Kommentti: Thaimaan koronaluvut hätkähdyttävät – näillä keinoilla suomalaisturisteille tuttu maa sai taudin kuriin

Thaimaalaiset eivät halua rajoja avattavan, sillä maailman ehkä sosiaalisin kansa ei tahdo enää eristäytyä koteihinsa, kirjoittaa toimittaja Vesa Mäkinen Bangkokista.

Olen täältä Bangkokista seurannut keskustelua Suomen koronasuosituksista ja -rajoituksista mielenkiinnolla, sillä kävimme keväällä ja kesällä läpi melkoisen rajoituskierroksen, eikä siihen enää kukaan halua palata. Siksi valtaosa kansasta ei edelleenkään halua avata rajoja turismille.

Thaimaa on ollut pitkään käytännössä erossa koronaviruksesta. Maaliskuun lopun jälkeen oli ensin sata päivää ilman maansisäistä tartuntaa, ja viime viikkoon asti niitä oli kahdeksan kuukauden aikana vain muutama.

Viime viikolla viranomaiset ilmoittivat pohjoisen Chiang Maissa ilmenneen uusia tartuntoja. Thaimaalainen Myanmarista palannut nainen oli kantanut virusta ja ehtinyt tartuttaa sen pariinkymmeneen ihmiseen. Tartuntaketjua jäljitetään nyt, ja mitä ilmeisimmin se saadaan tukahdutettua pian, kuten edelliset maaliskuussa.

Thaimaassa oli maanantaipäivään mennessä vahvistettu 4107 koronavirustartuntaa, Suomessa 27881. Thaimaassa koronaviruksen aiheuttamia kuolemia oli raportoitu 60, Suomessa 424.­

Koronahoito on thaimaalaisille ilmaista eikä mahdottoman kallista ulkomaalaisillekaan. Mutta osin lahjoituksina saatuihin tiloihin perustetut koronaparantolat ovat saaneet olla melko tyhjinä. Ulkomailta virusta tulee hieman, mutta se tyssää erittäin tiukkaan, pakolliseen ja valvottuun karanteeniin sekä useisiin testeihin.

Olen asunut Thaimaassa, enimmäkseen Bangkokissa koko pandemian ajan. Tällä hetkellä elelemme aika normaalisti. Baarit menevät puolilta öin kiinni, ja julkisissa sisätiloissa on käytettävä maskia. Useimpien muiden tapaan itse pidän sitä koko ajan skootterilla ajellessa. Etenkin Bangkokissa maskitta ajellessa olisi vähän alaston olo, kun kaikilla muillakin on se naamallaan.

Vaikka Thaimaassa eletään varsin normaalia elämää, monet varotoimet ovat yhä käytössä. Esimerkiksi toimittajan kehon lämpö mitattiin, kun hän asteli sisälle sairaalaan.­

Kauppoihin ja moniin muihin rajattuihin julkisiin tiloihin mennessä myös mitataan kuume. Esimerkiksi 7-Eleven-ketjun kaupoissa on ovella mittari, jonka eteen asetetaan kämmenpohja. Kone näyttää lämmön saman tien.

Olimme ainakin täällä Bangkokissa aika tiukasti tavallaan kotikaranteeneissa kuukauden-pari touko-kesäkuussa, vaikka ulkonaliikkumiskieltoa ei päiväaikaan ollutkaan. Liikkuminen ulkona oli kielletty iltakymmenestä aamuneljään.

Useimmat kuitenkin pysyivät mahdollisimman paljon kotonaan, sillä sitä suositeltiin ja se parhaaksi katsottiin. Sars-viruksen peruina Thaimaassakin on syvällä varovaisuus viruspandemioita kohtaan. Se pelästytti aikanaan niin pahasti. Lisäksi täällä on historiallisista syistä vahva pyrkimys sääntöjen ja suositusten noudattamiseen. Kuuluu kulttuuriin.

Keskustan pilvenpiirtäjäalueilla ihmiset olivat pitkälti sisällä ja laitakaupungin omakotitaloalueilla moikkailivat välillä toisiaan kotipihoiltaan aitojen yli. Monet alkoivat tyydyttää sosiaalisuuden tarvettaan lähtemällä iltaisin kävelylenkeille. Kotialueellamme Sammakornissa lammen rannoilla käveli varmaan enemmän väkeä kuin koskaan muulloin.

Ihmiset halusivat käydä ulkona ja nähdä muita ihmisiä sekä kommunikoida heidän kanssaan, vaikka nyökkäillen kohteliaasti. Ulkoillen se tapahtui turvallisin etäisyyksiin.

Bangkokin ilmanlaatu oli vuoden alussa tavanomaista huonompi, mutta maaliskuun alussa määrätyn lockdownin eli kaupungin sulun aikana se parani todella paljon. Paikalliset iloitsivat, kun Bangkokin siluettia saattoi katsella ilman että sen yllä olisi ollut tavanomainen saasteharso.

Kun harvoin ajelimme kaupungilla, liikkeellä oli melkeinpä vain tavarakuljetuksia ja muuta välttämätöntä työliikennöintiä. Ruokaa ja mitä tahansa tilattiin koteihin niin, että kuljetusfirmat varmaankin palkkasivat roimasti lisää työvoimaa. Tavallisesti väkeä tulviva kaupunki oli omituisen tyhjä ihmisistäkin.

Vaikka korona on saatu kuriin, maskeja käytetään laajalti.­

Ravintolat saivat myydä ruokaa vain mukaan, alkoholia ei lainkaan. Baarit olivat kiinni jokusen kuukauden. Yleisötapahtumat kiellettiin, ja ostoskeskukset suljettiin. Auki olivat käytännössä vain ruokakaupat ja vastaavat. Koulut suljettiin, ja lapset kävivät koulua etänä kotoaan, ne jotka pystyivät.

