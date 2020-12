Presidentti ei kerro tarkemmin henkilökohtaisen asianajajansa voinnista.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisella asianajajalla Rudy Giulianilla, 76, on todettu koronavirustartunta, Trump kertoo Twitterissä.

– Rudy Giuliani, selvästi mahtavin pormestari New Yorkin historiassa ja, joka on väsymättä työskennellyt paljastaakseen korruptoituneimmat vaalit (selvästi!) Yhdysvaltain historiassa, on saanut positiivisen Kiinavirus-testin tuloksen. Parane pian, Rudy, me jatkamme! Trump twiittasi.

Trump ei kertonut tarkemmin Giulianin voinnista. Giuliani kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.

Trump toisti twiitissä perusteettoman väitteensä vilpistä marraskuisissa presidentinvaaleissa. Vaalitarkkailijoiden ja -virkailijoiden mukaan mitään laajaa, vaalien tulokseen vaikuttavaa vilppiä ei ole tapahtunut.

Giuliani on ollut Trumpin luottohenkilö presidentin ponnisteluissa kääntää vaalitulos. Giuliani on toistanut myös useaan otteeseen perusteettomia ja virheellisiä väitteitä vaalien varastamisesta. Entinen New Yorkin pormestari on myös matkustanut useisiin osavaltioihin kuten Michiganiin ja Arizonaan kehottaen päättäjiä olemaan sertifioimatta vaalivoittajaksi julistetun Joe Bidenin voittoa.

Useilla Trumpin lähipiiriin kuuluneilla on todettu koronavirustartunta. Myös presidentti itse ja tämän puoliso sairastivat viruksen aiheuttaman covid-19-taudin.

Giuliani on aiemmin altistunut koronavirukselle, mutta välttynyt tartunnalta. Giuliani oli muun muassa läsnä, kun Trump valmistautui ensimmäiseen vaaliväittelyynsä Bidenin kanssa. Tuolloin läsnä oli koronavirustartunnan saanut henkilö.

Giuliani nähtiin myös Andrew-poikansa kanssa tiedotustilaisuudessa republikaanipuolueen kansallisen komitean päämajassa parisen viikkoa sitten. Päivää myöhemmin Andrew Giulianilla todettiin koronavirustartunta. Kumpikaan Giulianeista ei ollut käyttänyt kasvomaskia. Giulianin testi tuli takaisin negatiivisena.

Epäselvää on, mistä Rudy Giuliani on tartunnan saanut.