”Voittamaton” Angelina Friedman, 102, on todellinen selviytyjä – löi koronaviruksen jo toista kertaa

Kahdesti koronasta selvinnyt nainen syntyi Italiasta New Yorkiin matkalla olleella siirtolaislaivalla vuonna 1918, kun espanjantauti levisi pandemiana maailmalla.

Yhdysvaltalainen Angelina Friedman nousi huhtikuussa otsikoihin maailmalla selviydyttyään koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-taudista 101 vuoden kunnioitettavassa iässä. Tauti on vaarallisin nimenomaan ikäihmisille, ja esimerkiksi Suomessa lähes 90 prosenttia siihen liittyneistä kuolemantapauksista on koskenut yli 70-vuotiaita.

Keväällä Friedmanin parantumisesta kertoneissa artikkeleissa mainittiin naisen eläneen myös läpi espanjantautipandemian, joka niitti maailmalla kuolemaa vuosina 1918–1920. CNN kertoi tuolloin, että Friedman oli ennen koronatartuntaansa ehtinyt reilun 100 vuoden aikana selviytyä myös syövästä, useista keskenmenoista, sisäisestä verenvuodosta sekä verenmyrkytyksestä.

Friedmania voidaan siis hyvällä syyllä kutsua todelliseksi selviytyjäksi. Etenkin nyt, kun useat tiedotusvälineet kertovat hänen parantuneen koronaviruksesta jo toistamiseen, nyt 102-vuotiaana.

– Hän ei ole ainoastaan peitonnut covidia 101-vuotiaana, hän on peitonnut sen myös 102-vuotiaana, Friedmanin tytär Joanne Merola kertoi paikalliselle WPIX-kanavalle.

Friedman asuu New Yorkissa sijaitsevassa hoivakodissa. Merola kertoi saaneensa hoivakodista lokakuun lopulla puhelun, jossa hänen äitinsä kerrottiin saaneen jälleen positiivisen tuloksen koronavirustestistä.

– Hänellä oli oireita, kuumetta ja kuivaa yskää. He ajattelivat ensin hänen saaneen flunssan, Merola kertoi.

Ensimmäisellä ”kierroksella” Friedmanin oireena oli ollut edestakaisin sahannut kuume, josta hän kärsi useiden viikkojen ajan.

Friedman sai jälleen negatiivisen testituloksen marraskuun 17. päivä, jolloin hänen katsottiin parantuneen toisesta koronastaan virallisesti.

– Voittamaton äitini sai negatiivisen tuloksen, tytär iloitsi.

Sittemmin Friedmanin negatiivinen tulos on varmistettu myös uudella testillä, ja hänet on siirretty eristyksestä takaisin omaan huoneeseensa. Merolan mukaan kiitos hänen äitinsä selviämisestä kuuluu tämän ”rautaiselle elämänhalulle”, jonka tämä on säilyttänyt, vaikka on jo menettänyt suurimman osan kuulo- ja näkökyvystään.

Elämänhalun siemenet kylvettiin mahdollisesti jo lokakuussa 1918, kun Friedman syntyi Italiasta New Yorkiin matkalla olleella laivalla pandemian riehuessa. Äiti kuoli synnytykseen laivalla, ja pieni Angelina selvisi tuolloin matkalla mukana olleiden kahden sisarensa hoitamana.

Nyt hän on viimeisenä hengissä 11-päisestä sisaruskatraastaan. Hoitokodin työntekijöiden mukaan Friedman on liikkuva ja eloisa vanhus, joka viettää aikaansa neulomalla ja virkkaamalla lahjoja hoitokodin vierailijoille.

– Hän ei ole vanhin covidista selvinnyt, mutta hän voi olla vanhin, joka on selvinnyt siitä kahdesti, Merola totesi.