IS kävi katsomassa, miltä kaupungissa näyttää nyt, kun maaliskuussa sulkeutunut raja vei katukuvasta suomalaisturistit.

Mitä Viipuriin kuuluu ja miltä siellä näyttää nyt? Kuinka Viipurissa on pärjätty koko kesä ja syksy ilman suomalaisia?

Nämä kysymykset ovat vaivanneet monia suomalaisia kuluneen koronavuoden aikana, kun itäraja on ollut kiinni turistiliikenteeltä. Pysähdys tapahtui kertaheitolla maaliskuun puolivälin jälkeen, kun sekä Suomi että Venäjä sulkivat omat rajansa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Vielä tuolloin moni kuvitteli, että sulkemista kestäisi vain viikkojen tai pahimmillaankin muutamien kuukausien ajan. Näin on kärvistelty kuitenkin nyt jo yli kahdeksan kuukautta eikä rajan avautuminen näytä todennäköiseltä vielä tulevan keväänkään aikana, sillä Venäjän koronavirustilanne on vielä paljon Suomea pahempi.

Suomalaisille Viipurin-kävijöille itärajan sulkeutuminen oli kuin se kuuluisa rautaesirippu, joka laskeutui jälleen kerran erottamaan Viipuria ja suomalaisia.

Tuhannet suomalaiset joutuivat perumaan kesäksi suunnitellut kotiseutumatkat omien sukujensa vanhoille juurille. Tekemättä jäivät halvan bensan tankkausreissut, ostosmatkat sekä myös pienet irrotteluretket vanhan kunnon votkaturismin perinteitä vaalien.

Hotelli Druzhba on monille suomalaisille ikimuistoinen majapaikka Viipurissa.­

Viipurin keskustan yleisilme on siistiytynyt. Meneillään on myös useita keskustan asuintalojen julkisivuremontteja.­

Mutta miten Viipurissa on tultu toimeen ilman suomalaisia? Vastausta on haettava ensiksi Druzhba-hotellista, joka on legendaarinen suomalaisturistien majapaikka.

– Meillä on kova ikävä suomalaisia. Enkä sano tätä vain siksi, että olemme menettäneet asiakkaita ja rahaa, vaan ennen kaikkea siksi, että me olemme menettäneet yhteyden hyviin ystäviimme, sanoo hotellinjohtaja Igor Djomkin.

Djomkin on myös kaupunginvaltuutettu ja pitkäaikainen Viipuri-hotellin johtaja, joten hän tuntee henkilökohtaisesti paljon suomalaisia.

Hotelli Druzhban johtaja Igor Djomkin kaipaa suomalaisia.­

– Sanotaan, että jonkin asian tärkeyden ymmärtää vasta sitten, kun sen menettää. Näin meille on todellakin käynyt nyt, kun raja on kiinni. Kaipaamme kovasti suomalaisia, ja haluaisimme itsekin päästä käymään välillä Suomessa, Djomkin kuvailee.

Viipurin matkailuyrittäjille koronavuosi ei ole ollut silti mikään täysi katastrofi. Suomalaisten puuttumisen ovat korvanneet maan sisäiset turistit, joita suorastaan vyöryi kaupunkiin alkukesästä alkaen aina pitkälle syksyyn asti.

Kun Venäjä alkoi kesällä höllentää koronavirusrajoituksiaan, Leningradin alueen – ja siinä samassa myös Viipurin – kauppojen, kampaamoiden, museoiden ja ravintoloiden aukioloa helpotettiin ensimmäisten joukossa.

Niinpä toukokuun puolivälistä aina heinäkuun loppuun asti oli voimassa tilanne, että Viipurissa saattoi tehdä jo asteittain sitä, mikä oli Pietarissa ja Moskovassa vielä mahdotonta karanteenisääntöjen vuoksi.

– Leningradin alue lievensi rajoituksia: koko maa matkustaa Viipuriin, otsikoi esimerkiksi venäläinen Metro-lehti toukokuun lopulla.

Viipurin linnan vanhoja varastorakennuksia ja vankilaa remintoidaan parhaillaan näyttelytiloiksi. Remontti on jo pitkällä.­

Arkeologi Aleksandr Smirnov johtaa yhdistettyä museota, johon kuuluu linnan lisäksi useita muita Viipurin historiallisia maamerkkejä.­

Viipurin linnamuseon johtajan Aleksandr Smirnovin mukaan venäläisturistien tarpeet olivat aluksi hyvin käytännönläheisiä.

– Viipurin turisti-infossa työskentelevät oppaat kertoivat, että kesän alkupuolella venäläisturistien yleisin kysymys kuului: Missä täällä on avoinna oleva kauppakeskus?

Hotelleille ja ravintoloille venäläisturistit olivat pelastus, mutta kaikki viipurilaiset eivät olleet silti innoissaan.

– Moni meistä näkisi kaupungissa mieluummin vaikka pöydällä tanssivia suomalaisia kuin ylimielisiä moskovalaisia, viipurilainen toimittaja Dmitri Semjonov kuvailee kaupunkilaisten ajatuksia.

