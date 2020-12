Z340-nimellä tunnettu viesti lähetettiin marraskuussa 1969 San Francisco Chronicle -lehdelle.

Vapaaehtoisista koodinmurtajista koostuva ryhmä on ratkaissut salakirjoitusta sisältäneen viestin, jonka Pohjois-Kaliforniaa 1960-luvun lopulla terrorisoinut Zodiac-sarjamurhaaja lähetti San Francisco Chronicle -lehdelle yli 50 vuotta sitten.

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI ilmoitti asiasta perjantaina.

Zodiac-murhaaja ampui tai puukotti ainakin seitsemää ihmistä, joista viisi kuoli. Tekijän henkilöllisyys on ollut mysteeri vuosikymmenien ajan.

Röyhkeä murhaaja pilkkasi aikanaan poliisia lähettämällä näille kryptisiä viestejä, joista osa oli koodattu.

Yksi niistä, Z340-nimellä tunnettu viesti, on erityisen monimutkainen. Se sisältää yhteensä 340 merkkiä.

– Toivon, että teillä on paljon hauskaa yrittäessänne saada minut kiinni, nyt ratkaistussa viestissä muun muassa todetaan.

Lisäksi murhaaja toteaa syksyllä 1969 lähettämässään viestissä, ettei hän pelkää kuolemaa.

– En pelkää kaasukammiota, koska se lähettää minut paratiisiin aikaisemmin, koska nyt minulla on tarpeeksi orjia tekemässä töitä minulle.

Koodin mursivat viime viikolla David Oranchak, Sam Blake ja Jarl Van Eycke, kertoo Oranchak YouTube-videollaan. Koodikirjoitusta luetaan diagonaalisesti, siirtyen vasemmasta yläkulmasta yhden rivin alaspäin ja kaksi riviä oikealle.

Verkkosivujen suunnittelijana työskentelevä Oranchak sanoo videolla toivoneensa, että viestistä olisi paljastunut tietoa murhaajan henkilöllisyydestä.

– Viesti ei oikeastaan kerro kovinkaan paljon. Se sisältää samaa huomionhakuista roskaa Zodiacilta, Virginiassa asuva 46-vuotias Oranchak tiivistää.

Oranchak on selvittänyt Zodiac-murhaajan koodeja jo vuodesta 2006 lähtien.

FBI:n San Franciscon toimisto vahvisti perjantaina Twitterissä, että ryhmä oli ratkaissut viestin ja tapauksen tutkinta jatkuu.

– FBI on tietoinen siitä, että yksityishenkilöt ratkaisivat hiljattain viestin, jonka lähettäjän sanotaan olevan Zodiac-murhaaja. Zodiac-murhaaja terrorisoi useita yhteisöjä ympäri Pohjois-Kaliforniaa, ja vaikka vuosikymmeniä on kulunut, me pyrimme etsimään oikeutta näiden brutaalien rikosten uhreille, FBI kommentoi.

Lähde: Reuters