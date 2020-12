Merkittävä tiede­uutinen: Kaikkien influenssa­rokotteiden ”äiti” etenee – tästä on kyse

Kehitteillä oleva universaali influenssarokote on suunniteltu torjumaan influenssaa myös viruksen muuntuessa. Siitä toivotaan apua myös tuleviin pandemioihin.

Maailmalla leviävät tällä hetkellä uutiset koronavirusta vastaan kehitetyistä rokotteista, mutta samaan aikaan tiedemaailmassa on otettu edistysaskeleita myös ensimmäisen ”universaalin” influenssarokotteen kehittämisessä. Muun muassa The Times kertoo, että rokotteen ensimmäiset, ihmisillä suoritettavat kliiniset testit on nyt saatu päätökseen.

Rokote on suunniteltu torjumaan influenssaa myös viruksen muuntautuessa. Influenssavirus muuntautuu huomattavasti esimerkiksi koronavirusta vauhdikkaammin, ja tästä johtuen yhtenä vuonna otettu influenssarokote ei auta enää seuraavana vuonna kiertävää viruskantaa vastaan.

Tähän asti Maailman terveysjärjestö WHO on valinnut vuosittain valmistettuun rokotteeseen ympäri maailmaa saatujen seurantatietojen perusteella ne viruskannat, joiden on todennäköisemmin arvioitu aiheuttavan influenssaa.

Ensimmäisen vaiheen testit ovat The Timesin mukaan osoittaneet universaalin rokotteen olevan turvallinen ja synnyttävän ihmisten elimistössä vasta-aineita. Tutkijoiden mukaan 18 kuukauden ajan seurannassa olleille 65:lle koehenkilölle muodostui ”laaja, vahva, kestävä ja toimiva immuunivaste”.

Mikäli universaali influenssarokote osoittautuu jatkotutkimuksissa toimivaksi myös laajemmassa mittakaavassa, se voi myöhemmin korvata vuosittaiset influenssarokotteet sekä suojata ihmisiä myös vielä löytymättömiltä, mahdollisesti vaarallisilta viruskannoilta.

Rokotteen teho perustuu influenssaviruksen muuttumattomana pysyvään osaan.

Influenssavirusta auttaa tunkeutumaan soluihin sen pinnoilta löytyvä antigeeninen glykoproteiini eli hemagglutiniini (HA). Nykyiset influenssarokotteet pyrkivät pääasiassa laukaisemaan vasta-aineiden tuotantoa HA:n kärkiosaa vastaan.

Kärkiosa on kuitenkin altis geneettiselle muuntumiselle, ja tämä on pakottanut rokotteiden valmistajat muokkaamaan myös rokotetta uusiksi vuosittain. Hemagglutiniinin varsiosa on sen sijaan vähemmän taipuvainen muuntautumaan.

Tiedelehti Science kertoo, että epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu HA:n varsiosalle vasta-aineita kehittäneiden ihmisten kykenevän vastustamaan useampia viruskantoja kuin muut. Näiden vasta-aineiden kehittyminen ei ole tyypillistä, mutta universaali influenssarokote pyrkii edistämään niiden syntymistä elimistössä.

Asiantuntijat pitävät Nature-tiedelehdessä julkaistuja tutkimustuloksia merkittävinä. Universaalin influenssarokotteen kehittäminen on ollut tiedeyhteisön pitkäaikainen tavoite, jonka saavuttamisesta hyödyttäisiin paljon jo pelkästään jokavuotisen rokottamisen vaatiman logistiikan ja kustannusten saralla.

– Olemme yrittäneet kehittää influenssarokotetta, joka ei vaadi jokavuotista rokottamista, vaan tarjoaa immuniteetit mille tahansa viruskannalle. Näin se suojaa myös jopa niiltä eksoottisilta viruksilta, jotka leviävät toisinaan linnuista tai sioista ja aiheuttavat pandemioita, tutkimuksessa mukana oleva professori Adolfo García-Sastre kertoi The Timesille.

Lupaavista tuloksista ja merkittävästä edistysaskeleesta huolimatta työsarkaa on vielä edessä. Rokotetta on toistaiseksi testattu vain 18–39-vuotiailla, eikä sen synnyttämien vasta-aineiden ole vielä todennettu estävän itse tartuntaa.

Professori García-Sastren mukaan rokote voisi olla valmiina käyttöön vuosikymmenen sisällä, mikäli kaikki sujuu toivotusti. Hänen mukaansa samaan tulokseen voitaisiin päästä myös kahdessa vuodessa, mikäli ohjelmaa olisi mahdollista nopeuttaa samalla tavalla kuin koronavirusrokotteen kohdalla.

Tällä hetkellä maailmalla riehuu koronapandemia, mutta takavuosina maailmanlaajuisista epidemioista ovat vastanneet useammin influenssavirukset. García-Sastren mukaan olisi pahasta, jos rokotteen kehittelyn kestäessä maailmaan iskisi influenssaviruksen aiheuttama pandemia.

Asiantuntijat muistuttavat rokotteen kehittelyn olevan edelleen hyvin varhaisessa vaiheessa. Toisaalta The Timesin artikkelissa muistutetaan, että vaihe on suunnilleen sama, jossa Britanniassa tiistaina yleiseen jakeluun tullut lääkeyhtiö Pfizerin rokote oli viime keväänä.