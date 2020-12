Hoitohenkilökunta äärirajoilla useissa osavaltioissa Yhdysvalloissa – ”Älä kysy, miten pystymme tähän”

Pandemia on ajanut monia ihmisiä nälkärajalle, kertoo kansalaisjärjestö.

Yhdysvalloissa on raportoitu jo kolmatta päivää peräkkäin ennätysmäärä uusia koronatartuntoja.

Uusia tartuntoja on raportoitu vuorokauden aikana lähes 230 000, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston seuranta. Lisäksi vuorokaudessa on raportoitu 2 527 uutta kuolemantapausta koronaan liittyen.

Yhteensä noin 382 miljoonan asukkaan maassa on todettu yli 14,6 miljoonaa tartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana ihmisiä on kuollut koronavirukseen aiheuttamaan tautiin noin 2 000 vuorokaudessa. Myös sairaalassa olevien määrä on kasvanut huolestuttavaa tahtia etenkin Kalifornian, Floridan, New Yorkin ja Texasin osavaltioissa.

Työntekijät kuljettivat ruumista väliaikaisena ruumishuoneena toimivaan kylmäautoon New Yorkissa.­

Monet terveydenhuollon työntekijät ovat kertoneet maan mediassa kasvavasta uupumuksesta ja pelosta, ettei kaikista potilaista enää voida huolehtia, koska sairaalat ovat ylikuormittuneet koronapotilaista.

Texasilanen lääkäri Joseph Varon kertoi perjantaina uutistoimisto AFP:lle, että hän oli tuolloin ollut töissä jo 260 päivää peräkkäin. Hän kertoo nukkuneensa keskimäärin pari tuntia yössä.

– Älä kysy, miten pystymme tähän.

Potilasta siirrettiin ambulanssiin sairaalan ulkopuolella New Yorkissa.­

– Henkilökuntamme on äärimmäisen väsynyttä. Sairaanhoitajat alkavat itkeä keskellä työpäivää. He itkevät, koska ovat niin uupuneita potilasmäärien vuoksi, hän lisäsi AFP:lle.

Pandemia vaikuttanut vakavasti yhdysvaltalaisten ruoan saantiin

Pandemialla on ollut myös muita sosiaalisia seurauksia maassa. Useat yhdysvaltalaislapset kärsivät kasvavasta nälästä koronapandemian aiheuttaman talouskriisin vuoksi. Maan kauppaministeriön mukaan noin 12 prosenttia maan aikuisista asuu kotitaloudessa, jossa ei viime kuussa ollut saatavilla tarpeeksi ruokaa.

Newyorkilaiset jonottivat koronatesteihin 1. joulukuuta.­

Ajatushautomo Brookings Instituten teettämän kyselyn mukaan kymmenen prosenttia amerikkalaisista äideistä on arvioinut, että heidän alle 5-vuotiaat lapsensa ovat kärsineet nälästä lokakuun ja marraskuun aikana.

– Voimme varsin varmasti sanoa, että maan ruokaturva on heikoimmillaan koskaan nykyajassa, sanoi uutistoimisto AFP:lle Brookingsin talousasiantuntija Lauren Bauer.

Kansalaisjärjestö Feeding America taas arvioi, että yli 50 miljoonaa ihmistä ja yksi neljästä maan lapsesta tulee kärsimään ruokaturvan puutteesta tänä vuonna.