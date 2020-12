Sotatutkijan mukaan Ruotsi varautuu panssarivaunuhyökkäykseen, vaikka modernit uhkat ovat aivan toisenlaisia.

Puolustusliitto Naton jäsenyydestä tuli yllättäen kuuma poliittinen puheenaihe keskellä korona­kriisiä kärvistelevää Ruotsia.

Nato-kranaatti räjähti viime keskiviikkona, kun oppositiossa olevat ruotsidemokraatit (sd) muuttivat kantaansa. Sd kannattaa nyt niin sanottua Nato-optiota, jonka mukaan Ruotsi pitäisi avoimena mahdollisuutta hakea puolustusliiton jäsenyyttä.

Valtiopäivillä Natoon liittymistä kannattavat oppositiopuolueet maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit, liberaalit ja keskustapuolue. Niiden ja ruotsidemokraattien edustajien äänin valtiopäivien puolustusvaliokunta päätti viime viikolla esittää, että Nato-optio kirjattaisiin hallituksen uuteen turvallisuuspoliittiseen linjaukseen.

Hallituksessa olevat sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue eivät puolustusliittoon halua, eivätkä ne kannata myöskään Nato-optiota.

Nato-kysymys nousee esille tiistaina, kun valtiopäivien on määrä äänestää hallituksen esityksestä niin sanotusta puolustuspäätöksestä. Tiedonantona valtiopäiville annettu päätös pitää sisällään turvallisuuspoliittisen linjapaperin ja puolustusvoimien menokehyksen vuosille 2021–2025.

Ruotsi on tiivistänyt puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Gripenit saattoivat kahta B-1B Lancer -pommituskonetta ilmavoimaharjoituksessa viime toukokuussa.­

Perustelut puolustusvaliokunnan enemmistön esitykselle ovat selkeitä: optiolle on valtiopäivien enemmistön tahto, hallitus voisi ryhtyä tarvittaessa toimeen nopeasti jäsenkortin hakemiseksi, ja optio harmonisoisi Ruotsin ja Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

– Ovi avataan, mutta me emme astu siitä sisään, sanoi keskustapuolueen valtiopäiväedustaja ja ulkopoliittinen asiantuntija Kerstin Lundgren uutistoimisto TT:lle.

On hyvin harvinaista, että oppositio yrittää kääntää hallituksen kelkkaa turvallisuuspolitiikassa. Suuren salin keskustelusta odotetaankin kiivasta.

Ruotsidemokraattien Roger Richthoff kertoi, ettei puolue pidä kannanmuutoksestaan huolimatta ajankohtaisena Natoon liittymistä. Sen sijaan sd tiivistäisi entisestään puolustusyhteistyötä Suomen kanssa.

– Me emme ole muuttaneet kantaamme Nato-kysymyksessä, vaan me haluamme puolustusliittoa Suomen kanssa. Suomella on suunnilleen sama linjaus: jos suomalaiset haluaisivat hakea Naton jäsenyyttä, olisivat he vapaat tekemään niin, Richthoff sanoi keskiviikkona Dagens Nyheterille (DN).

Aftonbladet julkaisi viikolla Richthoffin, sd:n puheenjohtajan Jimmie Åkessonin ja valtiopäiväedustaja Björn Söderin mielipidekirjoituksen Natosta. Kolmikon mukaan Ruotsin ei pidä hakeutua Natoon yksin, ilman Suomea.

Samalle kannalle asettui Aftonbladetin pitkäaikainen politiikan toimittaja ja kolumnisti Lena Mellin.

”Epävirallinen totuus on, ettei Ruotsi koskaan liity Natoon ilman naapurimaa Suomea, jolla on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa”, Mellin kirjoittaa kolumnissaan.

Onko Ruotsi siis tulossa ulos kassakaapista? Kansankodin kerrotaan pitäneen vuosikymmeniä lukkojen takana Yhdysvaltain sille kylmän sodan aikana antamia salaisia turvatakuita. Onko perinteisen liittoutumattomuuden aika vihdoinkin kääntymässä kohti loppuaan?

Kyllä ja ei. Naton jäsenyydelle ei ole enemmistön kannatusta, ei valtiopäivillä eikä kansan parissa, vaikka se onkin noussut sen jälkeen kun Venäjä liitti Krimin niemimaan laittomasti alueeseensa vuonna 2014. Avoimena on tosin kysymys ruotsidemokraateista vaa’ankielipuolueena. Jos puolue kannattaa Nato-optiota, siirtyykö se myös Naton jäsenyyden kannattajaksi? Silloin valtiopäivien enemmistö olisi Naton puolella.

