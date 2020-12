Romaniassa äänestetään parlamenttivaaleissa – taistelu käydään EU-myönteisen linjan ja kansalliskonservatismin välillä

Liberaalipuolueen gallupjohto on sulanut koronapandemian aikana.

EU:n kuudenneksi suurimmassa jäsenmaassa Romaniassa pidetään tänään parlamenttivaalit. Vaaleissa ratkeaa, vahvistuuko maan nykyinen EU-myönteinen linja, vai ottaako Romanian demokratiakehitys takapakkia.

Keskustaoikeistolainen liberaalipuolue on gallupien perusteella ennakkosuosikki voittamaan, mutta sen etumatka sosiaalidemokraatteihin on kaventunut viime viikkoina vain muutamaan prosenttiyksikköön. Romaniassa sosiaalidemokraatit on kansalliskonservatiivinen puolue, jonka oikeuslaitosuudistukset ovat aiheuttaneet EU:ssa harmaita hiuksia hieman samaan tyyliin kuin Unkarin ja Puolan hallitusten toimet.

Romaniaa on hallinnut viime vuodesta lähtien pääministeri Ludovic Orbanin johtama liberaalien vähemmistöhallitus, joka nousi valtaan korruptioskandaaleissa ryvettyneen demarihallituksen kaaduttua. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa suurin puolue, mutta saattavat nyt menettää asemansa.

Liberaalien voitto sinetöisi EU-myönteisten vallan

Jos liberaalit nousee suurimmaksi puolueeksi parlamentissa ja saa koottua enemmistöhallituksen, se sinetöi EU-myönteisen linjan vallan Romaniassa. Maan presidenttinä on EU-myönteinen Klaus Iohannis, ja viime vuoden EU-vaaleissa Romania oli ainoa Itä-Euroopan maa, josta valittiin Euroopan parlamenttiin enemmän liberaaleja kuin konservatiiveja.

Sosiaalidemokraattien vaalivoitto voisi kuitenkin tehdä Romaniasta jälleen yhden ongelmatapauksen EU:lle.

Liberaaleilla oli vielä alkuvuonna ylivoimainen johto mielipidemittauksissa, mutta koronapandemia on syönyt hallitusvastuussa olevan puolueen suosiota, ja sosiaalidemokraatit hengittävät jo niskaan. Paljon voi ratkaista se, millaiseksi äänestysaktiivisuus muodostuu pandemiatilanteessa.