Kommentti: Korkein oikeus tyrmäsi Trumpin toiveet – Yhdysvaltain järjestelmä toimi

Yhdysvaltain ikivanha oikeusjärjestys ei sittenkään halvaantunut Donald Trumpin edessä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain korkein oikeus on hylännyt yrityksen estää presidentin vaalituloksen vahvistamisen Pennsylvanian osavaltiossa. Päätös mahtui yhdelle riville ja oli jäinen Donald Trumpin toiveille.

Muodollisesti asialla olivat paikalliset republikaanit, mutta Trumpin kampanjaorganisaatio on ajanut demokraattien Joe Bidenin voiton mitätöimistä useissa osavaltioissa.

Viimeisin yritys on Texasin osavaltion pääsyyttäjä Tom Paxtonin haastaa neljän muuta osavaltiota korkeimpaan oikeuteen. Joukossa on uudestaan Pennsylvania, josta korkein oikeus on siis jo nyt tehnyt yhden päätöksen.

Näiden hankkeiden menestys on ollut huono. Osaa syytöksistä on pidetty naurettavina.

Silti sekä Trumpin kannattajat ja vastustajat ovat odottaneet korkeimman oikeuden suhtautumista jännittyneinä. Korkeimman oikeuden tuomarien virat ovat periaatteessa elinikäisiä. Trumpin kaudelle on sattunut niin monta mahdollisuutta vaihtaa tuomaria, että republikaanimielisillä konservatiivisilla tuomareilla on nyt selkeä enemmistö.

Donald Trump joutui nielemään taas katkeran uutisen.­

Uutistoimisto Bloombergin mukaan koko korkein oikeus otti nyt Pennsylvanian tapauksesta ensimmäistä kertaa kantaa vaalivilppiväitteisiin. Tulos ei ollut Trumpin odotusten mukainen.

Yhdysvaltain presidentin valitsevat muodollisesti osavaltioiden valitsijamiehet. Tiistaina valitsijamiesten nimityksistä tuli sitovia, jos päätökset on virallistettu. Osassa vaalitulos on vielä auki oikeusriitojen vuoksi. Pennsylvania kuului niihin.

Valitsijamiehet antavat äänensä ensi maanantaina ja tulosta pidetään jokseenkin selvänä.

Trump voi joko viritellä uutta vaalikampanjaa vuodeksi 2024 tai vetäytyä eläkepäiville.

Oikeus oli sittenkin riippumaton

Yhdysvaltalaisessa oikeusjärjestelmässä on eurooppalaisia ihmetyttäviä piirteitä. Tuomareita nimitetään avoimesti poliittisin perustein. Korkeimman oikeuden valta tuntuu usein menevän yli demokraattisesti valittujen elinten. Yleensä ajatellaan, että oikeusistuinten pitäisi olla poliittisista ja ideologisista paineista vapaita. Yhdysvalloissa näin ei selvästikään aina ole.

Monet piirteet juontavat yli 200 vuoden takaa, Yhdysvaltain syntyajoilta. Perustajaisien linjauksia pidetään pyhinä. Eurooppalaiset demokratiat ovat nuorempia ja enemmän 1900-luvun myrskyjen koettelemia. Vaikka toisin luulisi, ne ovat usein yhdysvaltalaista järjestelmää ketterämpiä.

Korkeimman oikeuden päätös osoittaa, että tuomarit ovat sittenkin nimittäjästään riippumattomia. Trumpin nimittämät tuomarit eivät äänestäneet hänen mielikseen.

Yhdysvaltain perustajaisät ja heidän työtään täydentäneet seuraajat eivät olleet hölmöjä. Trumpinkin ristiriitaisella presidenttikaudella monimutkaiset ”check & balance”, varmistus- ja tasapainojärjestelmät ovat toimineet. Ehkä kitisten, mutta toimineet kuitenkin.

Ne luotiin alun perin juuri sitä varten, että erilaiset populistiset voimat eivät pystyisi kaappaamaan nuorta valtiota ja julistamaan itsevaltaa. Tuollaisia voimia näet riitti jo 1700-luvulla.

Jotkut asiat ovat ikuisia.