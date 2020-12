Äiti eli 41-vuotiaan poikansa kanssa järkyttävissä oloissa – Ruotsia kuohuttaneen tapauksen taustalla perhetrauma

Ruotsalaisäidin ei epäillä pitäneen poikaansa vankina asunnossa. Tapauksen tutkinta kuitenkin jatkuu.

Ruotsissa puhuttaa tapaus, jossa 70-vuotiasta äitiä epäiltiin 41-vuotiaan poikansa vapaudenriistosta ja törkeän ruumiinvamman tuottamisesta. Rikosepäilyistä luovuttiin torstaina.

Perjantaina äiti puhui ensimmäistä kertaa julkisuudessa.

– Me tarvitsemme apua, sitä olemme minä ja poikani tarvinneet jo kauan, nainen sanoi Expressenille.

Ruotsalaislehti maalaa laajassa artikkelissa kuvaa väkivallan ja trauman rikkomasta perheestä.

Nainen kertoo, kuinka hänen entinen miehensä oli väkivaltainen häntä ja lapsia kohtaan. Naisen mukaan väkivalta mursi hänet henkisesti.

Myös miehen sisko ja serkku ovat kertoneet Expressenille, kuinka isä kohdisti väkivaltaa paitsi puolisoonsa myös parin lapsiin. Siskon mukaan äiti suojeli etenkin poikaansa, jonka oli nimennyt pikkulapsena kuolleen esikoisensa mukaan.

Siskon mukaan äiti alkoi eristäytyä poikansa kanssa muusta perheestä. Sisko ja tämän toinen sisko annettiin huostaan otettavaksi, mutta poika pysyi äidin luona.

Poliisi eristi asunnon, kun äiti oli rikosepäilyjen kohteena.­

Äiti kiistää, että olisi pakottanut poikaansa lopettamaan koulun 13-vuotiaana. Sen sijaan hän väittää, ettei poika halunnut mennä kouluun ja kärsi psyykkisistä ongelmista eivätkä koulu tai kunta pystyneet auttamaan asiassa.

Luokkatoverit ovat muistelleet Aftonbladetille, että poika oli lapsena usein yksin ja häntä pidettiin ujona ja epävarmana. Jotkut kuvailivat pojan olleen epäsosiaalinen ja erilainen ja kärsineen oppimisvaikeuksista.

– Kun hän sai apua joltain kotiläksyissään, hän oppi, mutta hänellä oli vaikeuksia opiskella itsekseen.

Osa ei muistanut poikaa lainkaan.

Eräs luokkatoveri, joka oli ollut pojan kanssa samalla luokalla 4–6-luokilla, muisti, että äiti oli usein saattanut poikansa kouluun. Tätä luokkatoveri piti epätavallisena, sillä muiden lasten vanhemmat eivät enää saattaneet lapsiaan kouluun.

Erään oppilaan vanhempi muisteli, että poika oli paljon pois koulusta. Hänen mukaansa kukaan ei reagoinut, kun poika lopulta lakkasi tulemasta kouluun kokonaan.

– Hän vain katosi, enkä ole nähnyt häntä sen jälkeen. Kukaan ei varmaan ajatellut asiasta sen enempää, vanhempi sanoi.

Äiti ja poika viettivät hiljaiseloa asunnossaan Tukholman lääniin kuuluvassa Haningesnissa.

Naapureista osa oli yllättynyt kuullessaan, että asunnossa oli naisen lisäksi asunut mies. Suurin osa ruotsalaislehdille puhuneista ei ollut koskaan nähnyt miestä.

– Olemme nähneet naisen muutaman kerran, harvoin. Mutta emme ikinä kuulleet mitään ääniä asunnosta, ei mitään erikoisia ääniä tai muuta. Joulukoristeet ovat olleet paikoillaan koko vuoden. Mutta sellaistahan se välillä on, että ihmiset jättävät ne esille, sanoi eräs naapuri Svenska Dagbladetille.

Naisen nähneet ja hänen kanssaan jutelleet kuvailivat häntä hieman erikoiseksi. Naisen kerrottiin liikkuneen yksin eikä tämä puhunut pojastaan.

Naapurit kertoivat myös, että asunnossa olisi ollut remontti sinä aikana, kun äiti ja poika asuivat siellä.

– Sitä ihmettelen eniten juuri nyt. Siellä asunnossahan on tehty remonttia. Eikö kukaan huomannut mitään? nuori mies ihmetteli Aftonbladetille.

Äidin mukaan asiat alkoivat mennä huonompaan suuntaan kuitenkin vasta viimeisen puolen vuoden aikana.

– Se on psyykkistä. Olemme molemmat voineet niin huonosti.

Poliisin tekninen tutkinta suoritti tutkimuksia asunnossa. Naiseen kohdistuneiden rikosepäilyjen tueksi ei kuitenkaan löytynyt todisteita.­

Miehen löysi sunnuntai-iltana tämän sisko, joka ei ollut nähnyt sisarustaan yli 20 vuoteen. Nainen oli mennyt asunnolle kuultuaan, että äiti oli joutunut sairaalaan.

Veli löytyi fyysisesti huonossa kunnossa: hänen jalkansa olivat mädäntyneiden haavojen peitossa ja hänellä oli vain kaksi mustaa hammasta jäljellä.

– Ensin huomasin vain hänen jalkansa. Kun hän näki minut, hän nousi seisomaan ja kuiskasi minun nimeäni uudelleen ja uudelleen, sisko on kertonut.

Miehen tutkinut lääkäri ilmoitti tapauksesta poliisille, joka käynnisti rikostutkinnan. Torstaina syyttäjä Emma Olsson ilmoitti, ettei ollut kuitenkaan löytänyt todisteita rikoksesta.

Olssonin mukaan vapaudenriisto tarkoittaisi, että mies olisi ollut lukittuna asuntoon. Tästä ei ole kuitenkaan löytynyt mitään viitteitä ja myös mies itse on kiistänyt olleensa vankina.

– Hän sanoo itse voineensa poistua asunnosta halutessaan, Olsson totesi Aftonbladetin mukaan.

Lisäksi äitiä ei voida epäillä ruumiinvamman tuottamisesta, sillä pojan vammat johtuivat sairaudesta.

Tapauksen tutkinta kuitenkin jatkuu ja voi olla, että rikosepäilyjä nousee myöhemmin esille, mutta ne kohdistuvat muihin kuin äitiin. Todennäköisesti mahdolliset rikokset olisivat vanhentuneita.

– On helppoa haluta syyttää jotakin, mutta tässä tapauksessa on tärkeää keskittyä siihen, että yritetään estää tämän tapahtuminen uudestaan ja auttaa ihmisiä, joilla on vaikeaa.

Olsson muistuttaa, ettei rikosepäilyistä luopuminen tarkoita sitä, etteivätkö äiti ja poika ole avun tarpeessa.

– Sitä tulee surulliseksi, kun ajattelee, että ei pelkästään pojan elämä vaan myös äidin elämä on kadonnut. Lähes 30 vuotta on poissa.

Äiti ei ole vielä nähnyt poikaansa.

– En ole vielä tehnyt sitä, mutta kaipaan häntä. En tiedä, saanko koskaan nähdä häntä enää.