulusulku olisi vältetty.

Autioitunut kauppakatu Münchenissa viime torstaina.­

Saksa vietti jo koko marraskuun osittaisessa ”lockdownissa” kun esimerkiksi ravintolat, baarit, elokuvateatterit ja kylpylät olivat kiinni.

Toistaiseksi syitä tartuntojen määrän nousupiikkiin voidaan asiantuntijoiden mukaan vasta arvailla.

– Emme tiedä sitä vielä. Hapuilemme pimeydessä. Ravintoloiden sulkemisella saavutettiin joka tapauksessa se, että uusien tartuntojen kasvu hidastui. Mutta emme onnistuneet pysäyttämään tartuntaprosessia, kommentoi Saksan johtaviin virologeihin kuuluva Bonnin yliopiston tutkija Hendrik Streeck müncheniläiselle Mercur-lehdelle.

Tällaisia syitä Saksan kehnolle koronatilanteelle on esitetty:

1. Ohjeiden noudattaminen

Useissa arvioissa on toistunut se, että marraskuun lockdown ei onnistunut. Sekä kansalaisten että viranomaisten syytetään lipsuneen rajoituskurista syksyllä. Julkisuuteen on tullut tietoja yksityisistä tapahtumista, jotka ovat levittäneet virusta rajusti.

– Kuukausien ajan osavaltioiden poliitikot ovat suhtautuneet välinpitämättömästi omien rajoitustoimiensa toteuttamiseen. Massatartuntoja aiheuttavat tapahtumat, kuten suuret hääjuhlat, ovat olleet kiellettyjä, mutta niitä ei ole tehokkaasti estetty. Sanat olivat vahvoja, toimet arkoja, Bild-lehti löi artikkelissaan.

Saksassa monet kauppiaat aloittivat alennusmyynnit jo ennen joulua koronavirustilanteen takia.­

Professori Streeck toteaa, että ravintoloiden sulkeminen ei auta, jos saksalaiset niiden sijaan kokoontuvat samaan tapaan muualla ilman maskeja.

Liittokansleri Angela Merkel moitti jo viime viikolla kansalaisia kurittomuudesta ja vetosi, jotta nämä välttäisivät kokoontumisia ennen joulua.

– Jos joulusta tulee viimeinen isovanhempien kanssa, olemme epäonnistuneet, Merkel sanoi.

2. Riskiryhmien suojeleminen

Virologi Streeck nosti esiin iäkkäiden ja riskiryhmäläisten suojelun, jossa hän katsoo Saksan jossain määrin epäonnistuneen. Hän vetoaa tutkimukseen, jonka mukaan yli puolet lähiaikojen kuolemista on sattunut hoivakodeissa, vaikka ne on tiedetty kriittisiksi pisteiksi.

– Suojelkaa vihdoinkin paremmin riskiryhmäläisiä, Streeck sanoi.

– Nykyiset toimet eivät riitä.

Liittokansleri Angela Merkel asetti kasvomaskia ennen lehdistötilaisuutta sunnuntaina. Hallitus päätti yhdessä osavaltioiden johdon kanssa sulkea Saksan koronaepidemian vuoksi.­

Ongelma on tuttu muistakin maista, mutta Saksassa on kritisoitu sitä, että tehokasta testausta hoivakotien työntekijöille ei ole saatu aikaiseksi, ja ilmaisten maskien jakamiseen riskiryhmäläisille on ryhdytty vasta nyt.

Streeckin mukaan ihmisiä ei voi eristää täysin yhteiskunnasta, mutta hoivakoteja voidaan suojata paremmin kattavalla testauksella ja kirurgisten kasvomaskien käytöllä sisätiloissa.

3. Tietojärjestelmät

Kolmas kritiikin kohde koskee viranomaisten työkaluja tilastoinnissa ja tiedonkulussa.

ARD-kanavan Panorama-ohjelman marraskuun lopulla haastattelemien asiantuntijoiden mukaan viranomaiset hukkasivat runsaasti aikaa kehittääkseen toimivan digitaalisen alustan tartuntojen raportoimiseksi.

– Kesällä tartuntoja oli vähän, ja se olisi ollut hyvä aika lanseerata uusi ohjelmisto. Valitettavasti tilaisuus hukattiin, kommentoi SPD-puolueen terveysasiantuntijana toimiva Karl Lauterbach.

Dresdenissä kiellettiin oikeuden päätöksellä koronarajoitusten vastainen mielenosoitus viikonloppuna.­

Kun tieto ei kulkenut, tartuntojen nousuun reagointi hidastui. Esimerkiksi Kölnissä sattui tapaus, että 800 uuden tartunnan raportointi venyi kokonaisen viikonlopun yli.

– Monet terveysviranomaiset toimivat yhä kuin pandemian alussa ja käyttävät paperia ja Excel-taulukkoja, joita he lähettävät faxilla tai sähköpostilla tai monissa paikoissa käyttöön otetuilla omilla ratkaisuilla, Panorama-ohjelmassa kerrottiin.

Vuoden loppuun mennessä arvioidaan kuitenkin 90 prosentin terveysviranomaisista käyttävän yhtenevää ohjelmaa.