Druzhban johtaja viittaa samaan diplomaattisemmin.

– Venäläiset ovat turisteina toisenlaisia. Me olemme täällä tottuneet suomalaisiin.

– Me tunnemme monet suomalaisvieraamme joko henkilökohtaisesti tai ainakin kasvoiltaan. He tulevat aina tervehtimään, ja heidän asenteensa on erilainen, Djomkin selittää.

Osa viipurilaisista kauhistui venäläismatkaajien tuloa myös siksi, sillä heidän pelättiin tuovan koronaa kaupunkiin. Sama pelko on edessä nyt uudenvuoden tienoilla, sillä Viipurin koronarajoitukset eivät tule todennäköisesti olemaan niin ankaria kuin ne ovat Pietarissa ja Moskovassa.

Viipurin keskustan elämä on hiljentynyt koronaviruksen vuoksi. Kasvomaskeja näkyy, suomalaisturisteja ei.­

Venäläiset turistit ovat löytäneet Viipurin.­

Venäläisturistien kesäinen vaellus tarkoitti myös sitä, että Venäjän sosiaalisessa mediassa alkoi näkyä Viipuri-hehkutuksia. Moni venäläinen oli vasta nyt pakon sanelemana tullut viettäneeksi enemmän aikaa Viipurissa ja tajunnut, millainen uinuva helmi se onkaan.

Neuvostoajoista asti jatkunut Viipurin rappio on ollut pitkään suomalaisten suuri murheen aihe, mutta aivan viime vuosina kaupungissa on alkanut näkyä muutosta siistimpään suuntaan.

Keskustan kerrostaloista joitakin on jo peruskunnostettu, vanhan tuomiokirkon torni ja linnan torni remontoitu, ja linnan sisäpihan rakennuksissa on parhaillaan meneillään laaja kunnostusurakka.

Viipurin kasvojenkohotuksesta osa on niin tuoretta, että koronaviruksen tuoman matkailukatkoksen vuoksi monikaan suomalainen ei ole ehtinyt nähdä lopputulosta omin silmin.

Viipurin legendaarisen hirvipatsaan teemaa mukaileva penkki löytyy Tervaniemen kunnostetulta rannalta.­

Valtava muutos on tapahtunut esimerkiksi Tervaniemen alueella. Merenrantaa on ruopattu ja rannalla lojuneet romut raivattu.

Kävely- ja pyöräteitä on rakennettu, puistonpenkkejä aseteltu ja valaistusta parannettu. On rakennettu myös levähdyspaikkoja ja laituri, jota koristaa Viipurin kuuluisaa hirvipatsasta jäljittelevä puinen istuinpenkki.

Rannalla aiemmin lojunut betonilaivan hylky on sekin hyödynnetty ja asetettu jalustalle uudeksi nähtävyydeksi. Betonilaivan kerrotaan olevan Kuubassa rakennettu erikoisuus, joka oli Neuvostoliiton aikana viipurilaisten kalastajien käytössä.

Ja kuten aina, myös Tervaniemen uusi ilme on herättänyt keskustelua viipurilaisten parissa. Osa pitää alueen ilmettä nyt parempana kuin koskaan edes suomalaisten aikana, mutta osan mielestä siitä on tehty väärällä tavalla uusvanha.

Viipurin kauppahallissa oli vilkasta kesällä, kun venäläisiä turisteja kävi kaupungissa ennätysmäärä. Myyjät kaipaavat silti suomalaisten paluuta.­

Viipurin tuomiokirkon kellotapuli on kunnostettu, mutta valkoinen maali itkettyy jo. Sama ilmiö näkyy Viipurin linnan kunnostetussa tornissa.­

Museonjohtaja Aleksandr Smirnovin mukaan Viipurin restaurointi on kaikkineen vaikea tehtävä, sillä kaupungissa on kerroksittain niin monta aikakautta keskiajalta lähtien. Lisäksi moni rakennus on ehtinyt mennä niin huonoon kuntoon, että kaikkea ei enää pystytä pelastamaan.

– Kun jotain kunnostetaan, jotain on aina myös hajotettava. Mutta tärkeintä on se, että Venäjällä on nyt selkeä suunnitelma ja rahoitusta Viipurin kunnostamiseksi, Smirnov kuvailee.

Suomalaisten kannalta lohduttava tieto on, että entisöinti- ja kunnostusohjelman yhdeksi ihanteeksi on otettu Viipurin yleisilme juuri ennen talvisotaa.

– Oli päätettävä, minkä aikakauden mukaan kaupunkia pyritään säilyttämään ja mikä olisi se, miltä Viipurin tulisi näyttää. Tähtäimeksi päätettiin ottaa vuoden 1939 tilanne, Smirnov kertoo.

