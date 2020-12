Savonlinnan mysteerimonoliitti nousi uutisiin Yhdysvalloissa – mistä eri maihin tupsahtelevissa monumenteissa on kyse?

Utahista marraskuun puolivälin paikkeilla löytynyt monoliitti käynnisti eräänlaisen monoliittihuuman. Viime viikkoina vastaavanlaisia rakennelmia on löytynyt useita.

Ympäri maailmaa ilmestyviä monoliitteja seuraava USA Today on uutisoinut myös Suomen Savonlinnaan kohonneesta järkäleestä. Amerikkalaismedia siteeraa suomalaislähteitä kertoessaan Savonlinnaan mystisesti ilmestyneestä monoliitista.

Suomen monoliitti on mukana listauksessa, jossa on lueteltuna kaikki viime aikoina löytyneet monoliitit.

Myös Savonlinnasta löytyy erikoinen monoliitti.­

IS uutisoi monoliitista torstaina. Kyseinen monoliitti löytyy Kyrönniemen kalliolta, Olavinlinnan kansallismaisemassa. Metallialan artesaaniksi kouluttautunut paikallinen arveli, että monoliitti oli tehty kiireessä.

– Siinä näkyy olevan ainakin yksi lommo ja yhdessä saumassakin on vähän rakoa. Tämä on ilmeisestikin hyvin nopeasti tehty, ja eiköhän tuo liene paikalliselta konepajalta lähtöisin. Paljon siistimpi tämä kuitenkin on kuin Romaniasta hiljattain löytynyt. Se oli täynnä hiontajälkiä ja reikiä.

Neiti Susi arvioi Savonlinnan monoliittia.­

Eräänlaisen monoliittihuuman sai aikaan 18. marraskuuta Utahissa aavikolta löytynyt monoliitti. Metallinen monoliitti löytyi, kun paksusarvilampaita jäljittänyt biologi huomasi helikopterin kyydissä erikoisen rakennelman. Monoliitti oli kolmisen metriä korkea.

Ihmetystä aiheutti paitsi se, miten monoliitti oli päätynyt paikkaan myös se, miten monoliitti yllättäen katosi.

Myöhemmin sosiaalisessa mediassa julkaistiin kuvia, joissa näkyi salaperäinen porukka, joka kaatoi monoliitin ja kuljetti sen kottikärryillä pois.

Utahissa aavikolle pystytetty monoliitti herätti ihmetystä.­

Utahin monoliitin jälkeen vastaavanlaisia rakennelmia on löytynyt muun muassa Romaniassa, Kaliforniassa, Pohjois-Carolinassa, Texasissa ja Isle of Wightilla Britanniassa sekä Belgiassa.

Yhteistä rakennelmille on myös se, että ne ovat hävinneet muutamassa päivässä. Toistaiseksi ainoastaan yhden monoliitin pystyttäjästä on saatu varmuus.