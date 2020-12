Trumpin oljenkorsi: Tällainen on Texasin hanke haastaa neljä vaa’an­kieli­osa­valtiota korkeimpaan oikeuteen

Osavaltioiden oikeusministerien mukaan kanteelle ei ole perusteita.

Georgian, Michiganin, Pennsylvanian ja Wisconsinin osavaltiot ovat kehottaneet Yhdysvaltain korkeinta oikeutta torppaamaan Texasin osavaltion tiistaina jättämän ja republikaanipresidentti Donald Trumpin tukeman kanteen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Neljää vaa’ankieliosavaltiota koskevan kanteen tavoitteena on kumota demokraattien Joe Bidenin vaalivoitto. Kanteen mukaan äänestystulos niissä pitäisi hylätä äänestysprosessissa tapahtuneiden muutosten takia.

Texasin osavaltion oikeusministerin Ken Paxtonin käynnistämässä kanteessa väitetään, että osavaltiot hyväksyivät valtavan määrän ”laittomia” ääniä. Biden kukisti Trumpin neljässä tärkeässä osavaltiossa, jotka Trump oli vienyt nimiinsä vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Joe Bidenin on määrä aloittaa presidenttikautensa ensi vuonna.­

Texasin kanne koskee muita osavaltioita, joten se voi tulla suoraan korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Korkeimman oikeuden tuomarien pitäisi kuitenkin olla sitä mieltä, ettei asiaa voida ratkaista muissa oikeusistuimissa – esimerkiksi liittovaltion tai osavaltioiden tuomioistuimissa.

CNN:n mukaan republikaanit toivovat, että korkein oikeus ottaisi kanteen käsittelyyn, toteaisi väärinkäytökset ja estäisi valitsijamiesäänten sertifioinnin, jolloin osavaltiot joutuisivat vielä palaamaan ääntenlaskuun ja toimittamaan uudet luvut.

Oikeus voisi myös linjata, että osavaltioiden omat lainsäätäjät päättäisivät vaalivoittajan tai koko vaalitulos menisi Yhdysvaltain edustajainhuoneen ratkaistavaksi.

Trumpin kampanja on jo epäonnistunut useissa oikeusjutuissa, joiden tavoitteena on kääntää tämän vuoden vaalitulos istuvan presidentin eduksi. Lakiasiantuntijoiden mukaan Texasin kanne tuskin menee läpi, ja he ovat lisäksi kyseenalaistaneet, voiko Texas edes haastaa muiden osavaltioiden äänestysprosesseja.

– Tämä haasto on ennenkuulumaton, eikä sillä ole tosiasiallista tai perusteltua juridista pohjaa, Michiganin osavaltion oikeusministeri Dana Nessel kommentoi.

– Texas pyytää tässä oikeutta harkitsemaan uudelleen perusteettomia väitteitä vaaleihin liittyvistä ongelmista, jotka tämä oikeusistuin ja muut oikeusistuimet ovat jo käsitelleet ja torjuneet, Pennsylvanian osavaltion oikeusministeri Josh Shapiro sanoo.

Shapiron mukaan kanne on yksi lisä ”valheellisten väitteiden kakofoniassa”.

Trump on esittänyt marraskuun presidentinvaalien jälkeen väitteitä laajamittaisesta vaalivilpistä, mutta konkreettisia todisteita siitä ei ole näytetty.

Trumpin kampanjan asianajajina ovat aiemmin toimineet Rudy Giuliani ja Jenna Ellis, mutta tuoreimmassa kanteessa presidenttiä edustaa John Eastman. Trump on lisäksi pyytänyt Texasin republikaanisenaattori Ted Cruzia edustamaan häntä korkeimmassa oikeudessa, mikäli suulliseen käsittelyyn asti edetään.

Korkeimmassa oikeudessa on yhdeksän jäsentä, joista kuusi on konservatiiveja. Oikeus on kuitenkin vaikuttanut haluttomalta puuttumaan vaalitulokseen.

– Korkeimmalla oikeudella on mahdollisuus pelastaa maamme Yhdysvaltain historian suurimmalta vaalien väärinkäytökseltä, Trump kirjoitti torstaina Twitterissä.

Presidentinvaalien voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä. Biden on kerännyt taakseen 306 valitsijamiestä, kun taas Trumpilla niitä on 232. Georgiassa, Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa on yhteensä 62 valitsijamiestä.