Algerian pääministeri kritisoi ulkovaltoja Länsi-Saharan tilanteen horjuttamisesta: ”Näemme rajoillamme sotia ja epävakautta”

Yhdysvallat tunnusti Marokon oikeuden Länsi-Saharan alueeseen.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin torstainen ilmoitus Marokon ja Israelin diplomaattisuhteiden solmimisesta on aiheuttanut levottomuutta Luoteis-Afrikassa. Vastineeksi Marokon ja Israelin sopimuksesta Yhdysvallat tunnusti Marokon oikeuden Länsi-Saharan alueeseen, joka sijaitsee Marokon eteläpuolella.

Marokon itäisen rajanaapurin Algerian pääministeri Abdelaziz Djerad kritisoi viime päivien diplomaattisia liikkeitä, jotka uhkaavat Algerian mielestä alueen vakautta. Djerad kommentoi Marokon, Israelin ja Yhdysvaltojen sopimusta ensimmäisen kerran lauantaina. Djerabin lausunto tuli vain joitakin tunteja ennen kuin Yhdysvallat hyväksyi virallisesti Marokon uudet rajat, johon Länsi-Saharan alue on sisällytetty.

– Näemme rajoillamme sotia ja epävakautta, Djerab lisäsi.

Algeria Länsi-Saharan vahva tukija

Algeria on ollut yksi Länsi-Saharan itsenäisyyden puolesta taistelevan Polisario-liikkeen vahvimmista tukijoista. Polisario on taistellut Länsi-Saharan itsenäisyyden puolesta 1970-luvulta lähtien. Viime kuussa Polisario ilmoitti, että Länsi-Saharassa vuodesta 1991 voimassa ollut aselepo sen ja aluetta hallitsevan Marokon välillä on ohi. Ilmoitusta edelsi Marokon päätös lähettää joukkojaan YK:n valvomalle puskurivyöhykkeelle, jossa Polisarion kannattajat olivat katkaisseet tien Länsi-Saharan alueelta etelään Mauritaniaan.

Polisarion mukaan sen ja Marokon joukkojen välillä on ollut useita tulitaisteluja 2 700 kilometriä pitkällä Marokon rakentamalla hiekkamuurilla, joka jakaa aluetta. Polisarion vuonna 1976 itsenäiseksi julistama Länsi-Sahara on Afrikan unionin jäsen, mutta liike hallitsee vain noin viidesosaa Länsi-Saharan pinta-alasta Marokon rakentaman hiekkamuurin itäpuolella. Suurin osa Polisarion hallitsemasta alueesta on aavikkoa.

Länsi-Saharan alueen merkittävimmät luonnonvarat sijaitsevat hiekkamuurin länsipuolella. Luonnonvaroja ovat fosfaattiesiintymät sekä runsaat kalavedet Atlantin rannikolla, mutta ne ovat Marokon hallitsemalla alueella.

Länsi-Sahara oli aikanaan Espanjan hallitsema alue, josta Espanja vetäytyi vuonna 1975. Marokko otti suurimman osan alueesta haltuunsa, minkä jälkeen Marokon ja Polisarion välillä on ollut kiista alueen hallinnasta.

Arabimaat solmineet diplomaattisuhteita Israelin kanssa

Marokosta tuli lyhyen ajan sisällä jo neljäs arabimaa, joka on solminut diplomaattisuhteet Israelin kanssa. Kolme muuta maata ovat Arabiemiraatit, Bahrain ja Sudan.

Yhdysvallat on ollut vahvasti kätilöimässä suhteiden solmimista, ja monen arabimaan kohdalla on ollut erilaisia vipuvarsia. Arabiemiraateille on luvattu myydä huippuluokan aseteknologiaa, Sudan pääsi pois terrorismia tukevien maiden listalta ja Marokon oikeus Länsi-Saharaan tunnustettiin.

Presidentti Trumpin vävy Jared Kushner on sukkuloinut viime aikoina ahkerasti Lähi-idässä junailemassa neuvotteluja. Hänen on väitetty olleen mukana tapaamisessa, jossa Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu olisivat tavanneet. Israel ja Saudi-Arabia eivät ole vahvistaneet virallisesti tapaamista.

Jo aiemmin arabimaista Israelin kanssa diplomaattisuhteet ovat solmineet Egypti ja Jordania. Egypti solmi diplomaattisuhteet Israelin kanssa 1979, jolloin asiaa oli edistämässä Yhdysvaltojen silloinen presidentti Jimmy Carter. Jordania ja Israel solmivat diplomaattisuhteet 1994. Tuolloin sopua junaili presidentti Bill Clinton.