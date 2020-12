Suomen kokoisessa Uudessa-Seelannissa vain 25 ihmistä on kuollut koronaan – näihin seikkoihin menestys taudin torjunnassa on perustunut

Uuden-Seelannin koronarajoitukset näyttävät tehonneen.

Kun Suomessa eletään taas monin paikoin tiukempien rajoituksen alla, Uudessa-Seelannissa arki on jo lähes normaalia. Kokoontumisrajoituksia ei ole, ja yökerhot ovat auki tavalliseen tapaan.

Asukkaita maassa on Suomen lailla noin viisi miljoonaa, mutta virukseen on menehtynyt vain 25 ihmistä. Tänään lauantaina maan terveysministeriö kertoi yhdeksästä uudesta tartunnasta.

Suomessa kuolleita on 415. Uusia tartuntoja oli lauantain tietojen mukaan 460.

Uuden-Seelannin tapaa hoitaa koronavirusepidemia on kiitelty ympäri maailmaa.

Maassa otettiin varhaisessa vaiheessa käyttöön voimakkaita rajoituksia. Niistä huolimatta myös talouden odotetaan toipuvan melko nopeasti, kun ihmiset ovat päässeet taas liikkumaan ja yritykset ovat jatkamaan toimintaansa.

Uusiseelantilaisia kehotetaan edelleen pitämään turvavälejä ja muistamaan käsihygienian. Kuva on elokuun lopusta.­

Muun muassa uutistoimisto Bloombergin mukaan koronaviruksen torjunta on aiheuttanut kaikkein vähiten häiriötä talouselämälle ja yhteiskunnalle juuri Uudessa-Seelannissa.

Osaltaan Uuden-Seelannin menestystä selittänee se, että saarivaltiona se on helpompi eristäytyä. Lisäksi rajoituksia tehtiin nopeasti ja ihmiset noudattivat niitä.

Ensimmäinen koronaviruksesta johtuva kuolemantapaus Kiinan ulkopuolella tapahtui helmikuun 2. päivänä Filippiineillä. Vaikkei Uudessa-Seelannissa ei ollut todettu vielä yhtään tautitapausta, heti seuraavana päivänä maa määräsi Kiinasta palaavat kansalaisensa kahden viikon karanteeniin. Ulkomaalaiset eivät päässeet Kiinasta Uuteen-Seelantiin ollenkaan.

Maaliskuun lopulla Uusi-Seelanti sulki rajansa ja julisti maanlaajuisen sulun. Koulut siirtyivät etäopetukseen ja kotoa sai poistua vain välttämättömistä syistä, kuten mennäkseen kauppaan tai lääkärille.

Suomen tapaan maa panosti myös testaamiseen, jäljittämiseen ja tehokkaaseen karanteeniin.

Jo rajojen sulkeminen oli iso päätös, sillä ennen epidemiaa noin kahdeksan prosenttia maan työvoimasta sai elantonsa matkailualalta.

Monet hotellit muuttuivat vartioiduiksi karanteenihotelleiksi, joissa ulkomailta kotiin palaavat uusiseelantilaiset viettivät kaksi viikkoa. Ylöspito hotellissa maksoi yksittäiseltä aikuiselta noin 1 800 euroa.

Pääministeri Jacinda Ardernin toimet ovat saaneet kansalta vahvan tuen.­

Jotkut pitivät toimia liian rajuina ja sanoivat, että rajoitukset olivat kuin iskisi kärpästä moukarilla, Uuden-Seelannin koronastrategian laatinut lääkäri Michael Baker sanoi New Scientist -lehdessä kesällä. Bakerin mukaan ne antoivat kuitenkin aikaa saada testaaminen ja jäljittäminen kuntoon.

Ensimmäinen sulku päästiin purkamaan kesäkuun alussa. Elokuussa ehdittiin jo iloita siitä, ettei maan sisäisiä tartuntoja ollut todettu sataan päivään yhtä ainoaa.

Ilo jäi lyhyeksi, sillä taudin toisen aallon myötä uuteen sulkuun. Se päättyi muualla maassa syyskuun lopulla ja Aucklandin kaupungissa vasta lokakuussa.

Pääministeri Jacinda Ardern on saanut vuoden mittaan kiitosta empaattisesta johtamistavastaan ja selkeästä viestinnästään.

Ardern on puhunut Uuden-Seelannin kansasta ”viiden miljoonan ihmisen joukkueena” ja kehottanut näitä yhdistämään voimansa virusta vastaan. Hän on lähestynyt kansalaisia tavallisten tiedotustilaisuuksien lisäksi rennoissa Facebook Live -lähetyksissä kotoaan.

Ihmisistä tuntuu, ettei Ardern saarnaa heille vaan on heidän tukemaan, maan entinen pääministeri Helen Clark sanoi The Atlanticille huhtikuussa.

Ardern näyttää saaneen toimilleen myös uusiseelantilaisten vahvan tuen.

Hänen johtamansa työväenpuolue sai murskavoiton syksyn parlamenttivaaleissa ja Ardern aloitti marraskuussa toisen kautensa pääministerinä.

Lähteet: Reuters, Financial Times, The Guardian, BBC, The New Zealand Herald