Ruotsin suunta on Nato-keskustelusta huolimatta selvä. Ruotsi verkottuu yhä tiiviimmin kumppaniensa kanssa puolustamaan Pohjolaa yhteistuumin. Linja tukeutuu pikemminkin kumppanuuteen kuin perinteiseen sotilaalliseen liittoutumattomuuteen.

Lumikiksi ristitty rynnäkköpanssarivaunu Northern Wind -sotaharjoituksessa Överkalixissa. Maaliskuussa 2019 pidettyyn harjoitukseen otti osaa myös suomalaisia sotilaita.­

Jos valtiopäivät hyväksyy esityksen kokonaismaanpuolustuksesta, Ruotsista tulee vähitellen sotilaallisesti entistä kyvykkäämpi kumppani Suomelle. Puolustusmenot kasvavat enemmän kuin koskaan sitten 1950-luvun.

Hallitus esittää, että kokonaismaanpuolustuksen vuosibudjetti nousisi 90 miljardiin kruunuun (8,9 mrd.euroon) rahoituskauden lopussa vuonna 2025. Sotilaallisen maanpuolustuksen osuus potista olisi 79 miljardia kruunua (7,7 miljardia euroa). Kasvua edelliseen rahoituskauteen verrattuna on 27,5 miljardia kruunua (2,7 mrd.euroa). Vuoden 2014 puolustusbudjettiin verrattuna kasvu on huikeat 85 prosenttia.

Valtiopäivillä on laaja tahto ajaa maanpuolustusta jälleen ylös Neuvostoliiton romahduksen jälkeen alkaneesta ruususen­unesta. Ruotsi ehti jo lakkauttaa yleisen asevelvollisuuden ja luopua suunnitelmista puolustaa koko maata konfliktin sattuessa. Puolustusvoimien tärkeimmäksi tehtäväksi asetettiin kansainvälinen kriisinhallinta.

Uusi varustautuminen nostaa maavoimia ylös suhteellisen matalalta tasolta. Tällä hetkellä puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on noin 60 000 henkilöä – mukaan lukien siviilityöntekijät.

Uudessa suunnitelmassa sodan ajan vahvuus nousee 90 000:een. Meri- ja ilmavoimat saa uutta kalustoa ja ohjuksia, maavoimien panssarivaunuja modernisoidaan ja lakkautettujen yksiköiden tilalle perustetaan uusia joukkoja. Vuosittain koulutettavien varusmiesten määrä nousee 4 000:sta 8 000:een.

” Puolustuspäätös näyttää keskittyvän siihen, kuinka Ruotsi vastaa panssarivaunujen hyökkäykseen omalla maaperällään. Se ei kuitenkaan vastaa käsityksiä kaikkein oleellisimmista uhkista.

Eniten rahaa palaa vanhojen Saab Gripen -monitoimihävittäjien päivityksiin, uusien Gripen E -koneiden hankintaohjelmaan, korvettien modernisointiin ja sukellusveneaseeseen. Myös ilmapuolustuksen uusien Patriot-ohjusten toimitukset alkavat ensi vuoden syksyllä. Järjestelmää käytetään muun muassa Tukholman suojaamiseen.

P4-rykmentin varusmiehiä viime kevään Våreld20-loppusotaharjoituksessa.­

Esitys on saanut jo osakseen kovaa arvostelua. Sitä pidetään rahallisesti alimitoitettuna. Sotatieteiden tohtori Oscar Jonssonin mukaan Ruotsi varautuu uhkakuviin, jotka ovat jo vanhentuneet ja heikentää näin puolustusvalmiuttaan.

– Puolustuspäätös näyttää keskittyvän siihen, kuinka Ruotsi vastaa panssarivaunujen hyökkäykseen omalla maaperällään. Se ei kuitenkaan vastaa käsityksiä kaikkein oleellisimmista uhkista, Jonsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa.

– Suuntaus modernissa sodankäynnissä on pikemminkin sellainen, että maaperän hallinnan merkitys vähenee ja etäisyydet kasvavat. Sodat Ukrainassa ja Syyriassa osoittavat erikoisjoukkojen, kaukaa vaikuttamisen ja miehittämättömien lentolaitteiden merkityksen.

Artikkelia muokattu klo 12.58: Kuvassa on B-1B Lancer -pommituskoneita.