Bidenin vaalivoitto saa sinettinsä – demokraattien valitsijamiehet kertovat, kuinka heitä on yritetty painostaa Trumpin taakse

Osavaltioiden pääkaupungeissa maanantaina kokoontuvat valitsijamiehet valitsevat Yhdysvalloille uuden presidentin. Demokraattien valitsijamiehet ovat kertoneet tiedotusvälineille kokemastaan painostuksesta.

Yhdysvaltain marraskuisten presidentinvaalien tulos saa lopullisen sinettinsä maanantaina, kun osavaltioiden pääkaupungeissa kokoontuva valitsijamieskokous vahvistaa Joe Bidenin nousevan maan 46. presidentiksi.

Samaan aikaan istuva presidentti Donald Trump yrittää edelleen kääntää vaalituloksen omaksi edukseen vaa’ankieliosavaltioissa nostettujen oikeuskanteiden sekä osavaltioiden viranomaisiin kohdistuvan painostuskampanjan avulla. Trump on toistaiseksi kieltäytynyt tunnustamasta Bidenin voittoa, ja hän on myös esittänyt perusteettomia väitteitä, joiden mukaan vaaleissa olisi esiintynyt huijausta.

Tämä kaikki on lisännyt kiinnostusta maanantain valitsijamieskokousta kohtaan.

Presidentti Donald Trump ei ole toistaiseksi hyväksynyt sitä, että hänen presidenttikautensa päättyisi 20. tammikuuta Bidenin virkaanastujaisiin.­

Perustuslain mukaisesti Yhdysvaltain presidentin valitsevat lopullisesti valitsijamiehet. Koska Biden voitti varsinaisissa vaaleissa puolelleen 306 valitsijamiestä ja Trump 232, valitsijamieskokouksen odotetaan vahvistavan maanantaina Bidenin voiton.

Valitsijamiehet ovat tyypillisesti vaaleilla valittuja virkamiehiä, poliittisesti aktiivisia kansalaisia tai puolueen pitkäaikaisia ja lojaaleja jäseniä. Itse äänestys tapahtuu perinteiseen malliin paperisilla lipukkeilla.

Koska valitsijamiehet ovat yleisesti ottaen puolueilleen uskollisia, he äänestävät lähes aina puolueensa ehdokasta. Lain mukaan se on pakollista kuitenkin vain 32:ssa osavaltiossa sekä Columbian liittopiirissä, johon pääkaupunki Washington lukeutuu.

Pohjois-Carolinan osavaltion valitsijamiehet allekirjoittivat asiakirjoja valitsijamieskokouksessa Raleighissa joulukuussa 2016.­

Business Insiderin mukaan osa valitsijamiehistä on saanut tänä vuonna viestejä, joissa heitä on painostettu äänestämään Bidenin sijaan Trumpia. Lehden mukaan aggressiivisen painostuksen taustalla ovat salaliittoteorioihin uskovat ääriryhmät, joiden mukaan vaalitulos perustuu huijaukseen.

Kokemastaan painostuksesta lehdelle kertoi muun muassa Wisconsinin osavaltiossa demokraattien valitsijamiehenä toimiva Khary Penebaker. Hän kertoi saaneensa ensimmäiset painostusviestit jo vaali-iltana sosiaalisen median välityksellä.

Useimmat viesteistä tulevat Penebakerin mukaan Trumpin tukijoilta, jotka yrittivät suostutella häntä äänestämään Bidenin sijaan Trumpia. Jotkut viestejä lähetelleistä olivat taas sitä mieltä, ettei Penebakerin ääntä tulisi laskea lainkaan.

Sunnuntaina Penebaker julkaisi henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan juuri parturissa käyneestä pojastaan, eikä kulunut aikaakaan, kun kuvaa kommentoinut tuntematon mies kehotti häntä jo äänestämään Bidenin sijaan Trumpia.

