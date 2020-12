Rokotusjärjestyksen ensimmäisellä sijalla olevat hoivakotien asukkaat eivät sittenkään saa rokotteitaan ensimmäisinä. Syynä ovat rokotteiden säilytyslämpötilaan liittyvät haasteet.

Britannia on jättänyt Pfizerin ja BioNTechin rokotteesta 40 miljoonan annoksen ennakkotilauksen.­

Britannia hyväksyi keskiviikkona ensimmäisenä länsimaana käyttöön lääkeyhtiö Pfizerin ja bioteknologiayhtiö BioNTechin koronavirusrokotteen. Nyt maassa valmistaudutaan täyttä häkää sen historian laajimpaan joukkorokotusoperaatioon.

The Timesin mukaan rokotelähetysten odotetaan saapuvan Britannian kamaralle lähipäivinä, mahdollisesti jo torstaina. New York Times puolestaan kertoi, että BioNTechin mukaan 800 000 rokoteannoksen valmistelu kuljetukseen käynnistyi jo tiistai-iltana Belgian Puursissa sijaitsevalla tehtaalla.

Työntekijöitä Pfizerin tehtaalla Belgian Puursissa torstaina.­

Britannia on jättänyt Pfizerille ennakkotilauksen 40 miljoonasta rokoteannoksesta, joista suurin osa päätyy kansalaisille kuitenkin vasta ensi vuoden puolella. Rokotesuojan saavuttaminen vaatii kaksi vähintään kolmen viikon välein annettavaa annosta.

Britannian julkisesta terveydenhuollosta vastaavan NHS:n johtajan Simon Stevensin mukaan rokotteet tulevat valmistajalta maahan erissä.

– Ensimmäinen joulukuun erä antaa meille mahdollisuuden aloittaa, mutta suurin osa tästä rokoteohjelmasta, joko tällä rokotteella tai toivottavasti myöhemmin myös muilla, tapahtuu tammikuun ja maalis-huhtikuun välisenä aikana, Stevens kertoi pääministerin virka-asunnolla Lontoon Downing Streetillä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Rokoteannosten kuljettaminen ei ole aivan yksinkertaista, sillä Pfizerin ja BioNTechin rokote vaatii 70 miinusasteen säilytyslämpötilan. Tämä toteutetaan muun muassa kuivajään avulla.

Kylmäkuljetusauto kuvattiin Pfizerin tehtaalla Belgian Puursissa torstaina.­

Rokotteet pakataan erityisiin, litteisiin säiliöihin, joille britit ovat jo ehtineet antaa lempinimen ”pizzalaatikko”. Jokainen päällekkäin pinottava pakkaus sisältää noin 1 000 rokoteannosta.

Pfizer kertoi keskiviikkona, että ensimmäiset rokotteet olisivat perillä brittihallituksen jakeluvarastoissa viikonlopun kuluessa.

Kun rokotteet saapuvat maahan, ne käyvät julkisen terveydenhuollon viranomaisten käsissä läpi useamman tarkastuskierroksen. Vasta tämän jälkeen voidaan käynnistää toimitukset eri puolille maata.

Ensimmäinen erä rokotteita kuljetetaan sairaalakeskittymiin, joilla on jo valmiiksi resurssit säilyttää rokotteita niiden vaatimassa 70:ssä miinusasteessa. Terveysministeri Matt Hancockin mukaan kyse on noin 50:stä sairaalasta, jotka voivat aloittaa kansalaisten rokotukset ensi viikolla.

Ensimmäiset britit saavat koronarokotteensa ohjelman puitteissa mahdollisesti jo maanantaina.­

Osa sairaaloista on jo alkanut lähettämään henkilöstölleen sähköposteja rokotusten aikatauluttamisesta. New York Timesin mukaan Lontoon sairaalajärjestelmässä on nähtävissä viitteitä siitä, että ensimmäiset annokset jaettaisiin maanantaiaamuna kello 7.

Hallituksen kokoama eri hallinnonalojen yhteinen rokotus- ja immunisaatiotyöryhmä JCVI julkaisi jo aiemmin alustavan ohjeen rokotusjärjestyksestä. Ohje määrittelee, mitkä koronavirustaudin riskiryhmät saavat rokotetta ensin.

JCVI:n rokotejärjestyksen ensimmäiseksi prioriteettiryhmäksi on määritelty hoivakotien asukkaat ja henkilökunta. Käytännössä asukkaiden rokottaminen ensimmäisenä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä rokotteen vaatima säilytyslämpötila vaikeuttaa kuljetusta ja varastointia myös jakeluvaiheessa.

– Vie väistämättä joitakin kuukausia ennen kuin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat on saatu suojattua – pitkiä, kylmiä kuukausia, pääministeri Boris Johnson myönsi Guardianin mukaan.

Pääministeri Boris Johnson myönsi, että hoivakotien asukkaat saattavat joutua odottamaan rokotteitaan vielä kuukausia.­

Hoivakotien asukkaiden edelle ajavat siis niin ikään rokotusjärjestyksen kärkipäähän sijoittuvat sairaanhoitajat, lääkärit, hoivakotien henkilöstö sekä ne yli 80-vuotiaat, joilla on sovittuja ajanvarauksia.

