BBC: Mystinen tauti vienyt 140 ihmistä sairaalaan Intiassa viikonloppuna – runsaasti selittämättömiä oireita

Outo tauti on vienyt viikonloppuna jo ainakin 140 ihmistä sairaalaan Etelä-Intiassa, kertoo Britannian yleis­radioyhtiö BBC.

BBC:n uutisen mukaan mysteeritauti on levinnyt Andhra Pradeshin osavaltiossa. Sairaalaan joutuneet potilaat ovat kärsineet hyvin erilaisista oireista pahoinvoinnista aina tajuttomuuteen asti.

Paikallisen median mukaan sairastuneille on tehty myös koronatestit. Ne ovat olleet negatiivisia. Terveysviranomainen on kommentoinut, että varsinkin lapsipotilaat ovat alkaneet äkisti oksentaa sen jälkeen, kun he ovat valittaneet silmiensä olevan tulessa. Monet sairaalaan joutuneet ovat kuitenkin parantuneet nopeasti.

Osavaltion terveysministeri on kommentoinut, että ilmansaasteet sekä likainen vesi on suljettu pois mahdollisina taudinaiheuttajina. Laboratorio­kokeiden odotetaan tuovan vastauksen.