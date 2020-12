Republikaaninen puolue on joutunut Donald Trumpin narsismin vangiksi, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Televisiokanava CNBC järjesti 2014 kyselyn, jossa pyrittiin valitsemaan maailman 25 vaikutusvaltaisinta henkilöä. Televisiojulkkis Donald Trump sijoittui alun perin 200 ehdokkaan listalla sijalle 187.

Trumpin silloinen luottomies Michael Cohen kertoo kirjassaan, että Trump antoi hänelle tehtäväksi nostaa sijoitusta.

– Pidä huoli, että olen kärkikymmenikössä, Cohen kertoo Trumpin sanoneen.

Cohen palkkasi asiantuntijan, joka neuvoi miten verkkoäänestystä voi manipuloida. Huijaus nosti Trumpin äänestyksessä yhdeksänneksi.

– Pian Trump uskoi, että hänet oli todella rankattu kärkikymmenikköön ja että häntä pidettiin todella tärkeänä liikemiehenä, Cohen kirjoittaa.

CNBC poisti Trumpin listalta. Trump raivostui ja määräsi Cohenin korjaamaan asian. Se ei onnistunut.

Trump oli kuitenkin ehtinyt tulostaa satoja kopioita manipuloidusta listasta. Cohenin mukaan Trump lisäsi ne leikekirjaansa, jota tämä jakoi vierailleen.

Toivo kuolee tänään

Donald Trump inhoaa häviämistä. Hän on sanonut sen moneen kertaan itsekin.

Kun Trump 2016 hävisi republikaanisen puolueen ensimmäisessä vaalikokouksessa Iowassa Ted Cruzille, hän väitti ilman mitään perusteita tuloksen olevan huijausta. Vaikka Trump voitti 2016 presidentinvaalit, häntä kalvoi se, että Hillary Clinton sai valtakunnallisesti enemmän ääniä. Jälleen Trump väitti suuren huijauksen tapahtuneen.

Kenellekään Trumpin tuntevalle ei voinut tulla yllätyksensä hänen reaktionsa vaalitappioon Joe Bidenille. Trump on jo yli kuukauden ajan viljellyt toinen toistaan poskettomampia väitteitä vaalipetoksesta.

Eri oikeusasteet ympäri Yhdysvaltojen ovat kerta toisensa jälkeen hylänneet Trumpin leirin nostamat oikeusjutut, sillä väitteiden tueksi ei ole löytynyt uskottavia todisteita.

Trumpin viimeinen toivo oli Texasin oikeusministerin vaatimus hylätä neljän osavaltion vaalitulos. Käytännössä se olisi tarkoittanut äänestäjien tahdon hylkäämistä ja vallankaappausta. Korkein oikeus ei suostunut edes käsittelemään juttua, vaikka Trump on itse nimennyt sen tuomareista kolme.

Tänään Trumpin pyristelylle tulee virallinen piste. Valitsijamiehet kokoontuvat kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa antamaan äänensä. Joe Bidenin takana on 306 valitsijamiestä, kun vaalivoittoon tarvitaan 270.

Maanantain jälkeen vuorossa on enää sarja muodollisuuksia. Kongressi laskee valitsijamiesten äänet virallisesti 6. tammikuuta ja vahvistaa presidentinvaalin tuloksen. Biden vannoo virkavalansa 20. tammikuuta.

Miksi Trump valehtelee?

Kun vaaleissa annetaan 158 miljoonaa ääntä, on varmaa että tulos sisältää virheitä. Yhtä varmaa on sekin, että vilppiä tapahtuu. Äänestäjien ja jopa vaalivirkailijoiden joukossa on epärehellisiä ihmisiä.

Tästä on erittäin pitkä matka siihen, että useissa osavaltioissa tapahtuisi yhtä ehdokasta suosiva laajamittainen petos, johon osallistuvat kummankin valtapuolueen virkailijat. Näin Trump ja hänen tukijansa kuitenkin väittävät. Kyseessä pitäisi olla kaikkien aikojen salaliitto, sillä siihen tarvittaisiin satoja ellei tuhansia ihmisiä, joista jokainen onnistuu pitämään salaisuuden hiiskumatta.

Miksi Trump sitten jatkaa valheiden levittämistä? Onko Trump niin tyhmä että hän uskoo niihin itse vai onko kyseessä pitkän tähtäimen kyyninen valtapeli?

Luultavasti kyse ei ole kummastakaan. Trumpin tyylistä ja mielipiteistä voi olla montaa mieltä, mutta on ylimielistä väittää hänen olevan tyhmä.

Trumpin poliittista vaistoa on kyllä yliarvioitu rankasti. Hän on presidenttikaudellaan osoittanut kokemuksen ja poliittisen silmän puutteensa.

