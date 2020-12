Mediassa on spekuloitu, pyrkisikö Donald Trump uudestaan presidentiksi vuonna 2024.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin veljentytär Mary Trump pitää ajatusta setänsä asettumisesta ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa ”mielettömänä”.

Mary Trumpin mukaan ajatus uudesta ehdokkuudesta todennäköisesti tarjoiltiin tämän vuoden vaalit hävinneelle presidentille, jotta tämän ”loukkaantunutta egoa” voitaisiin parannella. Hän ei kuitenkaan usko, että hänen setänsä päätyisi lopulta asettumaan ehdolle.

– On useita syitä, miksi Donald ei asetu ehdolle. Yksi ja kenties tärkein on, että häntä vastaan saatetaan nostaa vakaviakin syytteitä osavaltiotasolla ja on oikeusjuttuja, joihin hänen on reagoitava ja toinen on hänen taloudellinen asemansa, Trump sanoi ABC:n The View -ohjelmassa.

Mary Trumpin mukaan presidentti todennäköisesti yrittää virkakautensa jälkeen pysyä esillä toimimalla media-alalla.

Mary Trump on presidentin vuonna 1981 kuolleen veljen Fred Trump Jr:n tytär. Psykologina työskennellyt Mary Trump pysyi vuosia pitkälti poissa julkisuudesta. Hiljaiselo kuitenkin päättyi, kun Trumpin paljastuskirja presidentistä ja tämän suvusta julkaistiin aiemmin tänä vuonna.

Trump on sittemmin kritisoinut presidenttiä useasti. Lisäksi hän nosti syksyllä oikeuskanteen presidenttiä ja muita isänsä sisaruksia vastaan.

Julkisuudessa on spekuloitu, mitä Donald Trump aikoo tehdä, kun hänen virkakautensa päättyy tammikuun loppupuolella.

Trumpin on epäilty muuttavan Floridaan Mar-a-Lagon yksityisklubilleen. Lisäksi hänen uskotaan palaavan liike-elämään.

Presidentin on myös spekuloitu tähtäävän media-alalle. Joidenkin lähteiden mukaan presidentti pyrkisi myös presidentiksi vuonna 2024. Yhdysvalloissa henkilö voi toimia presidenttinä kaksi virkakautta, mutta virkakausien ei ole oltava peräkkäin.