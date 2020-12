Suomalaismies unohti taksin takapenkille 300 000 euroa Turkissa – kuskista tuli sankari

Seitsemän vuotta taksia ajanut Engin Olgaç, 31, on joutunut perustelemaan lukuisissa haastatteluissa tekoaan, jota pitää itse normaalina toimintana.

Kun Turkissa Istanbulin lentoasemalla taksinkuljettajana työskentelevä Engin Olgaç, 31, ryhtyi reilu viikko sitten siivoamaan autoaan aamuyöllä työvuoron jälkeen, hän löysi takapenkiltä yllättäen asiakkaan sinne unohtaman kassin.

Tuossa vaiheessa hän ei vielä osannut aavistaa, että tulevan viikon kuluessa hänen nimensä ja kasvonsa tulisivat kassin ansiosta tunnetuksi paitsi sosiaalisessa mediassa, myös lehdissä ja tv-kanavien uutisohjelmissa. Aina Suomea myöten.

Olgaçin edellinen asiakas oli ollut nuorehko mies, Suomen kansalainen, jonka hän oli ottanut kyytiinsä lentoasemalta noin kello yhden aikoihin aamuyöllä. Turkkilaismediassa kaupparatsuksi mainittu mies oli tarvinnut kyydin keskustaan, 1700-luvun ottomaanimoskeijastaan tunnettuun Lalelin kaupunginosaan.

Kassin löydettyään Olgaç otti välittömästi yhteyttä suomalaismiehen hotelliin, jonka yhteystiedot hän löysi internetistä. Hotellista asiakkaan kerrottiin jo lähteneen takaisin kohti lentoasemaa, mutta Olgaçia kehotettiin odottamaan, että hänelle soitettaisiin pian takaisin.

– Ihmettelin, mitä kassissa oli. Siellä olisi voinut olla kultaa, rahaa tai pommi. Kun avasin laukun, siellä oli paljon ulkomaista valuuttaa, Olgaç kertoi myöhemmin Ortadoğu-uutissivustolle.

Soitto tuli, ja Olgaç lähti ajamaan takaisin Laleliin. Tällä välin rahojen omistaja oli jo tullut kuljettajaa vastaan kadun päähän, Olgaçin mukaan kalpealta näyttäen.

– Kun menin takaisin hotellille, matkustaja oli innoissaan nähdessään minut edessään. Hän oli mitä ilmeisimmin peloissaan. Ojensin hänelle kassin. Hän halasi minua. Hän oli erittäin onnellinen, hänen maailmansa oli muuttunut hetkessä, Olgaç kuvaili tilannetta tapauksesta heti tuoreeltaan kertoneelle uutistoimisto DHA:lle.

Miehen reaktio ei ihmetytä. Hän oli juuri unohtanut taksin takapenkille peräti 300 000 euroa, mutta saanut ne takaisin kuin ihmeen kaupalla vain vartin kuluessa.

Olgaçin mukana ollut kaveri ikuisti kassin luovutustilanteen ja setelipinkat videolle, joka lähti pian leviämään sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa.

– Kiitos. Kiitos todella paljon, suomalaismies kiitti Olgaçia videolla englanniksi.

Hotellin johtaja Tamer Kanar kertoi asiasta seuraavana päivänä uutisoineelle Sabah-lehdelle suomalaismiehen kuuluvan vakituisiin asiakkaisiin ja työskentelevän kaupan parissa.

– Hän on hiukan surullinen tilanteesta, koska unohti rahansa autoon pitkän matkan päätteeksi. Hän on taksikuskille hyvin kiitollinen tästä. Puhuimme siitä, kuinka paljon turkkilaiset välittävät tällaisista asioista, Kanar kommentoi tapausta lyhyesti.

Olgaç kehotti miestä laskemaan rahat, mutta tämä ei nähnyt siihen tarvetta. Hän ojensi taksikuskille 50 euron löytöpalkkion.

– Olen hänelle hyvin kiitollinen. Olen vähintään yhtä onnellinen kuin hän. En haluaisi ottaa itselleni rahoja, joita en ole millään tavalla ansainnut, Olgaç kertoi.

Suomalaismies ei ole itse kommentoinut turkkilaismedialle, miksi hän kantoi mukanaan 300 000 euron arvosta käteistä. IS ei ole myöskään onnistunut tavoittamaan häntä.

Sittemmin taksinkuljettajana seitsemän vuoden ajan työskennellyt Olgaç on saanut perustella rehellistä toimintaansa haastattelussa jos toisessakin, vaikka pitää sitä itse täysin normaalina asiana.

– Minulla ei ollut oikeutta niihin rahoihin, joten ojensin ne niiden oikealle omistajalle. Kuka tahansa tekisi saman minun asemassani. Ja tekisin itse saman uudelleen, vaikka minulla on 70 000 liiraa (noin 7 500 euroa) velkaa kolmeen eri pankkiin. Vein kassin omistajalleen ajattelematta mitään, hän kertoi Hürriyet-lehdelle.

Alla olevalla videolla on nähtävissä Olgaçin haastattelu turkkilaisella Show TV kanavalla. (Video on turkinkielinen.)

Istanbulin lentoaseman taksinkuljettajien osuuskunnan toimitusjohtaja Fahrettin Can kertoi DHA:lle, että Olgaçin palauttama summa on suurin hänen tietämänsä rahamäärä, joka on koskaan unohdettu taksiin. Myös hän iloitsi sen palautumisesta omistajalleen.

– Emme julista häntä vuoden taksikuskiksi, vaan kymmenen vuoden taksikuskiksi. Hän palautti rahat omistajalleen sen kummemmin miettimättä. Se on ylpeydenaihe myös meille, Can sanoi.

Olgaçin saama huomio huipentui tiistaina hänen ottaessaan vastaan erityisen kunniakirjan, jonka hänelle myönsi teollisuusjohtajien ja liikemiesten Ahisiad-yhdistys. Yhdistyksen puheenjohtaja Ibrahim Çam kertoi tilaisuudessa pitämässään puheessa, että kunniakirjan myöntämisen tärkein peruste on ammatin harjoittaminen ”eettisellä, rehellisellä ja sitoutuneella tavalla”.

Olgaçin saama huomio huipentui tiistaina hänen ottaessaan vastaan erityisen kunniakirjan.­

Çamin mukaan Olgaç on ”tyypillinen esimerkki esimerkillisestä käytöksestä”. Tämän vuoksi yhdistys myönsi hänelle kunnian, jonka perinteet ulottuvat satojen vuosien taakse.

Naimisissa oleva 7-kuisen vauvan isä Olgaç on saanut sosiaalisessa mediassa osakseen arvostusta, mutta häntä on myös kritisoitu rahojen palauttamisesta.

– Kiitän kaikkia heitäkin. Minulla on mukava olla omatuntoni kanssa. Sain siitä esimerkin isältäni, ja aion jatkaa samaan malliin, Olgaç totesi.

IS tavoitti Olgaçin keskiviikkona, mutta hän kieltäytyi kohteliaasti antamasta enempää haastatteluja asiasta.