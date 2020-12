Maa järisi Turkin edustalla – suomalaisen Karin kotitalo heilahti: ”Jotkut ihmiset huusivat ja juoksivat ulos”

Kenenkään ei ole uutisoitu loukkaantuneen maanjäristyksessä.

Turkin rannikolla Antalyan maakunnan edustalla tapahtui lauantaina 5,5 magnitudin maanjäristys. Maanjäristys tapahtui 93,3 kilometrin syvyydessä.

Järistys tuntui paitsi Antalyassa, myös lähiseuduilla. Suomalainen Kari Ruuska oli asunnossaan Alanyassa, kun järistys iski.

– Se oli kolmen maissa. Siinä oli kaksi selvää vaihetta. Ensin tuli tuli sellainen, että tämä kerrostalomme heilahti aivan kymmenen senttiä. Reilusti heilahti, Ruuska kertoo.

– Hoksasin, että kyse on maanjäristyksestä. Meni varmaan viisi sekuntia ja tuli toinen heilahdus, joka oli ensimmäistä heikompi.

Ruuskan mukaan alueella on aiemminkin ollut maanjäristyksiä, mutta tämä oli voimakkain, jonka hän on tuntenut. Ruuska on omistanut asunnon Alanyassa vuodesta 2013 lähtien.

– Kerran olemme tunteneet järistyksen, mutta luimme sitten paikallislehdestä, mistä oli kyse. Nyt oli sellainen, että ei voi olla tietämättä, mistä on kyse.

– Jotkut ihmiset huusivat ja juoksivat ulos, mutta me jäimme sisälle.

Ruuska kertoo menneensä vaimonsa kanssa talon keskelle, vahvempien rakenteiden luo siltä varalta, että järistys vaurioittaisi rakennusta. Ruuska sanoo, että seiniin on tullut pintapuolisia halkeamia, mutta muuten järistyksestä selvittiin säikähdyksellä.

– Kyllä se yllätti ja tulevaisuudessa varmaan vähän eri vakavuudella suhtautuu. Se tapahtuu niin nopeasti, että täytyy etukäteen miettiä, miten toimii.

Toistaiseksi ei ole tullut ilmi, että kukaan olisi loukkaantunut järistyksessä.