Vaalien olisi pitänyt olla Trumpille helppo pala. Hänen presidenttikautensa kolme ensimmäistä vuotta olivat vahvaa talouskasvua. Näistä lähtökohdista hänen olisi pitänyt voittaa jatkokausi vaivatta. Koronavirusta Trumpin on turha syyttää, sillä monessa maassa johtajat kasvattivat suosiotaan koronakriisin aikana. Niin olisi myös Trump voinut tehdä, jos hän ei olisi vähätellyt virusta johdonmukaisesti.

Luonnollinen piirre

Trumpin suhtautuminen koronavirukseen paljastaa, mistä on todennäköisesti kyse myös hänen vaalivilppiväitteissään. Trump on yksinkertaisesti mies, jolla on taipumus valita hänelle itselleen mieluisin totuus.

Monet Trumpin neuvonantajat ovat paljastaneet, että Trump ei jaksa perehtyä muistioihin ja asiantuntijoiden suosituksiin. Hän itse sanoo luottavansa vaistoonsa. Trumpin vaisto vain tapaa useimmiten valita hänelle sopivimman version asioiden laidasta.

Koronavirus menee pian ohi, ja talouskasvu jatkuu. Vaaleissa tapahtui suuri vilppi, ja oikea voittaja on Trump.

Tämä on oikeastaan hyvin inhimillinen piirre. Sen on paljastanut sosiaalisen median aikakausi. Kun somessa on tarjolla jokaisesta asiasta lukematon määrä erilaisia totuuksia, ihmiset tapaavat luottaa siihen versioon, joka vastaa heidän ennakkokäsitystään.

Vallanpitäjälle piirre vain istuu kovin huonosti. Kun sen yhdistää Trumpin ilmiselvään narsismiin – kukaan Yhdysvaltain presidentti ei ole kehunut itseään yhtä paljon – yhdistelmä on suorastaan vaarallinen.

Pakko myötäillä Trumpia

Republikaaninen puolue on täynnä järkeviä poliitikkoja. Monet puolueen kannattamat arvot voivat vaikuttaa useimmista suomalaisista vierailta, mutta Yhdysvaltain kongressiin ei päädy montaa miestä tai naista, jotka eivät olisi sivistyneitä, koulutettuja ja harkitsevaisia.

Silti vain hyvin pieni osa republikaaneista on uskaltanut haastaa Trumpin valheet vaalitappion jälkeen. Syy on selvä: Trumpin kannattajia on yli 70 miljoonaa, ja heistä valtaosa uskoo presidentin väitteitä ja niitä toistavaa konservatiivista mediaa.

Yhdysvalloissa suurin osa kongressin paikoista jaetaan turvallisissa vaalipiireissä, joissa on etukäteen melko selvää, kumpi puolue voittaa. Siksi poliitikot käyvät tärkeimmät kamppailunsa puolueen omissa esivaaleissa.

Esivaaleissa äänestävät uskollisimmat puolueihmiset, joiden mielipiteet ovat valtavirtaa jyrkemmät. Republikaanien kannattajien silmissä poliitikon tärkein ominaisuus on hänen lojaaliutensa Trumpia kohtaan.

Koska Trump ei epäröi hyökätä oman puolueensa poliitikkoja vastaan, hänen kyseenalaistamisensa on republikaaneille poliittinen itsemurha. Näin Trump on tehnyt omasta puolueestaan valehtelijoiden puolueen.

Tämä ei tarkoita, että demokraattisen puolueen poliitikot olisivat rehellisyyden perikuvia. Kahden puolueen välillä on silti hurja ero. Demokraatit eivät väittäneet neljä vuotta sitten vaalien olleen vilpilliset, vaikka Clinton hävisikin.

Trumpin suurin perintö

Trumpin ote republikaanisesta puolueesta tuskin hellittää lähivuosina. Hän pitää yllä mahdollisuutta asettua ehdokkaaksi 2024. Hänen lausunnoillaan on edelleen valtava painoarvo republikaanien kannattajille.

Siksi kymmenet miljoonat amerikkalaiset uskovat, että Valkoisessa talossa on seuraavat neljä vuotta vilpillä valittu presidentti. Koska republikaanipoliitikkojen on myötäiltävä tätä mielipidettä, edellytykset yhteistyölle Bidenin hallinnon kanssa ovat surkeat.

Jos demokraatit eivät saa senaatin enemmistöä haltuunsa tammikuussa Georgian senaatinvaalien toisella kierroksella, Bidenin on lähes mahdoton saada kongressissa juuri mitään uudistuksia läpi.

Donald Trump ei tuonut salaliittoteorioita ja disinformaatiota Yhdysvaltain julkiseen keskusteluun. Hän kuitenkin nosti ne valtavirtaan ennennäkemättömällä tavalla. Tämä on hänen presidenttikautensa merkittävin perintö.