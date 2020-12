Pfizerin koronarokotteelle käyttölupa Yhdysvalloissa

Kuusi maata on nyt antanut käyttöluvan rokotteelle.

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA on antanut luvan käyttää Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta. Viraston asiantuntijapaneeli oli jo aiemmin suositellut rokotteen hyväksymistä hätätilannekäyttöön 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille.

Washington Post kertoi aiemmin, että Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows olisi painostanut FDA:n johtajaa Stephen Hahnia eroamaan, mikäli FDA ei myönnä käyttölupaa perjantain aikana Yhdysvaltojen aikaa.

FDA:n päätöksen jälkeen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julkaisi Twitterissä videon, jossa hän piti uutista "lääketieteellisenä ihmeenä" ja sanoi, että ensimmäinen ihminen Yhdysvalloissa rokotetaan alle 24 tunnin kuluttua.

Koronavirus on kurittanut Yhdysvaltoja rajusti. Yli 330 miljoonan asukkaan valtiossa koronavirustartunnan on saanut Johns Hopkins -yliopiston koronaseurannan mukaan yli 15,8 miljoonaa ihmistä. Lisäksi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 295 000 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 912 ihmistä tilastosivusto Worldometerin mukaan. Suomessa vastaava luku on 82.

Myös Meksiko antoi luvan rokotteen käytölle

Hetkeä ennen FDA:n ilmoitusta Yhdysvaltojen eteläinen naapurimaa Meksiko antoi luvan Pfizerin ja Biontechin rokotteen hätäkäytölle. Meksikon ja Yhdysvaltojen jälkeen kuusi maailman valtiota on antanut luvan Pfizerin ja Biontechin rokotteelle.

Ennen Yhdysvaltoja ja Meksikoa rokotteen käyttöluvan ovat myöntäneet Britannia, Kanada, Bahrain ja Saudi-Arabia.