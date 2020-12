YK:n kanssa ilmastokokousta järjestävän Britannian pääministeri kertoi avauspäivänä, ettei maa ryhdy ilmastotoimiin "mungpapuja syövien ekofriikkien" vaan tulevaisuuden vihreiden työpaikkojen vuoksi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehottaa kaikkia maita julistamaan ilmastohätätilan ja lunastamaan lupauksensa leikata hiilipäästöjään.

– Mikäli emme muuta kurssiamme, me saatamme olla matkalla yli kolmen asteen katastrofaaliseen lämpötilan nousuun tämän vuosisadan aikana, Guterres sanoi.

– Tästä syystä tänään kehotan kaikkia maailman johtajia julistamaan ilmastohätätilan maissaan, kunnes hiilineutraalius saadaan saavutettua, hän jatkoi.

Guterres puhui lauantaina YK:n ja Britannian järjestämän maailmanlaajuisen ilmastokokouksen avauspäivänä.

Pääsihteeri ilmaisi huolta myös siitä, miten kaikki maailman maat eivät ole onnistuneet tekemään koronaelvytystoimiaan vihreästi.

Guterresin mukaan G20-maat ovat ohjanneet elvytyspaketeissaan selvästi enemmän rahaa fossiilisiin polttoaineisiin yhdistettyihin sektoreihin kuin vähähiiliseen energiaan. Guterresin mukaan tätä ei voida hyväksyä.

Hänen mukaansa elvytysresursseilla ei voida edistää toimintaperiaatteita, jotka kuormittavat tulevia sukupolvia jättäen näille mittavat velat "rikkinäiseen maailmaan".

Guterres kehotti myös tavoitteensa nettohiilidioksidipäästöttömyyden osalta ilmoittaneita maita pitämään lupauksensa ja lisäämään päästöleikkauksia tieteen mukaisesti.

– Jokaisen maan, kaupungin, taloudellisen instituution ja yrityksen täytyy hyväksyä suunnitelmat saavuttaakseen nettohiilidioksidipäästöttömyyden vuoteen 2050 mennessä – ja alkaa panna niitä täytäntöön nyt, hän lisäsi ja peräänkuulutti myös selkeitä lyhyen aikavälin tavoitteita.

Marin avasi Suomen ilmastosuunnitelmia

Suomea virtuaalisessa huippukokouksessa edusti lauantaina pääministeri Sanna Marin (sd). Marin avasi avauspäivänä omassa tiiviissä videopuheessaan Suomen ilmastosuunnitelmia, joihin kuuluu muun muassa hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä ja nettohiilipäästöttömyys hieman tämän jälkeen.

Climate Ambition Summit -kokouksen avauspäivänä puhuivat Guterresin ja Marinin lisäksi myös muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Kiinan presidentti Xi Jinping sekä lukuisat muut maailman johtajat.

Johnson kertoi kokoukselle traumaattisen pandemiavuoden päättyvän toiveisiin rokotteiden saapumisesta.

– Yhdessä me voimme käyttää tieteellistä edistystä suojellaksemme planeettaamme, biosfääriämme haasteelta, joka on paljon jopa koronaviruspandemiaa pahempi ja tuhoisampi, Johnson sanoi.

Johnsonin mukaan Britannia ei toimi ilmaston hyväksi siksi, että maa olisi täynnä "mung-papuja syöviä ekofriikkejä", vaan koska tieteelliset edistysaskelet mahdollistaisivat miljoonien vihreiden työpaikkojen syntymisen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan puheenvuoroja jaettiin maille, jotka ovat jättäneet kaikkien kunnianhimoisimmat suunnitelmat edistääkseen Pariisissa tehtyjä lupauksia.

Pohjustusta vuoden päässä häämöttävälle kokoukselle

Tänään alkanut kokous pohjustaa vuoden kuluttua marraskuussa Glasgow'ssa pidettävää ilmastokokousta, jota jouduttiin lykkäämään koronapandemian takia.

Pariisissa 12. joulukuuta 2015 solmitussa ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetettiin lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen celsiusasteeseen, pyrkimyksenä vain 1,5 asteen lämpeneminen. Tähänastisilla ilmastotoimilupauksilla maapallo on ollut menossa kohti kolmen asteen lämpenemistä.

Tänä vuonna on kuitenkin kuultu uusia lupauksia hiilineutraaliuteen pyrkimisestä muun muassa Kiinasta ja Japanista, mikä on tuonut kahden asteen tavoitteita aiempaa lähemmäksi. Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan maailma on muuttunut melkoisesti Pariisin sopimusta seuranneina viitenä vuotena, mutta ei vielä tarpeeksi.

– Pitkän aikavälin tavoitteet tulisi nyt muuttaa lyhyen aikavälin ilmastotoimiksi, Mikkonen sanoi ympäristöministeriön webinaarissa eilen.

Mikkosen mukaan koronapandemian vaikutus päästöjen vähentymiseen on jäämässä lyhytaikaiseksi, jos pandemian jälkihoitoon tarkoitetut taloudelliset elvytystoimet eivät ole linjassa ilmastotavoitteiden kanssa. Mikkonen odottaakin elvytyksen valjastamisen ilmastotoimiin nousevan virtuaalikokouksen keskeiseksi teemaksi.

Pandemian aiheuttamat päästövähennykset ohimeneviä

Global Carbon Project -järjestön kansainvälinen tutkijaryhmä arvioi eilen raportissa, että ihmiskunnan tuottamat hiilipäästöt vähenevät koronavirusrajoitusten vuoksi tänä vuonna seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan hiilidioksidi on niin pitkäikäistä, ettei koronapandemian aiheuttama yhden vuoden notkahdus päästöissä katkaise hiilidioksidin lisääntymistä ilmakehässä.

– Meidän pitäisi saada tällaisia päästövähennyksiä vuodesta toiseen, Taalas sanoi perjantain webinaarissa.

Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa myönteisenä toimijana profiloituneen Kiinan päästöt ovat 30 viime vuoden aikana kasvaneet ja kasvu jatkuu, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa ja EU:ssa päästöt on saatu laskuun.

– Yhdysvalloissa päästöjen vähentyminen per capita (asukasta kohden) on ollut oikeastaan aika vaikuttavaa. Eli Trumpin hallinnosta huolimatta siellä on tapahtunut myönteisiä asioita, Taalas muistuttaa.

Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi nouseva Joe Biden on luvannut tuoda maan takaisin Pariisin ilmastosopimukseen, josta ero astui voimaan vain reilu kuukausi sitten.