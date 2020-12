Miksi Trumpin kannatus aliarvioitiin taas mittauksissa? Amerikkalaisasiantuntija vastaa: ”Ilmeisesti osa kansasta ei enää puhu meille”

Mielipidemittaajat saavat osittaisen synninpäästön, koska ennustivat voittajan oikein.

Yksi Yhdysvaltain vaalien jälkipuinnin keskeisimmistä kysymyksistä on yhä vastaamatta: miksi mielipidemittaukset menivät jälleen paikoitellen pahasti pieleen?

Toistaiseksi amerikkalaismediassa on esitetty asiasta vain valistuneita arvauksia, sillä mittauslaitosten tarkempien analyysien tekeminen kestää pitkään.

Mittauslaitosten lohduksi on löytynyt kuitenkin esimerkkejä myös suhteellisen hyvistä osumista.

Monet arvostelijat tekivät pitkälle meneviä johtopäätöksiä mittausten epäonnistumisesta jo pian vaalien jälkeen. Kun kaikki äänet oli laskettu, yksi luku osoittautui kuitenkin siedettävän hyvin paikkansapitäväksi.

Maanlaajuisten kannatusmittausten keskiarvo oli esimerkiksi RealClearPoliticsin mukaan vaaleja edeltävänä päivänä Joe Bidenin hyväksi 51,1–44,2 eli Bidenin etumatka oli 6,9 prosenttiyksikköä.

Lopullinen ero vaalituloksessa on tällä hetkellä 4,5 prosenttiyksikköä luvuilla 51,3–46,8.

Tämäkin luku siis aliarvioi Trumpin kannatusta. Se kuitenkin toteutti tärkeimmän tehtävänsä eli ennusti oikean voittajan.

Kisaa ei ratkaista maanlaajuisella kannatuksella vaan osavaltioiden valitsijamiehillä. Jälkikäteen on laskettu, että keskeisissä Bidenin niukasti voittamissa tai niukasti häviämissä osavaltioissa mittaukset olivat väärässä keskimäärin noin 2,6 prosenttiyksikköä.

Vaikka mittauksissa pitäisi aina ottaa huomioon niiden virhemarginaalit, lukua pidetään osavaltiotasolla ongelmallisen suurena, koska näin iso heitto johtaa helposti väärän voittajan veikkaamiseen.

Näin kävi vuonna 2016, kun Trump päihitti Hillary Clintonin vaa’ankieliosavaltioissa.

Nyt Bidenin ero Trumpiin oli niin paljon suurempi, että mittavirheellä ei lopulta ollut merkitystä.

Joe ja Jill Biden juhlivat voittoa yhdessä varapresidenttiehdokas Kamala Harrisin ja tämän puolison Douglas Emhoffin kanssa Wilmingtonissa 7. marraskuuta.­

Esimerkiksi ennustesivusto FiveThirtyEight ennusti oikein kaikkien muiden osavaltioiden voittajan paitsi Floridan ja Pohjois-Carolinan, joissa Trump ohitti Bidenin ennakko-odotuksiin nähden.

Mustaksi pisteeksi mittauksissa jäi erityisesti Wisconsin, jossa Bidenille ennustettiin keskimäärin noin 7 prosenttiyksikön voittoa, mutta se kuihtui 0,6:een.

Hudit mittauksissa ovat Yhdysvaltain politiikassa ongelmallisia, sillä mielipidemittaukset hallitsevat julkista keskustelua sekä ohjaavat kampanjoita. Jos ehdokas ei näytä menestyvän jossakin osavaltiossa, resursseja suunnataan muualle. Toisaalta ne saatetaan suunnata väärään paikkaan, jos mittaukset antavat valheellisen kuvan kisan tasaisuudesta.

Mielipidemittaajat ovatkin asiakkailleen, eli medialle ja vaalikampanjoille, selityksen velkaa. Medialla pelissä on luotettavuus, kampanjoilla vaalivoitot.

Pennsylvanian osavaltion vaalivirkailijat puhdistivat ääntenlaskukonetta vaalipäivänä Philadelphiassa.­

Monet mittauslaitokset tekivät vuoden 2016 vaalien jälkeen korjausliikkeen ja sisällyttivät kyselyihinsä lisää valkoisia vähemmän koulutettuja henkilöitä, joiden todettiin olleen aliedustettuina ja päässeen siksi toimimaan Trumpin voiton tekijöinä yllätyksellisesti.

Miksi mittaukset silti menivät pieleen?

Yksi mahdollisuus on se, että nytkin kyselyissä jäi jokin äänestäjäryhmä, kuten esimerkiksi latinoäänestäjät, aliedustetuksi. Koronaepidemia saattoi vaikuttaa yllättävästi äänestyskäytökseen.

Vastausyrityksistä yksi esiintyy kaikkien asiantuntijoiden arvioissa: Trumpilla on paljon piiloon jäävää kannatusta.

Teorialle ”ujoista äänestäjistä” ei edelleenkään ole katetta, eli sille, että demokraattivaltaisilla alueilla asuvat ihmiset eivät kehtaisi tunnustaa kannattavansa Trumpia ja valehtelisivat siksi kyselyjen tekijöille. Mittaukset menivät yhtä lailla pieleen myös republikaanivaltaisilla alueilla.

Trumpin kannattaja Tricia Richardson osallistui mielenilmaukseen presidentin puolesta Atlantassa, Georgiassa 21. marraskuuta.­

Sen sijaan osittaista vahvistusta näyttää saaneen teoria ”hiljaisesta enemmistöstä”, josta monet Trumpin tukijat puhuivat ennen vaaleja povatessaan presidentille yllätysvoittoa.

Kyseessä ei lopulta ollut enemmistö vaan vähemmistö – mutta hiljainen se oli.

Eli Trumpin kannattajissa näyttää olevan merkittävä edustus henkilöillä, jotka eivät yksinkertaisesti vastaa kyselyihin. He eivät päädy mittauslaitosten listoille tai sitten he kieltäytyvät täysin yhteistyöstä.

– Kyseessä on iänikuinen ongelma löytää ihmisiä, totesi kyselyjä suorittava Rachel Bitecofer BBC:lle.

Ilmiö tunnetaan jo pitkältä ajalta, mutta tähän asti mittauslaitokset ovat kyenneet ohittamaan sen. Nyt tilanne saattaa olla muuttunut.

Yksi teoria on, että koska Trumpin kannattajat eivät luota perinteiseen mediaan, he eivät myöskään vastaa kyselyihin, joiden he kokevat edustavan mediaa.

– Ammattilaisina meidän täytyy esittää kysymys, onko osa äänestäjäkunnasta lakannut puhumasta meille, demokraateille mittauksia tekevä kansainvälisen Global Strategy Group -konsulttiyhtiön johtaja Jeffrey Pollock sanoi New York Timesille.

Mikäli tämä jatkuu pitää paikkansa ja jatkuu, mittauslaitokset ovat jatkossakin suurien haasteiden edessä.

Vastaavaa teoriaa esitteli myös ennustesivusto FiveThirtyEight. Tutkimusten mukaan yhä suurempi osa amerikkalaisista jättäytyy sosiaalisesti yhteiskunnan reuna-alueille, eli heillä on vähemmän kytköksiä muihin ihmisiin eivätkä he käytä lainkaan perinteistä mediaa. Eivätkä he ainakaan vastaa mihinkään kyselyihin.

Mutta he kannattavat Trumpia ja käyvät äänestämässä tätä.