Vähän ennen perinnejuhla Songkrania huhtikuussa kaikki alkoholin myynti kiellettiin juhlaviikoksi, kaupoissakin. Koko juhla päätettiin siirtää syksyyn, mutta hallinto epäili, että kansa juhlii kuitenkin vanhaan tapan, ja alkoholikielto ehkäisisi ihmisiä kerääntymästä yhteen.

Taktiikka ilmeisesti toimi, ja alkoholikieltoa pidennettiin muutaman kerran. Yhteensä se oli voimassa pari kuukautta. Olin seuraamassa, kun kielto kumottiin. Ihmiset kantoivat autoihinsa oluita kaupoista laatikkokaupalla aamusta alkaen.

Sulkuja tehostettiin kovilla seuraamuksilla. Laittomasti ravintolatiloissa alkoholia nauttiville ihmisille määrättiin satojen eurojen sakkoja. Baarin pitäjälle sakko oli kaksinkertainen. Myös öisen ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta määrättiin ja tuomittiinkin isoja sakkoja.

Matkustaminen provinssien välillä ilman pätevää syytä kiellettiin. Joissain provinsseissa maskin käyttämättömyydestä julkisilla paikoilla määrättiin myös tuntuva sakko. Bangkokissa maskisakkoa tai -pakkoa ei ulkona ollut, vain suositus.

Bangkok on erityishallintoalue, jota käsitellään laissa samoin kuin läänejä, joilla on vahva itsemääräämisoikeus. Kaupunki suljettiin nopeasti pandemian alettua. Itse en ollut Bangkokissa, kun sulkemisesta ilmoitettiin, ja palasin saman tien kaupunkiin, koska sulun ehdottomuudesta ei ollut tietoa.

Olin sulkuajan muuten koko ajan Bangkokissa, paitsi kerran kävin Hua Hinissa tekemässä Curt Lindströmistä jutun Helsingin Sanomiin. Matkan varrella olevan Petchaburin läänin rajalla kaikki autot pysäytettiin, ja ihmisiltä mitattiin kuume.

Thaimaassa oli pandemian alkuaikoina helmikuussa ennen sulkuja kaksi uhkaavaa leviämistilannetta, molemmat Bangkokin isoilla thainyrkkeilyareenoilla. Ainakin toinen oli Italiasta tullut virus, mikä toki huolestutti kaikkia. Tauti oli lähtenyt leviämään nyrkkeilytapahtumista katsojien mukana eri puolille maata. Sulkujen, rajoitusten ja jäljittämisen avulla tartunnat saatiin kuitenkin rajoitettua.

Todennäköisesti iso merkitys oli eri puolille maaseutua perustetuilla vapaaehtoisryhmillä, jotka kiertelivät kylästä toiseen jäljittämässä tartuntaketjuja ja kertomassa ihmisille, miksi karanteenit ynnä muut ovat nyt tarpeellisia.

Turismin tila on tietenkin tosi surullinen. On ennakoitu, että jos ja kun sesonki jää väliin, yli puolet matkailuyrityksistä voi kaatua. Thaimaan hallinto on pyrkinyt rohkaisemaan ihmisiä matkailemaan kotimaassa ja on jakanut jopa etuseteleitä hotelleihin ja ravintoloihin kansalaisille.

Ihmiset ovatkin matkailleet kotimaassa, minkä pystyvät. Se ei kuitenkaan riitä, ulkomaanturismin voluumit ovat olleet niin valtavat. Bangkokinkaan väki ei riitä kuin joihinkin paikkoihin, käytännössä lähikohteisiin Hua Hinin ja Pattayan seuduille.

Tiedän ihmisiä, jotka matkailevat nyt entistäkin enemmän myös tukeakseen turismista elantonsa saavia. Se tukeminen onkin ollut täällä koronan aikaan kaikin puolin vahvaa. Kaikki yrittävät käyttää ravintola- ja muita palveluita niin paljon kuin pystyvät. Ja ravintolat puolestaan ovat jakaneet ruokaa ilmaiseksi köyhimmille.

Koronaviruspandemian alettua katukojuihin asennettiin muovikalvoja myyjien ja asiakkaiden välille.­

Olen nähnyt ravintoloiden seinissä lukuisia kylttejä, joissa todetaan thaiksi, että työttömäksi jääneet saavat perheilleen ilmaisia ruoka-annoksia. En osaa itse lukea thaita, mutta ystäväni ovat kääntäneet tekstejä minulle.

Thaimaalaiset haluavat nyt lockdownin jälkeen elää mahdollisimman normaalisti, tavata toisiaan, syödä ulkona ja juhliakin, vaikka sitten rajat kiinni pitäen. Toisaalta thaimaalaiset myös haluavat pitää talouden pyörimässä maan sisällä, ja sulkujen aikaan se ei pyöri kovin hyvin.

Suomalaisten on vaikea ymmärtää, miten tärkeää sosiaalisuus on thaimaalaisille. Moni on minullekin sanonut, että ihmisten mielenterveys ei kestäisi enää toista lockdownia. Käytän alunperin englanninkielistä sanaa, sillä yhteiskunnan toimintojen sulkeminen on muuten thaikielelläkin lockdown.

Suan Dusit -yliopiston mielipidetutkimuslaitoksen johtaja sanoi HS-haastattelussani myös samaa: pelko uusista suluista on yksi suuri syy, minkä vuoksi suurin osa thaimaalaisista ei halua rajoja avattavaksi.

Maailman ehkä sosiaalisin kansa ei halua enää eristäytyä koteihinsa.