Brasilian terveysministeriön laatiman dokumentin mukaan koronaviruksen leviämisen pysäyttäminen vaatisi noin 148 miljoonan ihmisen rokottamista.

Brasilia, joka on yksi koronapandemian pahemmin kurittamista valtioista kun tarkastellaan koronatapausten (noin 6,9 miljoonaa) ja viruksen aiheuttamien kuolemantapausten (181 123) kokonaismäärää, julkaisi lauantaina koronarokotusstrategian.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että hallituksen julkistamassa strategiassa on tavoitteena 51 miljoonan brasilialaisen rokottaminen vuoden alkupuoliskolla, eli heinäkuuhun mennessä. Määrä vastaa noin yhtä viidesosaa koko Brasilian 212-miljoonaisesta väestöstä.

Rokotusstrategian mukaan ensi vaiheessa kaksivaiheista rokotetta tarjotaan riskiryhmille, kuten terveydenhuollon henkilöstölle, ikäihmisille sekä alkuperäiskansojen edustajille.

Rokotusohjelman alkamisajankohtaa ja käytettävää rokotetta lauantaina julkistettu strategia ei vielä kerro.

Yli 180 000 brasilialaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.­

Rokotusstrategian julkistaminen itsessään on omiaan antamaan koronaviruspandemian koettelemille brasilialaisille toivoa paremmasta huomisesta. Todennäköistä on kuitenkin se, että tilanteen helpottamista saadaan vielä odottaa pitkään.

Uutistoimisto Reuters kertoo Brasilian koronarokotusstrategiasta selviävän, että viruksen leviämisen pysäyttäminen vaatisi noin 148 miljoonan brasilialaisen (70 % koko väestöstä) rokottamista. Nyt julkistetun suunnitelman mukaan viruksen leviämisen pysäyttämiseen vaadittavasta rokotuskattavuudesta saadaan heinäkuuhun mennessä katettua vasta noin kolmannes.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on sanonut, ettei aio ottaa koronarokotetta. Kasvomaskia hän on kuitenkin suostunut käyttämään.­

Lisäksi myös kansalaisten vastustus koronarokotuksen ottamista vastaan on ollut viime aikoina nousussa. Lauantaina julkaistun kyselytutkimuksen mukaan 22 prosenttia brasilialaisista on ilmoittanut, ettei koronarokotteen ottaminen houkuttele.

Osansa rokotevastaisen ilmapiirin luomiseen on kantanut Brasilian presidentti Jair Bolsonaro, joka on sanonut, ettei suostu ottamaan koronarokotetta, vaikka on itsekin sairastanut viruksen aiheuttaman taudin. Tämän lisäksi Bolsonaro on pandemian alusta lähtien vähätelly koronaviruksen vaarallisuutta.