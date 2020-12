Betlehemin perinteisen joulukuusen valot syttyivät ilman tavanomaista yleisöä

Alueella vallitsevat tiukat koronarajoitukset.

Betlehemin perinteisen joulukuusen valot syttyivät jälleen lauantai-iltana, mutta ilman tavanomaista yleisöä.

Palestiinalaisviranomaiset ovat julistaneet alueelle tiukkoja koronarajoituksia seuraavaksi kolmeksi viikoksi.

Myös kuusen valot sytytettiin etänä teknologian avulla. Palestiinalaishallinnon pääministeri Mohammad Shtayyeh sytytti kuusen valot toimistostaan Ramallahista käsin.

Normaalisti Betlehem on ollut suosittu matkailijoiden ja pyhiinvaeltajien kohde jouluisin, sillä kaupungissa sijaitsee Jeesuksen syntymäkirkko. Se on rakennettu paikalle, jossa Jeesuksen on uskottu syntyneen.

Betlehem sijaitsee palestiinalaisalueilla Länsirannalla, jota Israel on miehittänyt vuodesta 1967.