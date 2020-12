Etelä-Afrikan rahapelien järjestämistä valvova viranomainen aloitti tapauksen tutkinnan.

Etelä-Afrikan tasavallassa on käynnissä kiivas keskustelu siitä, miten kansallisen PowerBall -lottopelin arvonnassa saatiin varsin erikoinen rivi.

Asiasta kertoi BBC.

Kansallinen rahapeliyhtiö onnitteli voittorivin pelaajia Twitter-tilillään siitä, että rivin 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelanneet 20 onnellista voittivat PowerBall-jättipotin.

Voittorivi on herättänyt syytöksiä petoksista. Lisäksi on harvinaista, että PowerBall -pelissä useat voittajat jakavat jättipotin. Nyt 20 ihmisellä on kuponki, joka oikeuttaa 5,7 miljoonan randin eli noin 307 500 euron arvoiseen voittoon.

Järjestäjien mukaan kyseinen rivi on suosittu. Loton järjestämistä valvova viranomainen on aloittanut tapauksen tutkinnan.