– Olen ylpeä demokraatti. En koskaan tekisi vastoin sitä, mihin uskon, vaikka joku haluaisi ahdistella minua tai perustella jollain hullulla logiikalla sitä, miksi minun pitäisi tehdä niin, Penebaker kertoi Business Insiderille.

Vastaavista kokemuksista lehdelle kertoivat myös georgialainen demokraattien valitsijamies Van Johnson sekä michiganilainen demokraattien valitsijamies Mark Miller.

Valitsijamiehet eivät toistaiseksi ole joutuneet vastaanottamaan suoria heihin itseensä kohdistuvia uhkauksia, jotka liittyisivät äänestykseen. Viestien luonne on kuitenkin herättänyt heissä huolta muun muassa sen vuoksi, että Trumpin aseistautuneet kannattajat ovat aiemminkin hakeutuneet heidän kanssaan eri mieltä olevien demokraattien ja myös republikaanien kotien läheisyyteen.

Aseistautunut Trumpin kannattaja osallistui Georgian vaalitulosta vastustaneeseen protestiin Atlantassa marraskuun puolivälissä.­

Huoli ei ole aivan turha, sillä pelkästään tässä kuussa protestoijat ovat ottaneet kohteikseen osavaltioiden vaaleilla valittuja virkamiehiä ainakin seitsemässä osavaltiossa. NPR:n mukaan esimerkiksi Michiganin vaaleista vastaava viranomainen Jocelyn Benson joutui viime viikolla keskeyttämään elokuvaillan poikansa kanssa, kun joukko Trumpin tappiosta suivaantuneita, aseistautuneita mielenosoittajia kerääntyi hänen kotinsa ympärille ja alkoi mekastaa muun muassa megafoneja käyttäen.

Penebaker kertoi tuntevansa ”jollain tasolla” sympatiaa toimintaansa aktivismina pitäviä, salaliittoteorioihin uponneita ihmisiä kohtaan. Hänen mukaansa kyseisten henkilöiden käytös on luisunut normaalista politiikan maailmasta uskonnollista kulttia muistuttavaksi.

– Se on rehellisesti sanottuna valitettavaa, koska Trump ja hänen mahdollistajansa ovat valehdelleet heille. Ihmiset on saatu uskomaan, että on olemassa laaja salaliitto, jossa sekä demokraatit että republikaanit ovat varastaneet nämä vaalit, tosin ainoastaan Donald Trumpilta.

Trumpin kannattajat vaativat presidentinvaalien tuloksen mitätöimistä lauantaina Washingtonissa korkeimman oikeuden rakennuksen edustalla.­

Penebakerin mukaan valheellisiin teorioihin uskominen ajaa ihmiset hulluuteen, joka voi lopulta johtaa väkivaltaiseen käytökseen.

– Uskon, että ihmiset haluavat vain pohjimmiltaan uskoa johonkin. On ikävää, että he uskovat johonkin, joka perustuu valheisiin. Kulteissa kulttijohtajat saavat ihmiset tekemään pahoja asioita. Kyse voi olla itsesi tai jonkun rakkaasi vahingoittamisesta tai sitten jonkun sellaisen, josta et edes pidä.

Myös Politicon haastattelemat Bidenin valitsijamiehet ovat kertoneet painostuksesta, jota ovat saaneet äänestyksen alla osakseen.

– Tämä on ollut todella armotonta. Jotkut viesteistä tulevat sähköpostilomakkeilla. Jotkut saattavat lähettää lomakeviestin, mutta he terästävät sitä omalla kielenkäytöllään, pennsylvanialainen kongressiedustaja ja valitsijamies Malcolm Kenyatta kertoi lehdelle saamistaan viesteistä.

Politicon mukaan Bidenin leiri on käyttänyt paljon aikaa ja vaivaa siihen, että se olisi mahdollisimman hyvin valmistautunut myös niihin häiriöihin, juoniin sekä muihin odottamattomiin tapahtumiin, joilla vastapuoli pyrkii vaikuttamaan tulokseen, mahdollisesti aina viime hetkiin asti.