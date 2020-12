Maailman korkein vuori Mount Everest sai lisää mittaa

Mount Everestin korkeus on nyt virallisesti 8 848,86 metriä.

Mount Everest on nyt entistäkin korkeampi.­

Maailman korkein vuori Mount Everest on saanut 86 senttiä lisää mittaa yleisesti käytössä olleeseen korkeuteen verrattuna.

Kiina ja Nepal ovat yhteistuumin ilmoittaneet, että vuori kohoaa 8 848,86 metrin korkeuteen merenpinnasta mitattuna. Kiipeilijöitä puoleensa vetävä vuori sijaitsee Himalajan vuoristossa Nepalin ja Kiinan rajalla.

Mount Everestin korkeudesta on vuosikymmenten varrella ollut eriäviä näkemyksiä. Yleisesti käytössä ollut metrimäärä on ollut 8 848, jonka intialaiset saivat tulokseksi 1954.

Kiina puolestaan on pitänyt vuorta 8 844,43 metrin korkuisena, eli neljä metriä yleistä käytäntöä matalampana. Ero selittyy mittauskohdasta. Kiinalaisten mielestä Mount Everestin huippu on kallion korkein kohta, mutta nepalilaisten mielestä mukaan on laskettava huipun päällä oleva lumijää.

Nepalin televisio kertoi tiistaina nepalilais-kiinalaisen mittauksen tuloksesta.­

Tiistaina Kiina ja Nepal ilmoittivat löytäneensä yhteisymmärryksen vuoren korkeudesta. Molemmat maat ovat lähettäneet tutkimusryhmänsä huipulle ja niiden saamien tulosten mukaan vuori onkin 86 senttiä arveltua korkeampi.

Nepalia ja Mount Everestiä ravisutti raju, 9 000 kuolonuhria vaatinut maanjäristys 2015. Everestin rinteillä kuoli 18 kiipeilijää järistyksen aiheuttamassa lumivyöryssä.

Geologit ovat arvelleet, että magnitudiltaan 7,8:n maanjäristys muutti vuoren korkeutta. Esimerkiksi muualla Himalajalla havaittiin vuorten huippujen lumikerroksista kadonneen keskimäärin metri mittaa järistyksen jälkeen.

Nepalilaistutkija mittasi painovoimalukemia Mount Everestin lähellä.­

Kuvassa keskellä vasemmalla sijaitseva Mount Everest on maailman korkein vuori.­

Vuoren korkeus määritellään merenpinnan tasosta. Huipun määrittäminen onkin helpompi osuus kuin päättää, mistä kohtaa mittaaminen pitää aloittaa.

Nepal käytti merenpinnan tasona Bengalinlahtea, mutta Intia oli jo aiemmin määritellyn lahden lähimmän kohdan Everestistä ja antoivat sen mitat pohjiksi.

Kiinalaiset tutkijat ottivat merenpinnan arvoksi Keltaisenmeren itäisen Shandongin maakunnan kohdalla.