”Jos pään ja kaulan yhteys on sinulle tärkeä...” – Trumpin tappio on johtanut tappo­uhkausten tulvaan, ja osansa niistä on saanut suomalainen Harri Hursti

Harri Hursti on yksi Yhdysvaltojen johtavista vaaliturvallisuuden asiantuntijoista. Hänen mukaansa presidentinvaalien todellinen tulos ei selviä koskaan, mutta vilppiä ei tapahtunut.

IS tapasi Atlantassa Harri Hurstin, joka on yksi Yhdysvaltojen johtavista vaaliturvallisuuden asiantuntijoista. Oikella vaalitulokseen pettyneiden kansalaisten mielenosoitus Atlantassa 21. marraskuuta.­

Harri Hursti sai tuoreimman tappouhkauksensa poikkeuksellisesti suomeksi.

”Jos pään ja kaulan yhteys on Sinulle tärkeää, kipitä pikimmiten FBIn luo!” joku kirjoitti Twitterissä nimimerkin takaa.

Hursti välitti viestin FBI:lle eli Yhdysvaltain liittovaltion poliisille. Jo 15 vuoden ajan amerikkalaisten vaalien tietoturva-aukkoja paljastanut Hursti on uhkauksiin jo tottunut. Tänä vuonna niitä on tullut poikkeuksellisen paljon.

– Tammikuussa tuli ensimmäinen. En ollut lähtenyt vielä ensimmäistä esivaalia katsomaan. Tunteet kuumenivat aika aikaisessa vaiheessa.

Hurstista tuli jo teini-iässä yksi Suomen johtavista tietotekniikan asiantuntijoista. Hyväntekijä Heikki Hurstin serkku voitti 15-vuotiaana Tupla tai kuitti -visailun aiheenaan Basic-ohjelmointikieli.

Nykyisin New Yorkissa asuva Hursti johtaa Nordic Innovation Labs -yritystä, jonka liikevaihdosta viidennes tulee vaaliturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Hursti työskentelee erityisesti Georgian osavaltiossa, joka oli yksi tämän vuoden presidentinvaalien polttopisteistä. Joe Biden voitti osavaltion niukasti, ja Donald Trump on siitä asti väittänyt Georgian vaalien olleen vilpilliset.

Harri Hursti on vaaliturvallisuuden ammattilainen. Viime ajat hänen työmaanaan on ollut Yhdysvaltain vaalien yhtenä keskipisteenä oleva Georgian osavaltio.­

Hursti on käytännössä asunut atlantalaisessa hotellihuoneessa elokuun alusta lähtien. Hän on tarkkaillut vaalijärjestelyjä ja kerännyt samalla todistusaineistoa jo kolme vuotta jatkuneeseen oikeudenkäyntiin, jossa punnitaan Georgian vaalijärjestelmän luotettavuutta.

Hurstin yrityksellä on kuitenkin asiakkaita ympäri maan. Maanantaina Hursti johti hotellihuoneestaan New Hampshiren osavaltion tarkistuslaskentaa, jonka hänen yrityksensä suoritti.

Tiistaina Hursti kiersi ympäri Pohjois-Georgiaa tarkkailemassa, miten äänten uudelleenlasku sujui. Hän on pienen libertaaripuolueen valtuuttama virallinen tarkkailija.

Georgiassa presidentinvaalien äänet laskettiin jo kolmatta kertaa. Varsinaisen ääntenlaskun jälkeen suoritettiin kaikkien äänten tarkistus käsin. Kun sekään ei muuttanut Bidenin voittoa, Georgia vahvisti vaalituloksen.

Georgian Stonecrestissä laskettiin viikko sitten ääniä koneellisesti uudelleen.­

Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen Trumpilla oli vielä oikeus vaatia äänten uudelleenlaskentaa. Hän käytti mahdollisuuden. Uudelleenlaskenta tehdään koneellisesti.

– Trump olisi voinut vaatia käsinlaskentaa. Nyt hän valittaa Twitterissä, että laskenta tehdään koneella, Hursti hymähtää.

Hursti päätti tiistain kierroksensa Atlantan keskustassa sijaitsevaan konferenssikeskukseen, jossa laskettiin Georgian suurimman piirikunnan Fultonin ääniä.

Salin perällä odotti suuri pino laatikoita, jotka sisälsivät äänestyslippuja. Niistä jaettiin aina vuorollaan kasa lippuja virkailijoille, jotka latoivat äänestysliput skanneriinsa. Laskutulos ilmestyi tietokoneen ruudulle, ja virkailija kirjasi sen käsin ylös ennen kuin hän sai seuraavan nipun käsiteltäväkseen.