Smirnovin mukaan päätökseen vaikutti se, että 1930-luvulla Viipuriin rakennettiin useita arvokkaiksi tunnustettuja suomalaisrakennuksia. Lisäksi Viipurista on olemassa paljon suomalaisten säilyttämiä dokumentteja, valokuvia ja jopa pienoismalli, joita aiotaan nyt hyödyntää kunnostustöissä.

Graniittipylväät nostettiin lokakuussa ylös Säkkijärven edustalta merenpohjasta ja nyt ne ovat esillä Pantsarlahden linnoituksen edustalla.­

Tätä näkyä ei moni suomalainen ole vielä nähnyt. Tervaniemen ranta on kunnostettu ja esille on asetettu myös vanha betonilaivan hylky.­

Tänä syksynä Viipuri sai myös uuden nähtävyyden, kun Säkkijärven edustalta merenpohjasta nostetut kaksi graniittipylvästä asetettiin näytille Pantsarlahden bastionin edustalle.

Rapakivigraniittiset pylväät oli louhittu Suomen suurruhtinaskunnan aikana vietäväksi Pietariin ilmeisesti Kazanin katedraalin rakennustyömaalle, mutta ne upposivat rantaveteen. Kivipylväitä kuljettaneen puisen lautan jäänteet aiotaan asettaa myös myöhemmin esille lasivitriiniin.

Säkkijärveen liittyy toinenkin iso uutinen kuluneelta vuodelta, kun Viipurin ”todelliseksi isännäksi” sanottu liikemies Aleksandr Petrov salamurhattiin lokakuussa huvilalleen. Tekijää ei ole saatu vieläkään kiinni ja yleinen arvaus on, että tuskin koskaan saadaankaan.

Viipuri-hotellin ravintolapäällikön Sergei Nikolajevin mukaan koronaviruksen tuomat rajoitukset turhauttavat jo monia Viipurissa.­

Lokakuussa murhatun Aleksandr Petrovin (oik) toimiston seinältä löytyy myös tämä poseerauskuva Ville Haapasalon kanssa.­

Petrov murhattiin juuri, kun Viipuria ravisteleva kavallus- ja petosskandaali oli paisumassa. Joidenkin väitteiden mukaan myös Petrovia olisi haluttu kuulla rikostutkijoiden taholta, mutta toisten tietojen mukaan Petrov oli itse tehnyt skandaaliin liittyen omia tutkimuksiaan ja hänet murhattiin ennen kuin hän ehti kertoa omat epäilynsä julkisuuteen.

Alkusyksystä paljastui, että Viipurin hallintopiirille annetuista restaurointi- ja tienkunnostusrahoista epäillään kadonneen vuoden 2014 jälkeen yhteensä noin 1,5 miljardia ruplaa. Rahat oli viety teettämällä niin kutsuttuja fiktiivisiä remontteja. Julkisuuteen ei ole kerrottu tarkemmin, mitä kohteita esimerkiksi Viipurissa olisi mahdollisesti ”valekunnostettu” tällä tavoin.

Rahamäärän suuruutta havainnollistaa se, että kyseessä on kaksi kertaa Viipurin kaupungin vuosibudjetti. Summa vastaa ostovoimaltaan noin 20 miljoonaa euroa.

Petrovin työ- ja neuvotteluhuone sijaitsi Karjalan kirjapainon entisissä tiloissa eli nykyisen Viipuri-hotellin yhteydessä. Nyt huoneisto on tyhjillään ja Petrovin Irina-sihteeri kuvailee tunnelmiaan yhä epäuskoisiksi.

– Joka päivä kun tulen töihin, odotan vaistomaisesti, että kohta hänkin tulee tänne, Irina sanoo.

Esillä toimistossa on Petrovin Vitali-pojan kilpa-ajopalkintoja ja lukuisia valokuvia, joissa Petrov itse poseeraa kuuluisuuksien kanssa. Yksi heistä on suomalainen näyttelijä Ville Haapasalo.

Druzhba-hotellin kannalta Petrovin murha oli ankean koronavuoden järkyttävä päätös.

Petrov oli yksi hotellin omistajista, mutta hänellä oli myös hyvin henkilökohtainen suhteensa niin Druzhbaan kuin suomalaisturisteihinkin.

1980-luvulla Petrov hakeutui Druzhbaan sähköasentajaksi. Neuvostoliitto eli tuolloin pysähtyneisyyden aikaa, ja suomalaiset votkaturistit rahoittivat matkojaan ­valuutanvaihdolla sekä länsitavaroiden kaupalla.

Petrov teki suomalaisturistien kanssa mustanpörssin kauppaa. Juuri siitä alkoi hänen nousunsa yhdeksi Viipurin rikkaimmista miehistä, jonka vaikutusvallan uusjakoa odotellaan kaupungissa yhä pelonsekaisin tuntein.

– Hän rakasti Druzhbaa, sillä tämä oli hänen ensimmäinen työpaikkansa ja hänellä oli hotellinkin varalta uusia suunnitelmia, Djomkin sanoo.

– Mutta ei auta, elämän on jatkuttava, myös ilman häntä.