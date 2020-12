Yhdysvallat on teloittanut eniten ihmisiä vuodessa lähes sataan vuoteen – aikoo vielä teloittaa viisi ennen Trumpin virkakauden loppua

Liittovaltio teloitti ensimmäistä kertaa kuolemantuomitun 17 vuoteen viime kesänä. Tämän jälkeen on pantu täytäntöön jo seitsemän kuolemantuomiota.

Yhdysvaltain liittovaltio on presidentti Donald Trumpin viimeisen virkavuoden aikana teloittanut eniten ihmisiä vuodessa lähes sataan vuoteen, selviää liittovaltion tilastoista.

Liittovaltiotasolla annettu kuolemantuomio pantiin ensimmäistä kertaa täytäntöön 17 vuoteen viime heinäkuussa, kun muun muassa kolmesta murhasta tuomittu Daniel Lewis Lee teloitettiin myrkkyruiskeella. Tämän jälkeen liittovaltio on seitsemän muuta kuolemaantuomittua.

Viimeisimpänä teloitettiin 49-vuotias Orlando Hall 19. marraskuuta. Hall oli tuomittu kuolemaan 16-vuotiaan tytön sieppauksesta, raiskauksesta ja murhasta.

Sekä oikeusministeri William Barr (vas.) että presidentti Donald Trump kannattavat kuolemantuomiota.­

Lisäksi joulukuussa on määrä teloittaa kaksi kuolemaantuomittua ja tammikuussa ainakin yksi, liittovaltion sivuilla kerrotaan. Kuolemantuomioista tietoa keräävän Death Penalty Information Centerin mukaan tammikuussa oltaisiin tosin teloittamassa näillä näkymin kolme liittovaltiotasolla kuolemaantuomittua.

Näin olleen Trumpin aikana liittovaltio olisi teloittanut yhteensä 13 tai jopa 15 kuolemaantuomittua. Liittovaltion sivujen mukaan yhdenkään presidentin aikana ei ole teloitettu näin montaa liittovaltion vankia.

Itse asiassa liittovaltion teloituksia ei järjestetty lainkaan 2010-luvulla eikä 1970–1990-luvuilla, kun korkein oikeus oli tuominnut kuolemantuomiot laittomiksi. Tämä päätös kumottiin myöhemmin.

Mutta liittovaltion teloitukset eivät ole muutenkaan olleet yleisiä. Vuodesta 1927 alkaen on järjestetty vain 45 liittovaltion teloitusta.

Paitsi että Trumpin aikana liittovaltion teloitusten määrä on poikkeuksellinen, poikkeuksellista on myös se, että osa teloituksista toteutetaan siirtymäkauden aikana. Trump hävisi marraskuiset presidentinvaalit ja tammikuun 20. päivä virkavallan vannoo Joe Biden.

2000-luvulla kaikki liittovaltion teloitukset on tehty Terre Hauten vankilassa Indianassa.­

Edellisen kerran siirtymäkautena on teloitettu useampia kuolemaantuomittuja Grover Clevelandin ensimmäisen siirtymän aikana vuosien 1884–1885 vaihteessa.

Vielä teloitettavista viidestä ihmisestä neljä on mustia miehiä ja viides on nainen. Mikäli murhasta tuomittu Lisa Montgomery teloitetaan, on hän ensimmäinen liittovaltion teloittama nainen lähes 70 vuoteen.

– On selvää, että tämä hallinto haluaa näiden vankien kuolevan ennen kuin Joe Biden astuu virkaan, Death Penalty Information Centerin johtaja Robert Dunham totesi CNN:n haastattelussa marraskuussa.

Biden on luvannut, ettei hänen virkakautensa aikana järjestetä liittovaltiotason teloituksia. Näin oli myös presidentti Barack Obaman aikana, jolloin Biden toimi Obaman varapresidenttinä.

Biden ”vastustaa kuolemantuomiota nyt ja tulevaisuudessa ja presidenttinä tekee töitä sen puolesta, että se lakkautetaan,” presidentiksi julistetun Bidenin edustaja TJ Ducklo sanoi lausunnossa. Bidenin on kerrottu pyrkivän kannustamaan myös osavaltioita luopumaan kuolemantuomioista.

Raskaana olleen naisen murhannut Lisa Montgomery on määrä teloittaa tammikuussa. Jos teloitus toteutuu, Montgomery on ensimmäinen liittovaltion teloittama nainen lähes 70 vuoteen.­

Trumpin hallintoa on kritisoitu siitä, että kuolemantuomioita aiotaan panna täytäntöön siirtymäkaudella.

– He käyttävät näitä hyväksi poliittisiin tarkoituksiin, totesi Washington Postille Elizabeth Semel, joka johtaa Kalifornian yliopiston kuolemantuomioihin keskittyvää Death Penalty Cliniciä.

– Se on ilmiselvä loukkaus tulevaa hallintoa kohtaan, koska oikeusministeriö tietää, että Trump, jos hän ylipäätään kiinnittää mihinkään huomiota, on tietoinen siitä, että tämä on asia, jota tuleva hallinto haluaa tutkia ja käsitellä. Tämä tekee käytöksestä vieläkin törkeämpää.

Dunham kritisoi puolestaan Voxin haastattelussa sitä, että kuolemantuomioita pantiin täytäntöön pandemian aikana.

– Se tosiasia, että meillä on ennätysmäärä liittovaltiotason teloituksia, kun samaan aikaan teloitusten määrä osavaltiotasolla ovat ennätysmatala, ja olemme keskellä pandemiaa, osoittaa, kuinka paljon Trumpin hallinto joko ei ole ajan tasalla tai ei voi vastustaa vastuuttomia julmuuden osoituksia.

– Kenenkään ei pitäisi toteuttaa teloituksia keskellä pandemiaa.

Mielenosoittaja protestoi kuolemantuomiota vastaan liittovaltion vankilan Terre Hauten edustalla.­