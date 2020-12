Molekyylibiologi Jari Louhelainen olisi lähtenyt selvittämään Zodiacin henkilöllisyyttä neljä vuotta sitten. Tutkinta on San Franciscon poliisilla yhä auki, mikä esti pääsyn tutkimusaineistoon.

Suomalainen molekyylibiologi Jari Louhelainen tiedusteli neljä vuotta sitten San Franciscon poliisilta, pääsisikö hän mukaan selvittämään sarjamurhaaja Zodiacin henkilöllisyyttä.

Liverpoolin John Moores -yliopistossa työskentelevä Louhelainen oli hiljattain onnistunut selvittämään Viiltäjä-Jackiksi kutsutun murhaajan henkilöllisyyden menetelmällä, josta hän arveli olevan hyötyä myös Zodiac Killeriä koskevassa tutkinnassa.

Tutkinta oli kuitenkin San Franciscon poliisilla yhä auki, eikä Louhelaisen ollut siten mahdollista päästä käsiksi tutkimusaineistoon. Hän olisi halunnut selvittää, olisiko Zodiacin lehdistölle lähettämiin kirjeisiin ja niiden kuoriin jäänyt soluja. Niitä analysoimalla sarjamurhaajasta olisi voinut rakentaa aiempaa varmemman dna-profiilin.

Zodiacin lähettämät kirjeet nousivat kuluneen viikonlopun aikana jälleen uutisiin. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ilmoitti kolmen vapaaehtoisen koodinmurtajan ratkaisseen yhden salakirjoitusta sisältäneistä kirjeistä.

Zodiacin 8. marraskuuta 1969 San Francisco Chronicle -sanomalehteen lähettämä viesti.­

Ilta-Sanomat tavoitti Louhelaisen sunnuntai-iltana kommentoimaan uutista. Voisiko salakirjoituksen murtaminen auttaa tutkimusta lähemmäs Zodiacin henkilöllisyyden paljastamista?

Salakirjoituksen ratkaiseminen kuulosti hämmentävältä, Louhelainen myöntää.

– Kyse on täytynyt olla suhteellisen edistyksellisestä koodista, koska sitä on kuluneiden 40 vuoden aikana yritetty murtaa useamman kerran. Monet ihmiset olivat jo olettaneet, että kirjeiden sisältö on silkkaa siansaksaa.

Zodiacin nimeä tai henkilöllisyyttä ratkaistusta kirjeestä ei kuitenkaan löytynyt.

– Mutta monia muita mielenkiintoisia asioita sieltä silti paljastui, Louhelainen sanoo.

– Zodiac esimerkiksi vaikuttaa käyttäneen useita eri koodikieliä. Tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että hän on keskivertoihmistä älykkäämpi henkilö.

Kirjeiden salakielen on epäilty olevan sukua Yhdysvaltain jalkaväen 1950-luvun koodikäsikirjassa esitetylle salakielelle.­

Zodiacin käyttämän salakielen on epäilty olevan sukua Yhdysvaltain jalkaväen 1950-luvun koodikäsikirjassa esitetylle salakielelle. Louhelaisen mukaan koodikäsikirjoja ei ollut 1950- ja 1960-luvuilla läheskään kaikkien yhdysvaltalaisten saatavilla.

– Olisiko Zodiac saattanut siis olla Yhdysvaltain armeijan palveluksessa? hän pohtii.

Tutkija kiinnittäisi huomiota myös sarjamurhaajan sanavalintoihin.

– Paratiisi oli mainittu kirjeessä kolme kertaa. Ehkä Zodiac on ollut uskonnollinen henkilö. Lisäksi hän korosti, ettei pelkää kuolemaa. Ei ole poissuljettua, että hän on voinut tehdä itsemurhan näiden kirjeiden jälkeen.

1960-luvulla henkirikoksen tekijän ei tarvinnut huolehtia siitä, että rikospaikalta löytyisi hänen jättämäänsä dna:ta. Nykyistä dna-profilointia ei vielä tuohon aikaan ollut käytössä. Murhaajan piti siis vain varoa jättämästä sormenjälkiä.

Louhelaisen mukaan voi hyvinkin olla, että Zodiacin henkilöllisyys selviää lopulta. Hän kuitenkin huomauttaa, että dna-profilointia varten tarvittavat solut ovat saattaneet hajota ajan saatossa.

– Kun puhutaan dna:ta hyödyntävistä menetelmistä, todistemateriaali saattaa hajota 15 vuodessa ihan kevyesti.

– Jos se kirjekuori, jonka Zodiac on nuollut, on ollut auringossa pitkään tai sitä on säilytetty tilassa, jossa ilmankosteus on kovasti vaihdellut, solut ovat hajonneet siitä.

San Franciscon poliisin vuonna 1969 julkaisemia piirroksia Zodiac Killeristä. Kuvat perustuvat lokakuussa 1969 tapahtuneen taksikuskin surman yhteydessä kerättyihin todistajien kertomuksiin.­

Viiltäjä-Jackin kohdalla Louhelaista onnisti, sillä hän sai käsiinsä todistekappaleen, jota oli säilytetty vuosikausia arkussa ja valolta piilossa.

Kyse oli Viiltäjä-Jackin uhrille kuuluneesta shaalista, jonka brittiläinen liikemies Russell Edwards oli ostanut huutokaupasta. Shaalista löytyi niin veri- kuin siemennestetahroja, joita tutkimalla Louhelainen sai selville murhamiehen henkilöllisyyden.