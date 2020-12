Suomalais­syntyinen Marika saa korona­rokotteen ensimmäisten joukossa Britanniassa – sairaalassa työskentelevä nainen on nähnyt pandemian julman puolen

Marika Nicoll on työskennellyt ravitsemusterapeuttina teho-osastolla, jossa hoidetaan koronapotilaita. Ensi perjantaina hän saa koronavirusrokotteen.

Marika Nicoll on asunut Britanniassa lähes 30 vuotta.­

Suomalaissyntyinen Marika Nicoll, 49, saa Britanniassa ensimmäisten joukossa koronavirusrokotteen ensi perjantaina. Britanniassa alettiin viime viikon tiistaina jakaa Pfizerin ja BioNTechin rokotetta terveydenhuollon avaintyöntekijöille ja hoivakotien työntekijöille.

Nicoll työskentelee Glasgow’n lähellä sairaalassa ravitsemusterapeuttina teho-osastolla ja kirurgisella osastolla, joilla on tällä hetkellä paljon koronapotilaita. Kun potilaat eivät pysty syömään itse, Nicoll vastaa potilaiden ravinnonsaannista.

– Suurin toive on, että rokotuksen jälkeen pääsisin käymään Suomessa, sillä en ole käynyt siellä yli vuoteen. Toivon myös, etten voisi tuoda virusta kotiin rokotuksen myötä.

Nicoll kertoo, että hänen saamansa ohjeistuksen mukaan ensimmäinen annos ei kuitenkaan anna vielä immuniteettia. Ohjeiden mukaan toinen annos on otettava neljä viikkoa ensimmäisen jälkeen ja immuniteetti muodostuu tästä noin parin viikon kuluessa. Väestötasolla joukkoimmuniteetin saavuttaminen kestää pidempään, sillä suurin osa väestöstä on rokotettu vasta useiden kuukausien kuluttua.

Vaikka Nicoll ottaa rokotteen, herättää alle vuodessa valmistunut rokote myös epäilyksiä.

– Vähän epäröin sen suhteen, että kuinka turvallinen se on, kuinka hyvin sitä on testattu ja onko siitä hyötyä, estääkö se tartunnan? Se tuli niin äkkiä ja tutkimukset jatkuvat edelleen. Ehkä ajattelin myös, että minulla olisi aikaa miettiä ja muut olisivat ehtineet ottaa sen ensin. Mutta nyt minä olenkin ensimmäisten joukossa.

Marika Nicoll täydessä suojavarustuksessa.­

Nicoll ei ollut koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana sairaalassa töissä. Hän on kuitenkin syksyn aikana nähnyt, kuinka toinen aalto on iskenyt voimalla.

Skotlannissa on 11. joulukuuta päättyneen seitsemän päivän jakson aikana todettu yli 6 600 koronavirustartuntaa. Koko vuoden aikana on tilastoitu reilu 104 000 tartuntaa ja reilu 5 800 virukseen liittyvää kuolemaa. Tällä hetkellä sairaaloissa on vajaat 1 000 koronapotilasta.

– Siellä on hirveä kaaos, kun pedit loppuvat kesken ja on vaikea pitää tartunnan saaneet erillään niistä, joilla ei ole tartuntaa, Nicoll kuvailee sairaaloiden tilannetta.

Nicollin mukaan etenkin tavalliset vuodeosastot ovat ylikuormittuneita, ja virus pääsee leviämään potilaiden keskuudessa.

– Henkilökunta on äärettömän väsynyttä ja monet työskentelevät viimeisillä voimillaan. Joidenkin lomia on peruttu ja ihmisiä on siirretty eri työtehtäviin tarpeen mukaan. Toisaalta lomakaan ei ole ainakaan henkisesti rentouttava, kun mitään ei voi tehdä ja minnekään ei voi mennä.

Nicoll on työssään nähnyt, kuinka häntä nuoremmat perusterveet ihmiset ovat kuolleet covid-19-tautiin. Hän ihmetteleekin joidenkin ihmisten välinpitämätöntä asennetta koronarajoituksiin: sukulaisia ja ystäviä on tavattu salaa, kasvomaskia käytetään väärin eikä etäisyyttä aina pidetä.

– Ihmisten itsekkyys tulee esille. On aivan liikaa ihmisiä, jotka eivät välitä siitä, mikä vaikutus heidän toiminnalla on muihin.

Nicoll kuvailee ihmisten jakautuvan kahteen leiriin: osa lukee tuoreimpia uutisia ja noudattaa asiantuntijoiden ohjeita ja osa ei piittaa määräyksistä tai suosituksista ja pitää koko pandemiaa salaliittona.

– Britit eivät haluaisi tehdä mitä käsketään. Suomalaiset ovat kuuliaisia, he tekevät, mitä ylempi taho sanoo. Niin teen minäkin, vaikka olen lähtenyt vuonna 1991. Mutta britit eivät kestä sitä, että joku muu sanoo, mitä pitäisi tehdä.

Skotlannissa paikallishallitus antaa suosituksia ja määräyksiä, ei Britannian hallitus. Nicollin kotikaupunki Edinburgh ja Glasgow, jossa naisen työpaikka on, ovat neliportaisen rajoitusasteikon kolmannella tasolla.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei ihmisten tule tavata muita kuin samaan kotitalouteen kuuluvia sisätiloissa, kahviloita ja ravintoloita lukuun ottamatta. Ulkonakin saa tavata vain yhteensä kuusi ihmistä, jotka kuuluvat kahteen eri kotitalouteen. Turvavälin on oltava kaksi metriä.

Julkisilla paikoilla, kuten kaupoissa, on käytettävä kasvomaskia. Kolmostason alueelta ei saa matkustaa pois eikä niihin saa matkustaa ilman oikeaa syytä. Nicoll kantaa työmatkallaan mukana kirjettä työpaikalta siltä varalta, että esimerkiksi poliisi pyytäisi häntä selittämään, miksi hän on poistunut kolmostason alueelta.

Nicoll ei ole seurannut tarkkaan Suomen koronatilannetta. Yksi seikka on kuitenkin kiinnittänyt huomion.

– Olen ollut kateellinen siitä, miten paljon Suomessa voi tehdä ja silti ihmiset valittavat. Täällä on ollut paljon tiukempaa paljon pitempään kuin Suomessa. Maskit tulivat pakollisiksi jo kesällä.

Nicoll kertoo noudattaneensa paikallisten viranomaisia ohjeita tarkkaan, vaikka aina se ei ole helppoa.

– Ihmiskosketuksen puute on ollut kaikista pahinta ja sitä en olisi alussa osannut arvata. Meillä on perheessä paljon ihmisiä, jotka kuuluvat riskiryhmään ja heitä ei ole voinut kunnolla nähdä.

Vaikka Nicoll ottaa koronarokotteen, ei hän vielä uskalla liikaa haaveilla ystäviensä ja perheenjäsentensä tapaamisesta ja halaamisesta.

– Tuntuu vieläkin siltä, että onko tämä rokote totta. Yritän olla ajattelematta sitä, miten ihanaa on päästä Suomeen tai lomalle, parempi, kun ei ajattele ollenkaan. Tuntuu utopistiselta, että rokote toimisi.