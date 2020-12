Joulumarkkinoiden avaaminen keskellä pandemia on poikinut runsaasti kritiikkiä.

Muun muassa Twitterissä on kommentoitu Nottinghamin joulumarkkinoita.­

Britanniassa Nottinghamissa joulumarkkinat jouduttiin ”väliaikaisesti” sulkemaan vain päivä sen jälkeen, kun ne oli avattu, BBC uutisoi. Syynä oli väenpaljous.

Nottingham on kolmiportaisen koronarajoitusasteikon kolmannella tasolla. Hallituksen linjausten mukaisesti tällöin on oltava tapaamatta ulkonakin muita kuin omaan kotitalouteensa tai sosiaaliseen kuplaan kuuluvia. Ravintolat ja kahvilat saavat myydä ruokaa ainoastaan ulos. Esimerkiksi yökerhot ja teatterit on suljettu kokonaan ja ulkotapahtumia saa järjestää ainoastaan, jos ne noudattavat koronaohjeita.

Joulumarkkinoilta otetuissa kuvissa näkyy kuitenkin paljon ihmisiä eikä turvavälejä näy.

– Se ei ollut hyvin järjestetty eikä se ollut hyvin hallittu, yöliike-elämän konsultti Jo Cox-Brown kuvaili BBC:lle.

– Ihmiset ulostivat ovien eteen, koska siellä ei ollut vessoja ja ravintola- ja hotellialan paikat oli suljettu.

Myös Twitterissä on kritisoitu joulumarkkinoiden avaamista.

– Ei ole turvallista istua alas ja syödä hyvää ruokaa ja juoda turvallisesti pöydässä eikä minun ole turvallista saada ”kiireellistä” leikkaustani, mutta nämä joulun karjamarkkinat ovat hyväksyttävät? eräs ihmetteli.

– Minulla ei ole sanoja. Viikkojen ja viikkojen ajan Nottinghamin asukkaat ovat yrittäneet saada laskettua r-lukua (tartuttavuuslukua), jotta se yritys voidaan uhrata näiden markkinoiden takia, toinen päivitteli.

– Yksi iso vitsi, eräs tiivisti tuntemuksensa.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, avataanko joulumarkkinoita enää uudestaan, joulumarkkinoiden järjestäjä kertoi lausunnossa ITV Newsille.

Perinteisiä joulumarkkinoita ja joulutoreja on jouduttu koronaviruspandemian takia perumaan ympäri Eurooppaa. Myös Britanniassa monet kaupungit ovat päätyneet tähän ratkaisuun: esimerkiksi Birminghamissa ja Manchesterissa ei joulumarkkinoita pidetä tätä vuonna.

Britanniassa on todettu yhteensä yli 1,7 miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 61 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Britannia on syksyllä kamppaillut epidemian toisen aallon kanssa, joskin tartuntamäärät ovat laskeneet loka-marraskuun huippulukemista.