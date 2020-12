Korona­pandemian kamala vuosi on opettanut viruksesta paljon – mutta kaikki mysteerit eivät ehkä ratkea koskaan

Tieteellinen salapoliisityö vuosi sitten liikkeelle lähteneen viruksen alkuperän selvittämiseksi on tuottanut kummallisia tuloksia.

Yllä olevalla videolla näkyy, miltä Wuhanissa näytti aivan pandemian alkuvaiheessa.

Tappavan vaarallinen uusi koronavirus alkoi levitä Kiinassa vuosi sitten. Siitä tiedetään jo paljon, mutta ei vielä läheskään kaikkea. Pandemian tarkka alkuperä on yhä hämärän peitossa.

Globaalin vitsauksen eräänlainen vuosipäivä on 8. joulukuuta. Tasan vuosi sitten Kiinan viranomaiset testasivat ensimmäiset selittämättömään keuhkokuumeeseen sairastuneet potilaat Hubein maakunnassa. Infektioista 41 osoittautui myöhemmin koronavirus sars-cov-2:n aiheuttamiksi.

Kiinalaislähteet ovat raportoineet ”potilas nollaksi” 55-vuotiaan hubeilaismiehen, jonka oireet olisi havaittu 17. marraskuuta. Tietoa ei kuitenkaan ole vahvistettu. Varmaa ei ole myöskään se, että pandemian ”nollapiste” olisi ollut Huananin kala-, äyriäis- ja villieläintori Wuhanissa.

Wuhanilaisen silmälääkärin Li Wenlianin kuulustelut ja koronakuolema helmikuussa 2020 herättivät laajaa suuttumusta Kiinassa.­

Ensimmäinen nimeltä tunnettu potilas on tiettävästi Wall Street Journal (WSJ) -lehden tunnistama torikauppias Wei Guixian, 57, joka tunsi olonsa huonoksi 10. joulukuuta. Hän hakeutui paikalliselle terveysasemalle, sai pistoksen ja palasi sitten töihin Huananin torille. Kymmenen päivää myöhemmin hän makasi jo lähes tajuttomana sairaalassa.

Joulukuun lopussa lääkärit löysivät WSJ:n mukaan yhteyden Wein taudin ja muiden Huananin toriin liittyneiden tapausten välillä. Wei ja hänen kohtalotoverinsa asetettiin karanteeniin.

Ennen vuodenvaihdetta tapahtumat vyöryivät jo nopeasti eteenpäin. Tauti levisi alttiissa väestössä kuin maastopalo.

Lääkärit yrittivät jo joulukuussa herätellä viranomaisia uudesta tartuntataudista. Puoluekoneisto vaiensi ensimmäiset yritykset tylysti. Silmälääkäri Li Wenglian varoitti entisiä opiskelutovereitaan taudinaiheuttajasta ja joutui vaikeuksiin. Li kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 7. helmikuuta.

Pelko alkoi levitä 11 miljoonan asukkaan Wuhanissa, ja pian tartuntatautivirastot heräsivät kaikkialla maailmassa.

Tieto uudesta koronaviruksesta on lisääntynyt vuodessa valtavasti. Ensimmäiset rokotteet ovat jo tulossa markkinoille. Se on rokotekehityksen maailmanennätys.

Avoimia kysymyksiä on kuitenkin yhä paljon.

Tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, että virus on luonnollista alkuperää ja kehittynyt hevosenkenkälepakoissa. Mutta milloin, missä ja kehen ihmiseen virus loikkasi ensimmäisen kerran? Sitä ei tiedetä. Potilas nollan henkilöllisyys ja asuinpaikka jäävät mitä todennäköisimmin ikuisiksi arvoituksiksi.

Iäkäs mies on lysähtänyt katuun ja kuollut Wuhanissa. Kuva tammikuun 30. päivältä.­

Tieteellinen salapoliisityö viruksen alkuperän selvittämiseksi saa pian uutta vauhtia.

Kysymys pandemian alkupisteestä on poliittisesti herkkä. Noloon asemaan joutunut Kiina on viime kuukausina pyrkinyt häivyttämään uuden koronaviruksen ”kiinalaisuutta”.

Arvovaltaiset kiinalaisepidemiologit Zheng Guang ja Wu Zunyou esittivät videokonferenssissa marraskuun lopussa, että virus olisi tullut Kiinaan ulkomailta, pakastettujen elintarvikkeiden mukana. Se vain satuttiin löytämään ensimmäisen kerran Kiinassa, koska sinne on 2000-luvun alun sars-epidemian jälkeen rakennettu toimiva varoitusjärjestelmä.

Pakasteteoria ei ole kovin pitävä. Laboratoriotutkimuksissa pakastepakkauksista saattaa löytyä jälkiä viruksesta, mutta tuskin tartuttavaa virusta.

