”Suomen rintamalla tapahtuu kauheuksia, joita ei voi kuvailla” – vasta nyt paljastuneet NKVD:n salaiset mielialaraportit paljastavat epätoivon, jonka talvisota aiheutti

Neuvostoliiton salaisen poliisin mielialaraportit paljastavat, kuinka ukrainalaiset nuoret miehet yrittivät välttää talvisotaan joutumisen jopa silpomalla itse itseltään sormia ja varpaita irti.

Ukrainan arkistoista on löytynyt runsaasti dokumentteja, jotka paljastavat talvisotaan (1939–40) lähetettyjen ukrainalaismiesten katkerat mielialat sekä heidän epätoivoiset yrityksensä välttää sotaan joutuminen.

Dokumenteista käy ilmi, että monet rivisotilaat tiesivät Neuvostoliiton aloittaneen itse sodan Suomea vastaan eivätkä he uskoneet muutenkaan sotapropagandaan ”Suomen vapauttamisesta”.

Moni myös karkasi kesken joukkojensiirron tai turvautui jopa omien raajojensa silpomiseen, sillä he olivat mieluummin valmiit lähtemään vaikka vankilaan kuin talvisodan rintamalle.

Arkistolöydöt on julkaistu venäjänkielisellä Currenttime.tv-sivustolla (Nastojashtshee Vremja). Dokumentit on etsinyt ja artikkelin kirjoittanut ukrainalainen toimittaja Eduard Andrjushtshenko.

Ylälaidassa näkyy sitaatti ukrainalaissotilas Stremenkolta: ”En lähde Suomeen, en halua puolustaa neuvostovaltaa, sillä olen kyllästynyt siihen, se on loukannut minua ja en aio sitä puolustaa.” Mustavalkokuvassa suomalaiset sotilaat tutkivat neuvostosotilailta saaliiksi saatuja suksia.­

Sivustolla on julkaistu myös lukuisia valokuvia arkistodokumenteista, joista Andrjushstenko lähetti osan IS:lle julkaistaviksi tässä artikkelissa. Lisää kuvia löytyy alkuperäisestä artikkelista.

Kyse on Neuvostoliiton salaisen poliisin NKVD:n arkistoista ja heidän keräämistään salaisista mielialaraporteista. Sotilaspiireissä työskenteli niin kutsuttu ”erityinen osasto”, jonka tehtävänä oli kuulostella sotilaiden keskinäisiä keskusteluja, valvoa heidän kirjeenvaihtoaan ja raportoida NKVD:lle kaikista epäilyttävistä mielenilmauksista.

Mielialaraportit ovat tällä hetkellä säilöttyinä Ukrainan turvallisuuspalvelun arkistossa, jossa niiden salaus on poistettu – toisin on laita monien nyky-Venäjän puolella olevien turvallisuuspalvelun arkistojen ja dokumenttien kohdalla.

Currenttime.tv kertoo löytäneensä dokumentteja, jotka koskevat Kiovan ja Harkovan sotilaspiireistä talvisotaan lähetettyjä sotilaita.

– Nämä dokumentit julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa, ainakin mitä tiedotusvälineisiin tulee, Andjushtshenko kirjoittaa artikkelissaan.

Suomen ottamia neuvostoliittolaisia sotavankeja Kajaanissa. Kuvassa etualalla on yksi niin kutsutun hiihtopataljoonan mies.­

Yksi arkistolöydöistä koskee niin kutsuttuja vapaaehtoisten hiihto­pataljoonia, joita ryhdyttiin värväämään kommunistipuolueen nuoriso-osastoista lähetettäväksi tammikuussa 1940 talvisotaan. Virallisesti sotaan lähetettiin vain heitä, joilla oli edes jonkinlainen sotilaskoulutus ja jotka olivat harrastaneet hiihtoa.

Artikkelin mukaan vapaaehtoisuus oli kuitenkin pikemminkin pakottamista tai suoranaista huijaamista.

Nykyiseltä Donetskin alueelta on lähetetty esimerkiksi NKVD:n erikois­sanoma, joka kertoo puolueen nuorisojäseniä houkutellun lähtemään Harkovaan ”yleisukrainalaisiin hiihtokisoihin”. 13 urheilijaa oli lähtenyt matkaan pahaa aavistamatta.

– Kun tulimme Harkovaan, meidät lähetettiin kasarmille, jossa saimme kuulla, että meidät on otettu puna-armeijaan, ei asevelvollisuuden kautta vaan muka vapaaehtoisina, nuori komsomolilainen Pashtshenko tilitti.

Arkistosta löytyneen dokumentin mukaan kaikki ”hiihtokisalaiset” kertoivat, että heitä on huijattu eivätkä he halua lähteä rintamalle. Toimittajan mukaan nyt löytyneistä dokumenteista ei käy ilmi, mitä heille sittemmin kävi.

”Yleisukrainalaisiin hiihtokisoihin” lähteneet Pashtshenko ja Suhorukov kertovat, kuinka heidät huijattiin kasarmille. Dokumentista käy ilmi, että samaan ryhmään kuuluneet 11 muutakin hiihtäjää olivat kertoneet saman huijaustarinan ja pyytäneet päästä takaisin kotiin.­

Puna-armeijan sotilaita kehotettiin etsimään vihollista rohkeasti metsästä. Armeijan sisäiseen käyttöön suunnattu propagandajuliste on talvisodan ajalta.­

Dokumenteista paljastuu, että monet ukrainalaissotilaat eivät uskoneet myöskään väitteisiin Suomen ampumista Mainilan laukauksista tai tarinoihin puna-armeijan aikeista ”vapauttaa Suomen työläiset Mannerheimin veristen joukkojen sorron alta”.

