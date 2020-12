Lukashenkan sähke Suomelle nousi otsikoihin – erikoinen kehotus presidentti Niinistölle onnittelujen ohessa

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka on lähettänyt Suomeen itsenäisyyspäiväonnittelut sähkeellä, jonka sanamuodot herättävät huomiota.

Eroamasta yhä edelleen kieltäytyvä Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka on lähettänyt tasavallan presidentti Sauli Niinistölle sähkeen onnitellakseen tätä Suomen itsenäisyyspäivän johdosta.

Onnittelusähke päättyy huomiota herättävään lauseeseen, jonka vuoksi sähke on noussut otsikoihin sekä Valko-Venäjän että Venäjän mediassa.

Lukashenka käyttää itsenäisyyspäivän tarjoamaa onnittelumahdollisuutta hyväkseen ja kehottaa Niinistöä säilyttämään Suomen olemassa olevat eli nykyiset suhteet Valko-Venäjän johtoon. Vapaasti suomennettuna Lukashenkan kehotus kuuluu seuraavasti:

– Kutsun yhteistyöhön, jonka päämääränä on olemassa olevien kontaktien säilyttäminen hallitusten tasolla, liikemiespiireissä, yritysten ja paikallisten viranomaisten välillä, Lukashenka sanoo sähkeessä.

Sähke on julkaistu Valko-Venjän presidentinhallinnon virallisilla sivuilla.

Lukashenkan vetoomus tarkoittaa käytännössä sitä, että hän kehottaa Niinistöä ja Suomea säilyttämään suhteen nimenomaan hänen omaan hallintoonsa, vaikka Euroopan unioni ei pidä Lukashenkaa tällä hetkellä Valko-Venäjän laillisena johtajana.

Euroopan unioni ei ole tunnustanut Valko-Venäjän elokuisten presidentinvaalien tulosta ja Lukashenkan uudelleenvalintaa, sillä vaaleja pidetään yleisesti erittäin vilpillisinä. EU on myös asettanut Valko-Venäjälle pakotteita sen vuoksi, että Lukashenkan hallinto on kohdistanut väkivaltaa omiin kansalaisiinsa ja estänyt näiden poliittisen tahdon toteutumisen. Suomi tukee EU:n yhteistä kantaa ja on mukana pakotteissa.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto on myös tavannut Valko-Venäjältä maanpakoon joutuneen Svjatlana Tsihanouskajan, jonka uskotaan saaneen todellisuudessa Lukashenkaa isomman äänisaaliin sittemmin väärennetyissä presidentinvaalien ääntenlaskussa.

Lukashenka hehkuttaa sähkeessään myös, kuinka Suomi ja Valko-Venäjä ovat löytäneet uusia yhteistyömuotoja viime vuosina.

– Viime vuosien aikana Minsk ja Helsinki ovat löytäneet runsaasti uusia mahdollisuuksia eri aloilla: metsäteollisuudessa, ympäristönsuojelussa ja vihreässä teknologiassa, sähkeessä muistutetaan.

Lukashenkan mukaan suomalaisilla on hyvä syy olla ylpeitä itsenäisyydestään.

– Suomalaiset ovat kulkeneet pitkän ja vaikean tien tähän juhlaan, josta heijastuu syvä isänmaallisuuden tunne. Nykyiset sukupolvet voivat olla ylpeitä esi-isiensä saavutuksista, he ovat luoneet nykyaikaisen ja kauniin maan, Lukashenka muotoilee vapaasti suomennettuna.