Neil Young luopuu kanteesta Donald Trumpin kampanjaa vastaan

Kanadalainen laulaja otti Yhdysvaltain kansalaisuuden, jotta saisi äänestää Trumpin pois virasta.

Neil Young luopuu kanteestaan Donald Trumpin presidentinvaalikampanjaa vastaan.

Young suuttui siitä, että Trump oli käyttänyt kahta hänen lauluaan, Rockin´ in the Free World ja Devil´s Sidewalk kampanjatilaisuuksissaan. Hän jätti kanteen elokuussa. Young oli kauhistunut siitä, että Trump lähetti liittovaltion viranomaisia mielenosoittajia vastaan Portlandissa.

Guardianin mukaan Young ei halunnut, että hänen kappalettaan käytettäisiin teemamusiikkina ”epäamerikkalaisessa tietämättömyyden ja vihan kampanjassa”.

Young veti kanteensa pois newyorkilaisesta tuomioistuimesta. Joidenkin arvioiden mukaan asia on voitu sopia oikeussalin ulkopuolella. Sitä ei voida enää uudelleen palauttaa tuomioistuimen käsiteltäväksi, vaikka Young muuttaisikin mielensä.

Trump käytti Rockin´in the Free Worldia jo edellisten presidentinvaalien alla. Tuolloin Trump lopetti kappaleen käytön Youngin pyynnöstä, vaikka väitti, että hänen kampanjansa oli lunastanut oikeuden käyttää sitä.

Trump totesi tuolloin, että ei edes pitänyt kappaleesta. Se otettiin kuitenkin uudestaan käyttöön vuonna 2020.

Rolling Stone kertoo, että kanteen mukaan Trumpin kampanja oli nyt tahallaan jättänyt huomioimatta Youngin pyynnön, että kappaletta ei soitettaisi.

Neil Young otti Yhdysvaltain kansalaisuuden äänestääkseen Trumpia vastaan. Silti tämä käytti hänen musiikkiaan kampanjassaan.­

Rokkarien inhokki

Trumpilla on aiemminkin ollut vaikeuksia artistien kanssa. The Rolling Stones suuttui, kun hän käytti yhtyeen You Can´t Always Get What You Want -kappaletta. Guyanalaissyntyinen brittimuusikko Eddy Grant on nostanut kanteen kappaleensa Electric Avenue käytöstä Trumpin videolla.

Yhdysvalloissa artistien kappaleiden käyttöoikeuksia voi yleensä lunastaa heiltä kysymättä, mutta näillä on jälkikäteen mahdollisuuksia yrittää estää niiden käyttö.

Tammikuussa 2017 Trumpilla oli suuria vaikeuksia saada tunnettuja artisteja esiintymään kampanjatilaisuuksissaan.

Yhdysvalloissa muusikot valitsevat usein puolensa politiikassa. Esimerkiksi kestotähtiin kuuluva Bruce Springsteen on tunnettu demokraattien kannattaja. Hän kertoi aikovansa muuttaa maasta, jos Trump valitaan. Kun tämä otettiin tosissaan Springsteen, joutui erikseen selittämään, että pilaili.

Trump on halunnut piristää kampanjatilaisuuksiaan rock-musiikilla. Kaikki laulujen tekijät eivät ole tästä mielissään.­

Otti kansalaisuuden äänestääkseen Trumpia vastaan

Kanadassa syntynyt 75-vuotias Neil Young on vaikuttanut Yhdysvaltain musiikkibisneksessä yli puoli vuosisataa. Hän otti kuitenkin maan kansalaisuuden vasta tänä vuonna.

Young ilmoitti syyksi sen, että halusi äänestää Donald Trumpia vastaan.

CNN:n mukaan asiaan vaikutti se, että Kalifornian metsäpalot tuhosivat Youngin kodin vuonna 2018. Youngia vihastutti se, että Trump ei tunnustanut ilmastonmuutoksen roolia asiassa. Hän kutsui tätä ”epäkelvoksi johtajaksi”.

Young on kirjoittanut kantaaottavia lauluja aina, mutta hänen päivänpoliittiset kantansa ovat vuosikymmenten mittaan vaihdelleet.

Rockin´ in the Free World on hyvin yhteiskuntakriittinen kappale, mutta sen kertosäe sopii erinomaisesti kampanjatilaisuuksiin.

Lähteet: CNN, Reuters, Guardian, Pitchfork, Rolling Stone