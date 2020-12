Ranska sulkee laskettelukeskukset vilkkaimman lomasesongin ajaksi – päätös kuumentaa tunteita Sveitsin rajalla: ”Meillä on ongelma”

Sveitsin rajalla sijaitsevan Châtelin kylän pormestari ei sulata Ranskan päätöstä sulkea laskettelukeskuksia, kun samaan aikaan Sveitsi pitää omansa auki.

Ranska aikoo Italian ja Saksan vanavedessä sulkea laskettelukeskuksensa vuodenvaihteen sesongin ajaksi. Tavoitteena on hillitä koronaviruksen leviämistä.

Joulun ja uudenvuoden aika on perinteisesti tärkeä sesonki Keski-Euroopan talviurheilu­elinkeinolle. Muiden muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel on toivonut koko EU:n laajuista sopimusta laskettelukeskusten sulkemisesta. Taustalla on pelko keskusten muuttumisesta koronalingoiksi.

Ranska, Saksa ja Italia ovatkin noudattaneet päätöksenteossa yhteisymmärrystä. Itävallassa ja Espanjassa sen sijaan harataan vastaan. Espanjassa käydään neuvotteluja yhteistoimista, joilla laskettelukeskukset voitaisiin pitää auki turvallisesti lomakauden ajan.

Itävalta puolestaan on päättänyt, että laskettelukeskukset voivat olla auki jouluaatosta eteenpäin. Maan hotellit ovat kuitenkin suljettuina loppiaiseen asti, ja korkean ilmaantuvuuden (yli 100 tartuntaa / 100 000 asukasta) maista saapuvien kohdalla noudatetaan karanteenimenettelyä.

Kivenä keskieurooppalaisten kengässä hiertää kuitenkin Sveitsi, joka ei ole EU:n jäsen. Siellä rinteet ovat jo avoinna ja tulevat mahdollisesti myös pysymään koko kiivaimman lomakauden yli.

BBC:n mukaan Sveitsin hallitus päättää mahdollisista rajoitustoimista perjantaina. Odotettavasti tämä tarkoittaisi korkeintaan rajoitusta yhtäaikaisiin kävijämääriin. Maan laskettelukeskusten yrittäjien toiveissa on mahdollisimman vähäiset rajoitukset.

Ranskan pääministeri Jean Castexin päämääränä on suojata sekä Ranskan laskettelukeskuksia että kansalaisia koronavirukselta.­

Ranskan pääministeri Jean Castex kertoo Ranskan toimivan yhteistyössä Italian ja Saksan kanssa ja vetoaa voimakkaasti muiden Euroopan maiden johtajiin.

– Espanja ja Sveitsi eivät ole yhtä mieltä kanssamme, mutta diplomaattiset toimenpiteet ovat työn alla, Castex sanoo BBC:n mukaan.

Castexin mukaan hänen päämääränään on suojata sekä Ranskan laskettelukeskuksia että kansalaisia koronavirukselta.

Ranskan ja Sveitsin rajalle suunnitellaan rajatarkastuksia, joiden tarkoituksena on estää ranskalaisten pääsy rajan taakse lomailemaan. Lisäksi Sveitsistä palaavat aiotaan määrätä koronatestiin ja viikon mittaiseen karanteeniin.

Ranskan ja Sveitsin rajalla sijaitsevan Châtelin kylän pormestari Nicolas Rubin ei sulata Ranskan hallituksen linjaa, joka on hänen mielestään epäoikeudenmukainen. Châtel on yksi monista kylistä, jotka muodostavat naapurimaiden molemmin puolin ulottuvan Portes de Soleilin talviurheilukeskittymän.

Rubin on ripustanut Sveitsin lippuja roikkumaan kunnantalon ikkunoista protestiksi Ranskan hallituksen päätökselle sulkea hiihtokeskukset länsipuolella rajaa.

– Meillä on ongelma. Ranskan hallitus päättää sulkea laskettelukeskukset kuukautta ennen joulua, kun samaan aikaan naapurimme Sveitsissä pitävät omansa auki, Rubin avautui ranskalaisen radiokanavan haastattelussa BBC:n mukaan.

Ranskan suunnitelmissa on avata laskettelurinteet 20. tammikuuta. Pääministerin mukaan lähiviikkojen päätavoitteena on estää väentungos talvilomakauden aikana.

Edellisen laskettelukauden aikana useista Euroopan laskettelukeskuksista muodostui niin sanottuja koronalinkoja. Yksi laajimmista tartuntaryppäistä oli Itävallan Ischglissa, jossa jopa 45 eri maasta saapunutta turistia kertoi sairastuneensa koronavirukseen.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että ongelma muhii laskettelukeskuksiin matkustamisessa ja after-ski-toiminnassa, ei niinkään itse laskettelussa.

Tilastopalvelu Worldometersin tuoreimman tiedon mukaan Ranskassa on kuluneen kahden viikon aikana todettu 296,7 koronavirustapausta 100 000:ta asukasta kohden. Sveitsissä vastaava luku on 649.