Vuoden näyttävimmät tähdenlennot ovat pian täällä – taivaalla loistavat ”jouluvalot”

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä saa ihastella varsinaista joulun ilotulitusta avaruudesta.

Gemininit on viimeisin vuoden kolmesta runsaimmasta meteoriparvesta. Tänä vuonna ne ajoittuvat uudenkuun aikaan, joten taivas on erityisen tumma eikä Kuun valo haittaa kirkkaudellaan havaintoja.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursan mukaan parasta havaintoaikaa on sunnuntain ja maanantain välinen yö 13.–14.12. Meteoreja näkyy runsaasti lähiöinäkin.

– Hyvissä olosuhteissa voidaan maksimiyönä nähdä jopa 70 geminidiä tunnissa, Ursa kertoo.

Tähdenlentoja odottavien kannattaa katsoa etenkin Kaksosten Castor-tähden lähettyville, vaikka niitä nähdäänkin koko taivaan alueella. Ursan mukaan säteilypiste on jo illalla melko korkealla idässä ja korkeimmillaan etelässä se on kello 2:n jälkeen yöllä.

– Koska yö on pitkä, hyvää havaintoaikaa on useita tunteja. Geminidit ovat melko hitaita. Mukana on usein kirkkaita meteoreja, jotka jättävät vanoja.

Koska geminidit ovat niin kirkkaita, näyttävät ne silmin katsoen loistavan jopa eri väreissä.

Parven arvellaan liittyvän pikkuplaneetta Phaethonin jättämään vanaan, jonka maapallo ohittaa aina joulukuussa.