– Minä tiedän, ettei Suomi hyökännyt meitä vastaan. Meidän omat joukkomme ampuivat itse meidän aluettamme, kun käynnissä olivat sotaharjoitukset merellä, sanoi esimerkiksi sotilas Prokoptshuk riidellessään sotilastovereidensa kanssa.

Puna-armeijalainen Stepanjuk totesi puolestaan näin:

– Neuvostoliitto käy aggressiivista sotaa, mutta meille sanotaan, että me taistelemme rauhan puolesta.

– Me itse provosoimme sodan ja me itse sen julistamme, luonnehti vuorostaan kolmas.

Neuvostosotilaat tarkastelevat saalikseen saamaansa Suomen lippua.­

Alalaidassa on Fostov-nimisen sotilaan sitaatti, jossa hän valittaa nälkää kolhooseilla ja sanoo: ”Nyt aloitettiin sota Suomen kanssa ja tuskin selviämme. Suomi tekee lopun (meistä) ja kommunismia tuskin enää tulee.” Dokumentti päättyy sanoihin: ”Tutkinta on käynnissä.”­

Osa sotilaista oli puolestaan ollut jo mukana Puolan-sotaretkellä syksyllä 1939, jolloin Neuvostoliitto valtasi itselleen maan itäosat – eli nykyisen Länsi-Ukrainan alueita – väitetysti ukrainalaisia suojellakseen.

– Me vapautimme ukrainalaiset ja saimme itse siitä palkaksi koiran elämän. Mutta kun vapautamme Suomen, saamme vielä koiraakin huonomman elämän, yksi puna-armeijan sotilas vertasi.

Sotilaiden keskusteluissa käsiteltiin myös talvisodan tappioita.

– Kuinka paljon siellä onkaan kaatunut ja tapettu ihmisiä, suomalaiset kirjoittivat aivan oikein, että yhden suomalaisen on surmattava kymmenen punasotilaista, ja niin siellä myös tapahtuu, puna-armeijalainen Litvinenko sanoi.

Puna-armeijalainen Drobat kirjoitti puolestaan äidilleen kirjeen, joka joutui kaikkien muiden kirjeiden tavoin NKVD:n lukemaksi ja sensuurin kouriin.

– Suomen rintamalla tapahtuu kauheuksia, joita ei voi kuvailla. Nuoret sotilaat, jotka ovat juuri tulleet Leningradin sotilaspiiriin, vannovat valansa ja jo 10–15 päivän kuluttua heidät lähetetään taisteluihin. Sanotaan, että se on mainiota tykinruokaa.

Dokumentissa kerrotaan sotilaiden huonosta taisteluinnosta, karkailusta ja juopottelusta.­

Sotilas kirjoittaa äidilleen, kuinka puna-armeija ei ole saanut Suomessa hyvää vastaanottoa ja hän itse haluaisi olla mieluummin vankilassa kuin rintamalla. ”Suomen kansa ottaa kauhealla tavalla vastaan punasotilaat, kansalaisparat pakenevat joukkojensa myötä, näky on ravisteleva.”­

Dokumentit paljastavat myös, että monet turvautuivat aivan äärimmäisiin keinoihin talvisodan välttääkseen.

Esimerkiksi joulukuussa 1939 raportoitiin kymmenistä tapauksista, joissa sotilaat olivat iskeneet itseltään sormia poikki kirveellä. Jo matkaan lähetetyistä sotilaista jotkut keksivät puolestaan laittaa jonkin raajansa junavaunun alla lastauksen aikana. Näin menetti esimerkiksi sotilas nimeltä Ropan isovarpaansa ja Gumensko kolme sormeaan, Bratus ja Krasjuk vahingoittivat itseään ampumalla.

He kaikki tiesivät, että joutuisivat teostaan oikeuteen ja vankilaan, mutta sekin tuntui monesta paremmalle vaihtoehdolle kuin talvisotaan joutuminen.

– He ovat typeryksiä, vahtivat minua, etten karkaisi. Mutta minä haluan, että minut tuomitaan vallankumoustuomioistuimessa, koska sitten en joudu Suomeen, dokumentteihin on kirjattu Ostrovski-nimisen sotilaan sanomaksi.

Arkistopapereista käy ilmi myös, kuinka monet talvisotaan lähetettäviksi tarkoitetuista sotilaista onnistuivat karkaamaan jo ennen kuin heidät ehdittiin siirtää rintamalle. Joskus karkureita oli jopa enemmän kuin puolet: kun Rivnesta lähetettiin Shepetivkaan 44 varusmiestä, heistä saapui perille vain 20.

Ukrainan arkistot ovat talvisodan kohdalla olennaisia myös siksi, että puna-armeija lähetti talvisotaan suuren määrän nimenomaan Ukrainasta kerättyjä joukkoja.

Suomea lämpimämpiin oloihin tottuneille talvisota oli ankara koettelemus, koska puna-armeijan talvivarusteet olivat huonot. Monet ukrainalaiset joutuivat kaiken lisäksi sodan pahimpiin paikkoihin kuten Raatteentien taisteluihin Suomussalmella.

Currenttime.tv (Nastojashtshee Vremja) on Prahassa päämajaansa pitävä venäjänkielinen televisiokanava, joka kuuluu osana Radio Free Europe/Radio Libertyyn ja Voice of Americaan. Televisiokanava on julkaissut vastikään myös kaksi talvisota-aiheista dokumenttia. Ne löytyvät tästä linkistä ja tästä linkistä.