– Nämä on kuljetettava huolellisesti. Ja kun päästään kooltaan ja mittakaavaltaan hyvin paljon toisistaan poikkeaviin, yksittäisiin hoivakoteihin, fyysisestä liikuttelemisesta tulee entistä haastavampaa, Pfizerin Britannian-maajohtaja Ben Osborn sanoi The Timesin mukaan.

Osbornin mukaan rokotteiden hoivakoteihin kuljettaminen ei kuitenkaan ole täysin mahdotonta. NHS työskentelee parhaillaan löytääkseen keinot toteuttaa tehtävä nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti, hän kertoi.

Raskaana olevat tai raskautta lähitulevaisuudessa suunnittelevat naiset jäävät ainakin alkuvaiheessa kokonaan rokoteohjelman ulkopuolelle, sillä rokotetta ei ole testattu riittävästi raskauden aikaisia vaikutuksia silmällä pitäen. JCVI:n mukaan lisää tutkimustuloksia on saatava, ennen kuin raskaana olevat voidaan rokottaa.

Sama koskee lähes kaikkia alle 12-vuotiaita lapsia. Rokotteen saaman hyväksynnän pohjana olevissa testauksissa ei ollut mukana alle 12-vuotiaita.

NHS on ohjeistanut yleislääkäreitä työskentelemään terveyskeskusten ryhmittymissä, joissa kullakin alueella yksi keskus keskittyy hoitamaan rokotusohjelmaa kello 8–20 välisenä aikana, myös kansallisten juhlapyhien aikana.

Stevensin mukaan nämä klinikat ”pannaan käyntiin” tulevina viikkoina sitä mukaa, kun jakeluun saadaan enemmän rokotteita. Kyseisiä klinikoita on kehotettu tekemään suunnitelma, jota noudattamalla saadaan jaettua vähintään 975 rokoteannosta viikossa.

Ensi vuoden puolella mukaan työhön tulevat kymmenet joukkorokotuskeskukset, joihin suunnitellaan palkattavaksi noin 10 000 uutta työntekijää. Tällaisten rokotuskeskusten mahdollisina sijoituspaikkoina on mainittu esimerkiksi Surreyssa sijaitseva Epsomin laukkarata sekä Ashton Gaten jalkapallostadion Bristolissa.

Newcastlessa sijaitseva Life Science Centre -tiedekeskus valmistautuu toimimaan yhtenä maan joukkorokotuskeskuksista.­

Palkatun henkilökunnan lisäksi rokotusoperaatiossa työskentelee vapaaehtoisia ympäri maata. Rokotteiden jakeluun osallistuvat muun muassa paikalliset farmaseutit, joilla on jo ennestään laajaa kokemusta influenssarokotusten vuotuisesta jakamisesta.

Väestötason laumasuojan saavuttaminen rokotusten avulla hidastaisi epidemian leviämistä merkittävästi tai jopa pysäyttäisi sen, vaikka se ei olisi täydellinen. Tällöin elämä voisi vähitellen palata lähes normaaliksi.

BioNTechin toimitusjohtaja Ugur Sahin arvioi CNN:n haastattelussa, että laumasuoja voitaisiin saavuttaa rokotteiden avulla mahdollisesti ensi syksynä. Tuolloin ihmisistä olisi rokotettu 60–70 prosenttia, jonka arvioidaan olevan riittävästi laumasuojan muodostumiseen.

Koronaviruksen jatko riippuu siis myös siitä, kuinka moni rokotteen ottaa. Rokotteiden mahdolliset sivuvaikutukset arveluttavat kuitenkin monia.

Lisätäkseen luottamusta rokotteen turvallisuuteen, terveysministeri Hancock on suostunut ottamaan itse rokotteen suorassa tv-lähetyksessä. Terveysministerin julkista rokottamista ehdotti ITV-kanavan Good Morning Britain -aamuohjelman juontaja Piers Morgan, jonka ohjelmassa Hancock vieraili.

Terveysministeri Matt Hancock on valmis ottamaan itse rokotteen kansan silmien alla.­

– Joo, otan sen sinun kanssasi, Piers, Hancock sanoi Independentin mukaan.

Morgan ehdotti yhteistä rokotussessiota jo ensi viikolle, mutta Hancock muistutti, ettei hän perusterveenä keski-ikäisenä ole ihan heti kärkisijoilla rokotejärjestyksessä.

Uutinen rokotteen saamasta hyväksynnästä sai osan brittihallituksesta juhlimaan asiaa kansallisena voittona.

– Tulevina vuosina muistamme tämän hetken sinä päivänä, jona Britannia johti ihmiskunnan hyökkäystä tätä tautia vastaan, elinkeinoministeri Alok Sharma äityi tunnelmoimaan Financial Timesin mukaan.

Pääministeri Boris Johnson piti rokotteen hyväksymistä niin ikään merkkipaaluna pandemian vastaisessa kamppailussa. Hän kuitenkin toppuutteli normaalista tyylistään poiketen kansalaisia olemasta liian toiveikkaita sen suhteen, että koronaviruksen uhasta päästäisiin rokotteen avulla pikaisesti eroon.

Itsekin koronaviruksen vuoksi keväällä tehohoitoon päätynyt Johnson painotti, että vie vielä kuukausia, ennen kuin rokoteohjelman vaikutukset näkyvät elämässä laajalti.