Toisen kiinalaisväitteen mukaan ensimmäiset tautitapaukset olisivat löytyneet Intiasta, ei Kiinasta.

Kiinalaisten esittämä tarina pandemian alkuperästä perustuu väitteeseen, että koronavirusta on ollut liikkeellä maailmalla jo ennen Wuhaniin paikallistettuja infektioita.

Zheng Guang kertoi videokonferenssissa muun muassa Italiassa tehdystä, vertaisarvioidusta tutkimuksesta. Siinä löydettiin sars-cov-2:lle spesifejä vasta-aineita verinäytteistä, jotka oli otettu Italiassa keuhkosyövän seulontatutkimuksessa syyskuusta 2019 maaliskuuhun 2020.

Tutkimuksen mukaan sars-cov-2:een reagoivia vasta-aineita oli lähes 12 prosentissa ennen helmikuuta otetuista näytteistä. Italian ensimmäinen covid-19-tapaus rekisteröitiin vasta 21. helmikuuta.

Jos hämmentävä tulos voidaan varmentaa, sille on kaksi mahdollista selitystä. Joko virus on levinnyt maailmalla matalatasoisena epidemiana jo varhain tai sitten vasta-aineet ovat tulosta potilaiden aiemmista koronainfektioista. Vasta-aineet ovat voineet nousta vereen tavallisista, nuhakuumetta aiheuttavista koronaviruksista, joita kiertää maailmalla jatkuvasti.

Hongkong, tammikuu 2020: suojavarusteiden puutteessa kuvan naisen kasvovisiiriksi kelpasi muovipullo.­

Hämmentävää on myös se, että Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC löysi sars-cov-2:een reagoivia vasta-aineita 106 verinäytteestä, jotka otettiin eri puolilla Yhdysvaltoja joulukuun 13. päivän 2019 ja tämän vuoden tammikuun 17. päivän välisenä aikana.

Vasta-ainepositiivisista verinäytteistä kaikkiaan 39 oli tallennettu jo 13.–16. joulukuuta. Yhdysvaltain ensimmäinen vahvistettu tartuntatapaus kirjattiin Seattlessa 19. tammikuuta.

”Vasta-aineiden löytyminen seerumista viittaa siihen, että yksittäisiä sars-cov-2-infektioita on voinut esiintyä Yhdysvaltain länsiosissa aiemmin kuin on tiedetty”, kirjoittavat CDC:n tutkijat Clinical Infectious Diseases -lehdessä.

” Vasta-aineiden löytyminen seerumista viittaa siihen, että yksittäisiä sars-cov-2-infektioita on voinut esiintyä Yhdysvaltain länsiosissa aiemmin kuin on tiedetty.

Tutkijat varmensivat tuloksen yhteensä 90 verinäytteestä selvittääkseen, johtuivatko vasta-aineet tavallisista koronaviruksista. Lähes kaikkien näytteiden vasta-aineet olivat herkkiä nimenomaan sars-cov-2:lle. Tutkimuksessa ei voitu selvittää, mistä infektiot olivat peräisin.

Mahdollinen väli-isäntä: muurahaiskäpy, joita myydään Kiinassa sekä erikoisuutena ruoaksi että perinteisen lääketieteen käyttöön. Kuva Singaporesta.­

Yksi konsti etsiä pandemian alkulähdettä on rekonstruoida sars-cov-2:n ”äitiviruksen” geeniperimä data-analyysin avulla.

Kiina julkaisi ensimmäisen sekvenssin koronaviruksen perimästä kansainvälisellä Gisaid-sivustolla 10. tammikuuta. Se on niin sanottu referenssi, johon viruksen myöhemmin sekvensoituja genomeja verrataan.

Yhdysvaltalaisen Temple-yliopiston tutkijat kertoivat marraskuussa onnistuneensa viruksen kantaäidin jäljityksessä. Ryhmä sekvensoi lähes 30 000 genomia 97:stä eri maasta ja ryhtyi seuraamaan taaksepäin perimässä tapahtuneita muutoksia. Näin selvisi, milloin ja missä ensimmäiset mutaatiot tapahtuivat, kertoo tutkimusryhmän johtaja Sudhir Kumar yliopiston verkkosivuilla.

Lopputulos oli merkillinen.

– Tämän kantagenomin sekvenssi eroaa siitä, mitä kutsutaan referenssisekvenssiksi – siis siitä sekvenssistä, joka ensimmäiseksi selvitettiin Kiinassa ja tallennettiin Gisaidin sars-cov-2-tietokantaan, Kumar kertoo.

Lounastauko turvavälein Dongfeng Hondan autotehtaassa Wuhanissa viime maaliskuussa.­

Kumarin työryhmän rekonstruoimasta kantagenomista oli liikkeellä Kiinassa jopa kuusi eri muunnosta samaan aikaan, kun tauti vasta havaittiin ja viruksen ensimmäinen genomi julkaistiin. Tutkimuksen mukaan se merkitsee sitä, että virus oli tartuttanut ihmisiä Kiinassa jo useita viikkoja ennen joulukuussa 2019 rekisteröityjä ensimmäisiä tapauksia.

