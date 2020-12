Lisa Montgomery on ensimmäinen nainen liki 70 vuoteen, jonka liittovaltio aikoo teloittaa. Hänen teloituspäivänsä on 12. tammikuuta – kahdeksan päivää ennen Joe Bidenin presidenttikauden alkua. Montgomery oli 2004 kuristanut raskaana olleen naisen ja leikannut tämän kohdusta ulos kahdeksankuisen sikiön. Lapsi selvisi lopulta elossa. Montgomeryn asianajajien mukaan tuomittu on kärsinyt lapsena pahoinpitelystä saamistaan aivovammoista ja on vakavasti mielisairas.