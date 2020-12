Yhdysvaltojen ensimmäisen koronarokotteen sai newyorkilainen hoitaja – ”Olen helpottunut”

Newyorkilainen tehohoitaja Sandra Lindsay sai ensimmäisen rokotteen suorassa televisiolähetyksessä maanantaiaamuna paikallista aikaa.

Yhdysvalloissa on annettu maan ensimmäinen koronarokote. Newyorkilainen tehohoitaja Sandra Lindsay sai ensimmäisen rokotteen suorassa televisiolähetyksessä maanantaiaamuna paikallista aikaa.

Lindsayn mukaan koronarokotteen ottaminen ei tuntunut sen kummemmalta kuin muidenkaan rokotteiden.

– Olo on mahtava. Olen helpottunut, hän kommentoi rokotteen saatuaan.

– Toivon, että tämä on lopun alkua ajanjaksolle, joka on ollut hyvin tuskallinen. Haluan vahvistaa julkista luottamusta siihen, että rokote on turvallinen.

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteelle käyttöluvan perjantaina.

Trump iloitsi, Cuomo muistutti varotoimista

Presidentti Donald Trump iloitsi Twitterissä rokotusten alkamisesta onnittelemalla sekä Yhdysvaltoja että maailmaa.

Merkkipaalua videoyhteydellä seurannut New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sanoi toivovansa, että rokote tuo Lindsaylle ja muille terveydenhuollon etulinjan työntekijöille turvallisuudentunnetta. Cuomo myös muistutti ihmisiä noudattamaan edelleen koronaohjeistuksia, sillä rokotusprosessi kestää pitkään.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä yli 16 miljoonaa koronavirustartuntaa ja lähes 300 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Maassa on jälleen viime aikoina raportoitu ennätyslukuja niin tartuntojen, kuolemien kuin sairaalahoidossa olevien osalta.