Kommentti: Giulianin koronatartunta on viimeinen naula Trumpin operaatioille

Koronaviruksesta tuli presidentti Trumpille piina, joka romutti hänen kaikki unelmansa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump joutui sunnuntaina toimimaan puhemiehensä puhemiehenä. Trump tiedotti, että hänen henkilökohtainen lakimiehensä Rudy Giuliani on saanut koronavirustartunnan. CNN:n mukaan Giuliania hoidetaan sairaalassa Washingtonissa.

Giulianin tartunta on viimeinen naula arkkuun Trumpin operaatioille, joissa hän on todistellut, että ei hävinnyt presidentinvaaleja demokraattien Joe Bidenille. Vaalitulos on niin selvä, että Trump on taistellut alusta asti tuulimyllyjä vastaan. Tosin hän ulkoisti taistelun Giulianille ja keskittyi itse golfaamiseen.

Koronasta tuli presidentti Trumpin kirous. Ennen pandemiaa Trumpin mahdollisuuksia uusia vuoden 2016 vaalivoittonsa pidettiin kohtuullisina. Kohta vuoden jatkunut kaaos romutti kuvan vahvasta presidentistä. Trump väitti, että voittaa liikeälyllään urapoliitikot.

Tosi haasteen edessä väitetyistä bisnestaidoista ei ollut hyötyä. Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä Yhdysvalloissa lähestyy 300 000 tapausta. Voidaan esittää päteviäkin puolusteluja Trumpille siitä, kuinka toimet ovat osavaltioiden vastuulla.

Presidentin olisi silti pitänyt johtaa. Sitä hän ei osannut. Siksi Trumpin kausi Yhdysvaltain johdossa päättyy.

Viimeinen uskollinen

Vaalien jälkeinen aika on ollut farssia, jonka pääosan Giuliani melkein vei Trumpilta. Nyt on mahdollista, että farssi päättyy tragediaan.

New Yorkin entinen pormestari Giuliani on 76-vuotias, selvää riskiryhmää vakavalle covid-19-sairaudelle. Hänellä on toki mahdollisuus selvitä.

Itse 74-vuotias Trump selätti taudin nopeasti. Hän sai tietysti maailman parhaan mahdollisen hoidon. Tuskin luottomies Giulianikaan kovin huonosta huolenpidosta kärsii.

Parikymmentä vuotta sitten Giuliani oli lähes kansallissankari. Hänen toimintaansa New Yorkissa vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen ylistettiin. Giulianista povattiin tulevaa presidenttiä. Hänen yrityksensä vuonna 2008 ei kuitenkaan riittänyt republikaanien ehdokkuuteen asti.

Giuliani on tehnyt nyt kaikkensa Trumpin eteen. Historiaan jää tiedotustilaisuus, jossa väri alkaa valua Giulianin tukasta, kun hän suoltaa poskettomia väitteitä Trumpin puolesta.

Uskollinen asianajaja on valmis uhraamaan oman maineensa asiakkaansa puolesta. Giuliani teki niin Trumpin puolesta.

Loputon kampanja

Trump on kieltänyt vaalitappionsa julkisesti niin monta kertaa, että tuskin voi sitä enää elinaikanaan myöntää. Käytännössä vallan siirto Bidenille on jo alkanut.

Trump kampanjoi vielä, jotta Georgian osavaltion senaattorinvalinnat eivät muuttaisi senaatinkin voimasuhteita demokraattien eduksi.

Trump ja hänen perheensä pyrkivät sementoimaan valtansa republikaanipuolueessa. Odotellaan millaisiin toimiin hän ryhtyy, kun Bidenista tulee virassa oleva presidentti.

Trump voi käydä loputonta uudelleenvalintakampanjaa. Hänestä voi tulla konservatiivisten tv-kanavien vakiokasvo, joka toistaa illasta iltaan sanomaansa: Minä en hävinnyt!

Jos Trumpin sisu ja voimat riittävät, hän voi häiritä Bidenia vaikka koko seuraavat neljä vuotta. Se halvaannuttaisi uuden presidentin hallintoa. Tällä olisi vakavia seurauksia Yhdysvaltain kansainvälisellekin asemalle.

Toinen mahdollisuus on, että Trump väsyy kansakunnan nurkassa omiaan höpiseväksi huru-ukoksi. Uskolliset kuulijat vähenevät, mutta eivät varmasti lopu koskaan.

Salaliittoteoriat vuoden 2020 vaaleista elävät varmasti vielä vuosisadan jälkipuoliskollakin. Vain niissä Trump on ikuinen voittaja.

7.12. kello 12.06 korjattu vuosilukua viimeisestä kappaleesta.