Temple-yliopiston tutkimus ja useat muut geenitutkimukset viittaavat yksiselitteisesti siihen, että pandemia alkoi Kiinassa – ei missään muualla.

Yleisimmän teorian mukaan virus olisi lähtöisin hevosenkenkälepakoista. Niistä löydetyn RaTG13-viruksen ja sars-cov-2:n geneettinen yhtenevyys on noin 96 prosenttia.

Virus on mahdollisesti tarttunut lepakoiden ulosteista johonkin väli-isäntään – ehkä muurahaiskäpyyn tai sivettikissaan – ja hypännyt siitä ihmiseen. Väli-isäntää ei tunneta.

Arvostettu singaporelainen biologi Wang Linfa arvioi, että pandemia on seurausta maantieteellisesti laajasta villieläinkaupasta. Sen juuret ulottuvat Etelä-Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan.

– Sarsin kaltaisia viruksia kantavien lepakkokantojen tiheys ja monimuotoisuus kasvaa voimakkaasti Kiinan naapurimaissa ja Guangxin maakunnassa, Wang sanoi The Telegraph -lehdelle.

Lepakkoviruksesta tartunnan saanut eläin on ehkä pyydystetty muualla ja kuljetettu myytäväksi Wuhaniin, joka oli kiistatta pandemian varhainen keskus. Ensimmäinen tartunta eläimestä ihmiseen ei kuitenkaan välttämättä ole tapahtunut Huananin torilla. Viime vuoden lopussa Wuhanissa raportoiduista 41 tartuntatapauksesta 14:ää ei voitu yhdistää lainkaan toriin.

Hevosenkenkälepakot kantavat erilaisia koronaviruksia sairastumatta virusten aiheuttamiin tauteihin. Lepakot voivat levittää virusta luontoon ja kotieläimiin ulosteissaan. Kuva Sardiniasta.­

Kaksi kansainvälistä tutkijaryhmää pyrkii vielä selvittämään tieteellisen totuuden viruksesta. Toinen niistä on Maailman terveysjärjestön WHO:n kokoama, toinen arvostetun lääketiedejulkaisun The Lancetin sponsoroima.

WHO:n ryhmä on jo aloittanut työnsä muun muassa haastattelemalla kiinalaisia tutkijoita etäyhteyksin. Tiimin on tarkoitus myös matkustaa Kiinaan kenttätutkimuksiin.

Lepakkovirusten tutkija Peter Daszak on mukana kummassakin hankkeessa. Daszakin mukaan tutkijat eivät ole ”kansainvälisiä patogeenipoliiseja”, joka rynnistävät rikospaikalle etsimään savuavaa asetta.

– Olemme tutkijoita, jotka tarkastelevat sitä, mitä tiedetään ja kysyvät, mitä todistusaineisto sanoo maailmalla liikkuvista erilaisista hypoteeseista, Daszak kommentoi South China Morning Post -lehdelle.

Daszakin mukaan saattaa kestää vuosia, ennen kuin mysteeri ratkeaa.

Viime keväänä Wuhanissa oli koko kaupungin sulkenut lockdown.­

Hypoteesien joukossa on sitkeitä salaliittoteorioita. Niistä yhden mukaan virus olisi karannut Wuhanin virologian instituutista – korkean turvaluokituksen laboratoriosta, joka tutkii lepakkoviruksia. Tätäkään teoria ei voida täysin sulkea pois. Geenitutkijoiden keskuudessa on kuitenkin laaja konsensus siitä, että sars-cov-2 on luonnollista alkuperää eikä sitä ole valmistettu laboratoriossa biologiseksi aseeksi.

” Sama ihmisen toiminta, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden katoa, nostaa pandemian riskiä vaikuttamalla ympäristöömme.

Pandemian juurisyy ei sinänsä ole kovin suuri mysteeri.

– Sama ihmisen toiminta, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden katoa, nostaa pandemian riskiä vaikuttamalla ympäristöömme, Peter Daszak kirjoittaa Kansainvälisen luontopaneelin Ipbesin tuoreessa raportissa.

– Muutokset maankäytössä sekä ekologisesti kestämätön kauppa, tuotanto ja kulutus häiritsevät luontoa ja lisäävät villieläinten, karjan, taudinaiheuttajien ja ihmisten välisiä kontakteja.

Luonto joutuu siis yhä ahtaammalle.

Ipbes arvioi, että koronapandemian kustannukset nousevat maailmanlaajuisesti jopa 13 000 miljardiin euroon. Ihmiskunnan kannattaisikin raportin mukaan keskittää voimavaroja seuraavan pandemian ennaltaehkäisyyn, ei jälkiseurausten hoitoon.