Vaalivirkailija avasi äänestyslippuja sisältävää laatikkoa Atlantan uudelleenlaskennassa tiistaina.­

Hurstin mukaan koneellinen ääntenlasku on luotettavampi kuin käsin tehty lasku, mutta täysin virheetöntä menetelmää ei ole olemassa.

– Ihmisillä on kolme huonoa ominaisuutta. Me olemme hitaita, me teemme paljon virheitä, ja me olemme epärehellisiä, Hursti sanoo.

– Konelaskenta on tarkka ja nopea, mutta se on luotettava vain jos laitteisto on ohjelmoitu oikein ja kaikki on kunnossa.

Georgiassa käytetään Dominion-järjestelmää, joka on joutunut Trumpin hampaisiin. Presidentin asianajajat ovat levittäneet salaliittoteorioita, joiden mukaan järjestelmän ovat kehittäneet äärivasemmistolaiset yhdessä Venezuelan seitsemän vuotta sitten kuolleen diktaattorin Hugo Chavezin kanssa.

Väite on täysin perätön.

Harri Hursti kiersi tiistaina tarkkailemassa äänten uudelleenlaskentaa Atlantassa, Georgiassa.­

Hurstin mukaan Dominion-järjestelmässä on heikkouksia. Se ei tunnista luotettavasti muilla kuin mustilla kynillä täytetyt vaaliliput. Mitään todisteita demokraattien suorittamasta peukaloinnista ei kuitenkaan ole.

– Tämän osavaltion vaalilait laadittiin helmikuussa 2019 republikaanien toimesta, demokraattien vastustuksesta huolimatta. Vaalijärjestelmän hankinnan siunasi republikaaninen kuvernööri, republikaaninen valtiosihteeri ja republikaanien hallitsema parlamentti, Hursti luettelee,

– Nyt on kauhea itku, että demokraatit huijaavat. On tämä vähän paksua tämä teksti.

Georgian uudelleenlaskennan tulokset eivät olleet vielä tiedossa torstaina Suomen aikaa. Hursti on varma kahdesta asiasta: tulos muuttuu jälleen, mutta Bidenin voitto ei ole uhattuna.

– Laitteisto on epätarkka, joten aikaisempi koneellinen laskenta ja tämä koneellinen laskenta eivät varmasti tule täsmäämään. Jos ne täsmäävät, sitten on huijattu.

Hursti korostaa, että tarkistuslaskentojen tavoite on varmistua siitä, että virhemarginaali on niin pieni, että se ei vaikuta vaalin voittajaan.

– Lähdetään siitä oletuksesta, että tulos on väärä. Prosessin avulla todistetaan, että siitä huolimatta äänestys valitsi oikean voittajan. Ei lähdetä todistamaan, että tämä on viimeiseen asti oikea tulos, koska sitä se ei koskaan ole.

Georgiassa on järjestetty Donald Trumpin tukimielenosoituksia, ja osavaltio valmistautuu tammikuussa pidettävään senaattorivaalien toiseen kierrokseen, josta riippuu Yhdysvaltain senaatin vallanjako.­

Georgian äänten laskeminen jo kolmatta kertaa tuskin hiljentää Trumpia ja hänen tukijoitaan. Mitä pidemmälle prosessi on edennyt, sitä hurjemmaksi ovat käyneet puheet.

Hursti ei suinkaan ole ainoa, jonka henkeä on uhattu. Georgian republikaaninen valtiosihteeri Brad Raffensperger on saanut tappouhkauksia siitä asti, kun hän vahvisti vaalituloksen. Trump on haukkunut julkisesti niin häntä kuin Georgian republikaanista kuvernööriä Brian Kempiä.

Kun kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriturvallisuusviraston johtaja Chris Krebs totesi, että vaalit olivat historiallisen turvalliset, Trump antoi hänelle potkut. Trumpin vaalikampanjan asianajaja Joe diGenova sanoi, että Krebs pitäisi ampua.

Hursti oli yksi 59 asiantuntijasta, jotka julkaisivat avoimen kirjeen, jonka viesti oli sama kuin Krebsin: vaaleissa ei tapahtunut huijausta. Kirje sai uhkailijat taas liikkeelle. Hurstin mukaan hänen kotiosoitteensa on julkaistu Trumpia kannattavilla nettifoorumeilla.

– En ole huolestunut näistä kavereista, mutta aina täytyy muistaa, että löytyy niitä kiihkohulluja. Tällaiset kaverit pystyvät ehkä yllyttämään kiihkohulluja, Hursti toteaa.