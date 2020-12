Yhdysvaltalainen tiedustelujohtaja: Kiina on suurin uhka demokratialle ja vapaudelle ympäri maailman

John Ratcliffen mukaan Kiina varastanut yhdysvaltalaisia liikesalaisuuksia ja puolustusteknologioita.

Kiina on suurin uhka demokratialle ja vapaudelle ympäri maailman sitten toisen maailmansodan, julistaa Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja John Ratcliffe.

Ratcliffe kertoi Wall Street Journalissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa Kiinan olevan suurin Yhdysvaltoja tänä päivänä kohtaava uhka. Hän perusteli kommenttejaan muun muassa sillä, miten Kiina on hänen mukaansa varastanut yhdysvaltalaisia liikesalaisuuksia ja puolustusteknologioita.

Lisäksi hän kuvaili operaatioita, joissa kiinalaiset toimijat olisivat käyttäneet taloudellista painostusta vaikuttaakseen yhdysvaltalaispäättäjiin tai sabotoidakseen heidän toimiaan.

– Kiinan johtajat pyrkivät alistamaan yksilönoikeudet kommunistisen puolueen tahdon alle, hän jatkoi.

Viisumirajoitukset voivat koskea satoja miljoonia kiinalaisia

Yhdysvaltain nykyhallinto on kiristänyt viisumikäytäntöjään Kiinan kommunistisen puolueen jäsenten osalta.

Välittömästi voimaan astuneiden uusien sääntöjen mukaisesti kommunistisen puolueen jäsenille tai heidän perheenjäsenilleen annetut viisumit ovat voimassa vain kuukauden. Lisäksi niillä voi tulla maahan vain kertaalleen.

Aiemmin osa viisumeista saattoi olla voimassa jopa kymmenen vuoden ajan, eikä niissä ollut välttämättä rajoituksia maahantulokertojen osalta.

– Vuosikymmenten ajan annoimme kommunistiselle puolueelle vapaan ja rajoittamattoman pääsyn yhdysvaltalaisiin instituutioihin ja yrityksiin, vaikka samoja etuoikeuksia ei ikinä ulotettu vapaasti yhdysvaltain kansalaisille Kiinassa, ulkoministeriö sanoi.

Ministeriön mukaan puolue lähettää Yhdysvaltoihin agentteja, jotka tarkkailevat ja ahdistelevat muun muassa Kiinan kansalaisia, jotka opiskelevat tai tekevät työtä Yhdysvalloissa.

Kiinassa politiikkaa hallitsevalla kommunistisella puolueella oli viime vuonna 92 miljoonaa jäsentä. Yhdysvaltain ulkoministeriön rajoitusten laajentamisella heidän perheitään koskeviksi voisi olla vaikutusta useisiin satoihin miljooniin kiinalaisiin.

Maiden välit ovat olleet kireät viime aikoina

Yhdysvaltain ja Kiinan väliset jännitteet ovat olleet korkealla viime aikoina. Molemmat maat ovat kiristäneet toistensa kansalaisiin kohdistuvia matkustusrajoitteita.

Heinäkuussa Yhdysvallat sulki Kiinan konsulaatin Houstonissa. Kostotoimena Kiina käski Yhdysvaltoja tyhjentämään konsulaattinsa Chengdussa.

Yhdysvallat on myös pidättänyt edellisen vuoden aikana useita kiinalaistutkijoita. Lisäksi niin Kiina kuin Yhdysvallatkin on rajoittanut toimittajien viisumeita. Kiina on myös karkottanut tänä vuonna toistakymmentä yhdysvaltalaisjournalistia maasta.

Kiina syytti aiemmin Yhdysvalloissa olevan vallalla äärimmäisiä Kiinan-vastaisia voimia, joita ”ajavat vahvat ideologiset vinoumat ja syvälle juurtunut kylmän sodan mentaliteetti”.

Ulkoministeriön edustaja Hua Chunying arvioi torstaina näiden voimien sortavan Kiinaa poliittisesti.

Biden ja Harris saavat kaikki tiedusteluselonteot

Ratcliffe kommentoi Kiinaa torstaina myös uutiskanava CBS Newsin haastattelussa. Hän kuvaili Kiinaa Yhdysvaltain ”merkittävimmäksi vastustajaksi”.

Hän kertoi myös, ettei tiedusteluyhteisö ole tähän mennessä kyennyt todentamaan, että mikään ulkomainen vihollinen tai rikollisryhmä olisi kyennyt muuttamaan marraskuussa käytyjen presidentinvaalien tulosta.

Lisäksi hän kertoi samaisessa haastattelussa maan seuraavan presidentin Joe Bidenin sekä hänen tulevan hallintonsa varapresidentin Kamala Harrisin saavan tällä hetkellä kaikki samat tiedusteluselonteot kuin väistyvä presidentti Donald Trump.

Trump ei ole suostunut myöntämään vaalitappiotaan. Sen sijaan hän on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä vaalivilpistä. Hän julkaisi keskiviikkona Facebookissa 46-minuuttisen videon, jossa hän jälleen kerran väitti perättömästi vaalivoiton tulleen varastetuksi häneltä.

Hän myös syytti demokraattien peukaloineen vaaleja ja käyttäneen tässä apunaan koronapandemiaa, jota Trump on kuvaillut toisinaan – ja myös kyseisellä videolla – käyttäen termiä ”Kiina-virus”.

Trump väitti videollaan, ettei kukaan ole vaalivilpin vuoksi nyt onnellisempi kuin Kiina.