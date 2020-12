NYT: Demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkinyt Andrew Yang tavoittelee New Yorkin pormestarin pestiä

Andrew Yang ei ole vahvistanut huhuja.

Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitelleen Andrew Yangin kerrotaan havittelevan New Yorkin pormestarin pestiä, muun muassa New York Times uutisoi. Lehden mukaan startup-yrittäjä Yang on tavannut New Yorkin kaupungin johtohahmoja ja kertonut heille pyrkivänsä pormestariksi ensi vuoden vaaleissa.

Yangin presidentinvaalikampanja keskittyi perustuloon. Yangin vision mukaan jokainen amerikkalainen saisi 1 000 dollaria perustuloa joka kuussa. Yang on pitänyt perustuloa tarpeellisena, sillä hänen mukaansa automaation kehitys johtaa rakennetyöttömyyteen.

Yang lopetti presidentinvaalikampanjan viime helmikuussa. Demokraattien ehdokkaaksi valittiin lopulta Joe Biden, joka voitti marraskuussa pidetyt vaalit.

Yang on väliaikaisesti Georgiassa kampanjoimassa demokraattien senaattiehdokkaiden puolesta. Hän kieltäytyi torstaina vahvistamasta, että pyrkii New Yorkin pormestariksi.

Yangin etuna on, että presidenttiehdokkuutta tavoitelleena hänen nimensä on tunnettu eikä varainkeruun uskota tuottavan ongelmia.

Toisaalta hän ei ole koskaan pyrkinyt julkiseen virkaan New Yorkissa.

New Yorkissa tunnetusti julkkiksen status ja Twitter-hypetys eivät suoraan käänny ääniksi. Tämän sai kokea esimerkiksi Sinkkuelämää-sarjan näyttelijä Cynthia Nixon, joka hävisi kuvernöörikilvan vuonna 2018.

– Hänen kansallinen brändinsä antaa hänelle lyhytkestoisen etumatkan, mutta tässä kilvassa olisin mieluummin kuuluisa New Yorkin kaupungin tarjoamien edullisten asuntojen asukkaiden ja ammattiliittojen työntekijöiden keskuudessa kuin Twitterissä, pormestari Bill de Blasion entinen tiedottaja ja konsultti Eric Phillips totesi Politicolle.