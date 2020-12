Koronakuolemissa rikkoutui uusi, synkkä rajapyykki

Eniten koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on ollut Yhdysvalloissa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu maailmanlaajuisesti jo yli 1,5 miljoonaa. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Synkkä rajapyykki ylittyi yliopiston seurannassa Suomen aikaa myöhään torstai-iltana.

Määrällisesti eniten koronakuolemia on ollut Yhdysvalloissa, jossa on kirjattu yli 275 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Seuraavana tulevat yli 174 000 koronakuoleman Brasilia sekä Intia, jossa kuolemantapauksia on kirjattu yli 138 000.

Tiistai-iltana pandemian aikana varmistettujen koronatartuntojen määrä lähestyi maailmanlaajuisesti 65:ttä miljoonaa.